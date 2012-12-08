A4 Tech Bloody V7 Oyuncu Faresi video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Fiyat Performans Oranı yüksek çevre bileşenleriyle tanıdığımız A4Tech, daha fazlasını isteyen oyuncular için hazırladığı Bloody serisiyle gözünü yükseklere dikmiş durumda. Bakalım serinin en güçlüsü Bloody V7 ne gibi özelliklerle geliyor.
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Birçok yerde mevcut. En basitinden:
vatanbilgisayar.com/...
g300 den bırazdaha buyuk ve elime tam oturuyor.
macro 100 atışlık deneme surumnu ara ara denedım. pek tat vermiyor.
20 dolar deniyor o yazılım ıcın bence almanıza gerek yok yazılımı.