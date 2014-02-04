Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

AMD Kaveri ve Mantle: Oyun dünyasının "ekonomik" gücü [DH Özel]

5 yıl
27,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD, Kaveri kod adını verdiği yeni nesil işlemcileri ile düşük maliyetli sistemlerde üst seviye oyun deneyimi vaad ediyor. Mantle ile birlikte işlemciye entegre grafik birimi üzerinden, harici bir ekran kartı olmadan Battlefield 4 oyunu Full HD ve orta kalite ayarlarında oynatabilen yeni işlemciler, dahili grafik birimini üst seviye ekran kartları için yardımcı işlemci olarak ta kullandırabiliyorlar. AMD'ye göre Mantle ile birlikte Kaveri'nin performansı düşük maliyetli bilgisayar toplamak isteyen pek çok oyuncuyu mutlu edecek. İşte tüm bu detayları ve daha fazlasını, AMD'nin son kullanıcı platformlarından sorulu baş teknoloji müdürü Joe Macri ve Kaveri ürün müdürü Adam Kozak, oyuncular ve donanım tutkunlarına özel açıklamaları ile özel videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KatanaHero 5 yıl en beğenilen DonsuzBalık
DonsuzBalık

2008-amd aldım pişmanım

2011 amd aldım pişmanım

2013 amd adım pişmanım zararrına sattım kurtuldum y580 aldım.

nvidiadan şaşmıcaksın bu kadar yaw kasmaya gerek yok kendinizide kandırmaya.

Hayret 3 gün önce Nvidia ve Intel'den de pişman olmuşsun
Zararına satıp Y580 alıp yine zarar etmişsin görünüşe göre...

forum.donanimhaber.com/...

aynı ekran ve işlemcili notebook olan msi nerdeyse %40 daha iyi oyun performansı sunuyor.
msi da turbo boost oyundada çalışıyor oyunlar daha hızlı oynanıyor
y580 ise crysis 3 crysis 2 ghost bu oyunlarda çok darboğaz yapıyor resmen darboğaz nedir çok iyi öğretti

i7 y580 darboğaz yapıyor REZALET sebebi 2.4 ghz kitlemesi

2.7 olsa mükemmel olcak. ama 2.4 nedir yaa

ama programlarda turbo boost devreye giriyor

darboğaz oyunda 60 fps alırsınız ama oyun kasar işte bu darboğazdır (crysis 3 gibi)
DonsuzBalık2008-amd aldım pişmanım2011 amd aldım pişmanım2013 amd adım pişmanım zararrına sattım kurt...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 5 yıl mementopolis
mementopolis

komik tarafi bu videoyu neden aylar sonrasi koyuldugudur ?

Merhaba,

Aylar sonra derken ? Arka arkaya katıldığımız etkinliklerinden olsa gerek yanlış hesap yapmışsınız :)

Bu video yeni.

Teşekkürler.
mementopoliskomik tarafi bu videoyu neden aylar sonrasi koyuldugudur ?Merhaba,Aylar sonra derken ? Arka a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 5 yıl
Kaveri projesindeki apuyu al bf4 medium oynatiyor. En kotu birkac yillik eski oyunlari oynarsin zaten boyle 2 yil goturur beni. Sonra cakarsin bi tane en iyisinden ekran karti bu mantle sayesinde kartin omru 3 yilsa rahat 1.5 yil uzatir o da beni 6 yil goturur


Helal olsun AMD
Kaveri projesindeki apuyu al bf4 medium oynatiyor. En kotu birkac yillik eski oyunlari oynarsin zaten boyle 2 yil goturur beni. Sonra cakarsin bi tane en iyisi...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DonsuzBalık 5 yıl
mantle yapıcağı en iyi iş dizüstü platformlarında olur.

