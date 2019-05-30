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AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike

1 hf.
3,7b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 serisi işlemcileri için yepyeni anakartlar göreceğiz. X570 çipsetini kullanan ve PCIe 4.0 desteği ile gelecek olan bu anakartların en iddialarından biriyle karşınızdayım.
AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi için yepyeni anakartlar geliyor. X570 çipsetini kullanan yeni modeller arasında MSI X570 Godlike gerek kutu içeriği gerekse de tasarım, performans ve özellikleriyle liderlik yarışının en güçlü adaylar arasında. 

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dOmi 1 hf. en beğenilen
15 tane pci express koyun sakın pci girişi koymayın belki 1000 liralık ultra güçlü yüksek db li pci ses kartı, tv kartı uydu kartı vb olanlar kullanabilir. 15 ini de pci ex yapın 2 taneden fazla kullanan var sanki...
nolur bir tane de olsa pci koysalar?? allah kahretmesin ya.
15 tane pci express koyun sakın pci girişi koymayın belki 1000 liralık ultra güçlü yüksek db li pci ses kartı, tv kartı uydu kartı vb olanlar kullanabilir. 15 i...
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DH Misafiri 1 hf.
Anakart'ı alanlara hayırlı olsun.Erdi Başgan çok etkili ve akıcı anlatıyorsun büyüksün. Recep Baltaş kardeşimizi de unutmayalım :D :D
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dOmi 1 hf. en beğenilen
15 tane pci express koyun sakın pci girişi koymayın belki 1000 liralık ultra güçlü yüksek db li pci ses kartı, tv kartı uydu kartı vb olanlar kullanabilir. 15 ini de pci ex yapın 2 taneden fazla kullanan var sanki...
nolur bir tane de olsa pci koysalar?? allah kahretmesin ya.
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münşi 1 hf. dOmi
Dostum tıpkı telefonlar 2-3-4 kamera koymaları gibi. Hangimiz telefondan pro fotolar çekiyoruz ki. Onun yerine aynı boyutlarda 20.000mah batarya koysalar işe yarayacak ama olmaaz.. illa gereksiz özellikler yığılmalı bir ürüne.
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interwap 1 hf.
AMD nin uyumluluk ve yüksek frekans (~5000MHZ) için bir yol izlediği söyleniyor. Ancak bir performans kaybından söz ediliyor.
m.donanimhaber.com/...
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