AMD Kaveri ve Mantle: Oyun dünyasının "ekonomik" gücü [DH Özel]

AMD, Kaveri kod adını verdiği yeni nesil işlemcileri ile düşük maliyetli sistemlerde üst seviye oyun deneyimi vaad ediyor. Mantle ile birlikte işlemciye entegre grafik birimi üzerinden, harici bir ekran kartı olmadan Battlefield 4 oyunu Full HD ve orta kalite ayarlarında oynatabilen yeni işlemciler, dahili grafik birimini üst seviye ekran kartları için yardımcı işlemci olarak ta kullandırabiliyorlar. AMD'ye göre Mantle ile birlikte Kaveri'nin performansı düşük maliyetli bilgisayar toplamak isteyen pek çok oyuncuyu mutlu edecek. İşte tüm bu detayları ve daha fazlasını, AMD'nin son kullanıcı platformlarından sorulu baş teknoloji müdürü Joe Macri ve Kaveri ürün müdürü Adam Kozak, oyuncular ve donanım tutkunlarına özel açıklamaları ile özel videomuzda.

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