dizüstünde :amd

pc: tabikide nvidia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melikulupinar 5 yıl
A10-7850K gayet makul ve iyi bir sistem. Üstelik 100 watt barajını da geçmiyor. İçindeki GPU aşağı-yukarı HD-7750 desek 55 watt. Yani CPU kısmı 45 watt gibi birşey. L3 olmadığından olsa gerek.
AMD için FX-9590 gibi 220 watt işlemciler olup da soğutulabildiğini düşünürsek aynı devreye 95 watt FX-6300 ile 130 watt HD-7850 koysan 225 watt eder. Hatta L3 olmaması ve birleşik olması ile Muhtemelen 200 watt altında olur. Teknik olarak mümkün, zaten üretilse orta segmentte ne işlemci-ne kart bırakır piyasada.
Ancak çift kanal DDR3 ile zaten daha iyisi de zor. 2x2133 bellek ile sağlanan 34 GB/s bant genişliği ile anca bu kadar. Hadi 2666 bellek olsun (alınabilir fiyata son bellek) 43 GB /s yapar ki yine anca 7750 ayarına yeter.
FM2+ soket çift kanal değil de 4 kanal çıksa idi durum farklı olabilirdi. Ki AMD elinde 4 kanal bellek yönetici mimarisi (opteron) da var. Dört kanal olsa 2133 ile 68 GB, 2666 ile 86 GB/s bant genişliği sağlanabilirdi ki 7770-7790 ayarı dahili GPU için bile yeterli olurdu.
Şimdi FX-6100-6300 ayarı CPU ile beraber 7790 ayarı bir APU rakipsiz olurdu. Hatta biraz daha iyi olabilir zira DDR3 CL değerleri GDDR5 CL değerinden epey düşük olduğundan 7830 ayarı filan denebilecek bir şey ortaya çıkabilirdi.
Ancak AMD üst seviyede NVIDIA ile dişe diş kapışırken orta-alt segmentte rakipsiz. Makul ilk NVIDIA kart 650 ti ki fiyat yüzünden anlamsız. Bu yüzden NVIDIA 650 Ti Boost ile başlıyor diyebiliriz. AMD ise 6570-6670-7730-7750-7700-7790 ile bu alanda piyasanın hakimi zaten. Üstelik çok da satıyor. 7770-7790 dar bütçelerin favorisi.
AMD acaba kendi kart satışlarını baltalamak istemedi mi diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 5 yıl
120$ a fx6300 ve 160$a fx8320 varken 4 çekirdekli 7700k 160$ ve 7850k 185$ olması yüksek.
GPU suz athlon II x4 740 79$, HD7770 ise 100$. athlon II x4, HD7770 ve en ucuzundan DDR3 1333 Mhz ramler ille ile apuları zaten geçmek mümkün.
Benim gibi phenom II x4 olanlar da işlemci ve anakartı ellemeyip parayı harici ekran kartına yatırdığı için APU ya geçmiyor. DDR2 nin yaptığı kısıtlama %10-20 olsun en fazla.
7700k ve 7850k 40$ civarı daha ucuz olmalılar ki avatajlı olabilsinler.
AMD 22nm ye geçerse aynı fiyata ve güç. tüketimine sahip daha güçlü GPUlu APU yapabilir diye düşünüyorum.
Şuanki fiyatlra HD7750 veya HD7770 performansı verebildiği an APU lar olmuş demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fat33 5 yıl
İNTEL VE NVIDIA Dan Şaşmayacaksın AGA.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UmutcanRTRK 5 yıl
170 DOLAR İŞLEMCİ VATANDA 600 TL BEYLER HAYIRLI OLSUN...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rude. 5 yıl UmutcanRTRK
UmutcanRTRK

170 DOLAR İŞLEMCİ VATANDA 600 TL BEYLER HAYIRLI OLSUN...

170$*1.18=200.6 * 445 TL KDV Dahil eder..

600 TL yaklaşık olarak 225 dolara gelir ki fiyatı da 200 $ Vatan bilgisayarda..

vatanbilgisayar.com/...

vatanbilgisayar.com/...

Ne anladım ben bu işten , bu kadar pahalı ise şu için alınmaz diye düşünüyorum ama harici bir ekran kartı taktığımızda hıza muhakkak katkısı olacaksa aslında düşünülebilir de


Kafam karıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Heyecan verici..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfun601 5 yıl
amd ye helal olsun ama tercihim hep intelden yana oldu çünkü saglam yapıyorlar adamların derdi hız degil dayanıklılık
amd ise hızla uraşıyor ve şu gerçekki türkiye şartlarında amd çok tutuluyor çünkü ekonomik dogru amd nin 4.4 ghz işlemcisi intelin işlemcilerine göre daha ucuz hemde bol sayıda var bu yüzden amd hep üstte bende bu gidişle amd ye geçecegim gibi duruyor hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
mantle acaba benim mobile hd 8750 çalışacak mı? google amcada bulamadım cevabını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlehlvlet 5 yıl
7000 serisine son anda bir kelek yaparsanız söverim!....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YereDusenAdam 5 yıl
huseyincarnage kusura bakma gözüm bazen yanlış görüyüyor bende yanlış okumuşum kusura bakma





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UmutcanRTRK 5 yıl
Beyler bu Kaveri ler ülkeye ne zaman gibi girer beklemelmiyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 yıl
mate şimdilik r7 ve r9 amd a seriyes işlemcilerde gecerli
yani örnek
işlemci amd a10 ekran kartında r9 270x gibi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YereDusenAdam 5 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

mate şimdilik r7 ve r9 amd a seriyes işlemcilerde gecerli
yani örnek
işlemci amd a10 ekran kartında r9 270x gibi

AMD A10 da R9 270x mi varmış, hadi canım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
09:47
Threadripper 1950X profesyonel test "Maya 3D, Nuke ve Premiere Pro"
32,5b izlenme · 1 yıl
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
16:30
AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor
33,7b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,1b izlenme · 6 ay
10:10
vLOG: AMD'nin Vegas partisi ve çılgın sistemler
19,8b izlenme · 1 yıl
16:31
AMD'den sürpriz dev işlemci kutusu: Ryzen APU geliyor
31,9b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,4b izlenme · 14 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,5b izlenme · 1 gün
05:12
AMD Ryzen işlemcilerde fiyat indirimi!
27,3b izlenme · 1 yıl
28:10
AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme
34,9b izlenme · 1 yıl
06:39
AMD Ryzen Threadripper 1950x kutusundan çıkıyor
34b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,6b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim