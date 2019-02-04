AMD yeniden sahnede | RTX 2080'e rakip Radeon VII elimizde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD şimdiye kadar hazırladığı oyuncu sınıfı en yüksek performanslı ekran kartıyla yeniden sahnede. GeForce RTX 2080'e rakip olan Radeon VII, 7nm ve 16gb HBM2 bellekle birlikte geliyor.
AMD oyuncular için şimdiye kadar hazırladığı en güçlü ekran kartı olan Radeon VII'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk 7nm GPU'lu oyuncu kartı olan Radeon VII, aynı zamanda 16GB HBM2 bellekle geliyor.
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prosumer olarak piyasaya sürdükleri için ve bir çok profesyonel uygulamada 16gb hbm2 bellek ve bant genişliği sayesinde 2080i geçtiği için 2080 ile kıyaslamaları normal
ucuza da gelemiyor kartın 300 dolar hbm2 bellek masrafı var tek başına
kartın oyun eşiti 1080ti olacak. kartı alanların çoğu bu kartın mi50 çakması (ucuzu) olduğunu bilen profesyoneller olacak, oyuncular değil
amd bu kartı ortalığı yakıp yıksın diye çıkarmadı. bir çeşit 'biz de varız, tamamen bitmedik' kartı
doğrudur yanlıştır o ayrı
navi orta segmentte güç tüketimi ve f/p konusunda başarılı olmazsa amd sabaha kadar dayak yemeyi hak ediyor ama:
vega'nın durumu ortadayken bu kart vega'nın 7nm'si iken amd sanki yeni bir tasarımla gelmiş ve yine çuvallamış gibi aynı 'yine olmadı' laflarının tekrar tekrar sıralanması garip
yeni olan bir şey yok ki 'yine olmasın'. 14-7nm arası fark neyse o olmuş. siz daha ne bekliyordunuz?
vega'nın üstüne game yazınca 7nm olunca çekirdek performansının katlanacağını falan mı söylediler size?
aynı 'power envelop' içinde 25-30% arası performans kazanımı var. tıpkı beklendiği gibi. tıpkı olması gerektiği gibi
geçenlerde biri bir konu altında navi'nin performans değerlerini, watt cinsinden tüketimini fiyatlarını bile verdi ve tabi mesajını navi olmamış ile bitirdi bile maşallah
bir gurup var amd ekran kartlarını sürekli övüyor. bunlara kalsak 1080 bile alınmamalı 580 varken. 2060 falan kötü kart bunlara göre
bir de başka bir gurup var amd başarısız olsa da iki göbek atsak diye bekleyen
başka açıklaması yok zira bu kartın yeni tasarım olmadığı, 14-7nm geçişinin getireceği kazanımın ne olacağı 800 ayrı yerde 400 ayrı kişi tarafından söylenmiş bu forumda bile
ilginç olan vega yıllardır ortadayken 'bu da olmadı'cıların sevinci
bir de 'amd nvidia'ya ancak 7nm ile yaklaşıyor'cılar var
e o zaman nvidia ray tracing çekirdekleriyle milleti oyalayacağına erken davransaydı da geçseydi 7nm'ye amd gibi risk alıp
ben mi dedim 7nm'yi 1,5 sene bekle diye?
bana ne kartın içindeki transistör 12nm olmuş 7nm olmuş
nvidia 7nm'ye geçtiğinde ne olacakmış...
nvida 7nm'ye geçtiğinde amd'de yeni mimarisine geçecek. olacak olan bu.
bunu göremiyor musunuz?
o olunca da oturur ölçer biçer notumuzu veririz.... bu kadar basit. kimse gcn tasarımının nvidia tasarımından iyi olduğunu idda etmiyor ki. bilesiniz amd radeon gurubu şu ara patır patır patent alıyor navi sonrası gcn'yi terkettikleri next-gen mimari için.
'Patents show AMD’s post-Navi GPU could use an Nvidia-like architecture'
pcgamesn.com/...
aldıkları patentler nvidia çekirdek tasarım fikrine çok paralel. yani amd boş falan durmuyor.
her şey sizin yazdığınız 'nvidia 12 nm ile 7nm amd tokatlıyorsa, nvidia 7 ye geçtiğinde ne olacak' kadar basit değil
amd o fx zamanındaki amd değil. çatır çatır geliştiriyor kendini siz onunla dalga geçmeye çalışırken.
başarırlar başaramazlar bilemem. orası ayı konu.
kimse nvidia'nin elini tutmadı, onun şu anki derdi 7nm değil. onun derdi size 1300+ dolara 12nm 2080ti satmak.
sonra 7nm'ye geçip bir tane daha satmak...
siz 'hehe nvidia 12nm ile 7nm amd tokatlıyor' derken nvidia size 12nm üzerine satacağı 7nm fiyatlandırmasının hesabı içinde....
amd ekran kartı teknolojisinde uzun süredir açıkça başarısız ama yinede ekran kartı piyasasına bir denge gelecekse amd'den gelecek. bir şeyler yapmaya çalışıyorlar belli ki. 2 ayrı alanda 2 ayrı devle çarpışıyorlar kısıtlı imkanla.
beğenin beğenmeyin 7nm ye geçip 1080ti eşiti kart sunuyorlar. az yada çok rekabete denge getiriyorlar. 570 varken onun sattığının 10 katı 1050ti alan bir tüketici kitlesi varken de iyi direniyorlar aslında.
ben olsam 570in 10 katı 1050ti alan oyuncu kitlesine, amd başarısız olsa da biraz dalga geçsek diye bekleyen kitleye bakın başınızın çaresine sizi nvidia'ya teslim ediyorum derdim ama neyse ki onlar öyle değil
keşke amd bu kartı çıkarmayaydı da tam rekabetsiz ortamda 2080-2070 fiyatlarının biraz daha yukarıya süzülüşünü izleseydik...