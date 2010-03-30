9 inçlik slate (tablet) bilgisayar "Nav 9" satışa sunuldu

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Tablet-Slate pazarı genişlemeye devam ediyor. iPad, JooJoo, HP Slate derken, nispeten daha küçük bir firma olan Netbook Navigator, NAV 9 slate bilgisayarını satışa sundu.

8.9 inçlik ekranında çoklu dokunmatiğe ve 1024x600 piksel çözünürlük destek veren Nav 9, gücünü Intel'in 1.GHz'lik Atom N270 işlemcisinden alıyor. 2GB'lık belleğin kullanıldığı slate bilgisayar 16GB'lık katı hal sürücüsüyle gelirken, bu alan 128GB'a kadar arttırabiliyor. Wi-Fi, Bluetooth ve opsiyonel olarak 3.Nesil iletişim ağını destekleyen Nav 9'un üzerinde 3 adet USB portu ile SD kart girişi bulunuyor. Nav 9, enerjisiniyse 3 hücreli 2200mAh'lik pilden karşılıyor.

İşletim sistemsiz olarak 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Nav 9'ın fiyatı donanımında ve yazılımında yapılan değişikliklerle artıyor.