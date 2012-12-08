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A4 Tech Bloody V7 Oyuncu Faresi video inceleme

6 yıl
88,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Fiyat Performans Oranı yüksek çevre bileşenleriyle tanıdığımız A4Tech, daha fazlasını isteyen oyuncular için hazırladığı Bloody serisiyle gözünü yükseklere dikmiş durumda. Bakalım serinin en güçlüsü Bloody V7 ne gibi özelliklerle geliyor.
Fiyat bilgisi için buraya tıklayınız 
 

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1 Avatar
Tzoa 2 yıl
Merhaba arkadaşlar incelemede gördüğünüz mouse'u satıyorum. 2 ay kullanıldı çizik bile yoktur. İsteyene bloody offense mouse pad large ile birlikte verebilirim.
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DH Misafiri 3 yıl
xamaximax şarkının adı Pretty Lights - Chicago Bulls Theme (Remix) güzel parçadır :)
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ewaer1884 4 yıl
Yav ucuz olsun bizim olsun :D refleksleri okuyacak kadar hızlı olsun algılaması yeterli 600 liralık mamba kullanıyorumda siz bunu alın bu daha iyi
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DH Misafiri 5 yıl
beyler bu maus nerde satılmaktır
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musAKka 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

beyler bu maus nerde satılmaktır

Birçok yerde mevcut. En basitinden:

vatanbilgisayar.com/...
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salvatore_volkan 5 yıl
2 aydır kullanıyorum memnunum.
g300 den bırazdaha buyuk ve elime tam oturuyor.
macro 100 atışlık deneme surumnu ara ara denedım. pek tat vermiyor.
20 dolar deniyor o yazılım ıcın bence almanıza gerek yok yazılımı.
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umut9334 5 yıl
Bu fare değil hamster yahu. Küçük değil mi? Eli büyük olan bunu alınca ne yapacak?
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DH Misafiri 6 yıl
Bu yazılım olayına tek bir sefer mi 20 dolar veriyoruz yoksa süreli mi ?
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usa_commando 6 yıl
Ben Alalı 1 Hafta oldu Daha Yeni Alıştı Elim Ürünü Çok Beğendim Aldığıma Pişman Değilim Ele Tam Oturuyor Ve Kolay Temizleniyor Çekirdek 3 De Aldım CS De İyi İş Görüyor
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MarjinaL_Kedi 6 yıl
böyle tanıtımdan aldımda ben şimdi alalı 1 2 sene oldu x7 modelinden şimdi mikrop ve pislik yuvasına döndü nerde toz nerde pislik var fare çekiyor malzeme kalitesi yok logitec tavsiye ederim
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DH Misafiri 6 yıl
Birsey sorucam kutuda 3. Numarali tisun aktive edilmesiyle ilgili birsey soz konusu acaba bu islem oaralimi ve bu islem nasil yapilir
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TIRAZLI 6 yıl
çok küçük yapısı var oyunculara da bu gelmez alternatif olarak x7 var ve x7 varken buna para verilmez o 100 tl ye 2 adet x 7 alınıyor
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