AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike

AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 serisi işlemcileri için yepyeni anakartlar göreceğiz. X570 çipsetini kullanan ve PCIe 4.0 desteği ile gelecek olan bu anakartların en iddialarından biriyle karşınızdayım.

AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesi için yepyeni anakartlar geliyor. X570 çipsetini kullanan yeni modeller arasında MSI X570 Godlike gerek kutu içeriği gerekse de tasarım, performans ve özellikleriyle liderlik yarışının en güçlü adaylar arasında.