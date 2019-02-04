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AMD yeniden sahnede | RTX 2080'e rakip Radeon VII elimizde

3 ay
13,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD şimdiye kadar hazırladığı oyuncu sınıfı en yüksek performanslı ekran kartıyla yeniden sahnede. GeForce RTX 2080'e rakip olan Radeon VII, 7nm ve 16gb HBM2 bellekle birlikte geliyor.
AMD oyuncular için şimdiye kadar hazırladığı en güçlü ekran kartı olan Radeon VII'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk 7nm GPU'lu oyuncu kartı olan Radeon VII, aynı zamanda 16GB HBM2 bellekle geliyor. 

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koyunsavar 3 ay en beğenilen
7 nm olup 12 nm karta ezilen ilk kart. ben olsam ismine 7 yerine 17 koyardim.
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Bromton 3 ay
bu kart mi50'nin üstüne gamer-prosumer etiketi yapıştırılmış hali.
prosumer olarak piyasaya sürdükleri için ve bir çok profesyonel uygulamada 16gb hbm2 bellek ve bant genişliği sayesinde 2080i geçtiği için 2080 ile kıyaslamaları normal
ucuza da gelemiyor kartın 300 dolar hbm2 bellek masrafı var tek başına
kartın oyun eşiti 1080ti olacak. kartı alanların çoğu bu kartın mi50 çakması (ucuzu) olduğunu bilen profesyoneller olacak, oyuncular değil
amd bu kartı ortalığı yakıp yıksın diye çıkarmadı. bir çeşit 'biz de varız, tamamen bitmedik' kartı
doğrudur yanlıştır o ayrı
navi orta segmentte güç tüketimi ve f/p konusunda başarılı olmazsa amd sabaha kadar dayak yemeyi hak ediyor ama:
vega'nın durumu ortadayken bu kart vega'nın 7nm'si iken amd sanki yeni bir tasarımla gelmiş ve yine çuvallamış gibi aynı 'yine olmadı' laflarının tekrar tekrar sıralanması garip
yeni olan bir şey yok ki 'yine olmasın'. 14-7nm arası fark neyse o olmuş. siz daha ne bekliyordunuz?
vega'nın üstüne game yazınca 7nm olunca çekirdek performansının katlanacağını falan mı söylediler size?
aynı 'power envelop' içinde 25-30% arası performans kazanımı var. tıpkı beklendiği gibi. tıpkı olması gerektiği gibi
geçenlerde biri bir konu altında navi'nin performans değerlerini, watt cinsinden tüketimini fiyatlarını bile verdi ve tabi mesajını navi olmamış ile bitirdi bile maşallah
bir gurup var amd ekran kartlarını sürekli övüyor. bunlara kalsak 1080 bile alınmamalı 580 varken. 2060 falan kötü kart bunlara göre
bir de başka bir gurup var amd başarısız olsa da iki göbek atsak diye bekleyen
başka açıklaması yok zira bu kartın yeni tasarım olmadığı, 14-7nm geçişinin getireceği kazanımın ne olacağı 800 ayrı yerde 400 ayrı kişi tarafından söylenmiş bu forumda bile
ilginç olan vega yıllardır ortadayken 'bu da olmadı'cıların sevinci
bir de 'amd nvidia'ya ancak 7nm ile yaklaşıyor'cılar var
e o zaman nvidia ray tracing çekirdekleriyle milleti oyalayacağına erken davransaydı da geçseydi 7nm'ye amd gibi risk alıp
ben mi dedim 7nm'yi 1,5 sene bekle diye?
bana ne kartın içindeki transistör 12nm olmuş 7nm olmuş
nvidia 7nm'ye geçtiğinde ne olacakmış...
nvida 7nm'ye geçtiğinde amd'de yeni mimarisine geçecek. olacak olan bu.
bunu göremiyor musunuz?
o olunca da oturur ölçer biçer notumuzu veririz.... bu kadar basit. kimse gcn tasarımının nvidia tasarımından iyi olduğunu idda etmiyor ki. bilesiniz amd radeon gurubu şu ara patır patır patent alıyor navi sonrası gcn'yi terkettikleri next-gen mimari için.
'Patents show AMD’s post-Navi GPU could use an Nvidia-like architecture'
pcgamesn.com/...
aldıkları patentler nvidia çekirdek tasarım fikrine çok paralel. yani amd boş falan durmuyor.
her şey sizin yazdığınız 'nvidia 12 nm ile 7nm amd tokatlıyorsa, nvidia 7 ye geçtiğinde ne olacak' kadar basit değil
amd o fx zamanındaki amd değil. çatır çatır geliştiriyor kendini siz onunla dalga geçmeye çalışırken.
başarırlar başaramazlar bilemem. orası ayı konu.
kimse nvidia'nin elini tutmadı, onun şu anki derdi 7nm değil. onun derdi size 1300+ dolara 12nm 2080ti satmak.
sonra 7nm'ye geçip bir tane daha satmak...
siz 'hehe nvidia 12nm ile 7nm amd tokatlıyor' derken nvidia size 12nm üzerine satacağı 7nm fiyatlandırmasının hesabı içinde....
amd ekran kartı teknolojisinde uzun süredir açıkça başarısız ama yinede ekran kartı piyasasına bir denge gelecekse amd'den gelecek. bir şeyler yapmaya çalışıyorlar belli ki. 2 ayrı alanda 2 ayrı devle çarpışıyorlar kısıtlı imkanla.
beğenin beğenmeyin 7nm ye geçip 1080ti eşiti kart sunuyorlar. az yada çok rekabete denge getiriyorlar. 570 varken onun sattığının 10 katı 1050ti alan bir tüketici kitlesi varken de iyi direniyorlar aslında.
ben olsam 570in 10 katı 1050ti alan oyuncu kitlesine, amd başarısız olsa da biraz dalga geçsek diye bekleyen kitleye bakın başınızın çaresine sizi nvidia'ya teslim ediyorum derdim ama neyse ki onlar öyle değil
keşke amd bu kartı çıkarmayaydı da tam rekabetsiz ortamda 2080-2070 fiyatlarının biraz daha yukarıya süzülüşünü izleseydik...
bu kart mi50'nin üstüne gamer-prosumer etiketi yapıştırılmış hali.prosumer olarak piyasaya sürdükleri için ve bir çok profesyonel uygulamada 16gb hbm2 bel...
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Burzum_^^ 3 ay
AMD bir sure cinli telefon ureticileri gibi fiyatlarini dusuk tutarak piyasayi ele gecirmesi lazim. 700usd kimse vermez o karta. Kimse NM ye takilmiyor ki herkesin derdi Frame rate, zaten 2080 250W tdp degerine sahip. Sen hem DXR vermiyorsun hem daha fazla guc tuketiyorsun hem de performans olarak geridesin. Her turlu cep yakan kart uretmissin. Kusura bakma da AMD neden risk alalim. Yeni PC icin aylardir bekliyorum ama hala kafamdaki bilesenlerin markalari degismedi Intel ve Nvidia tabiki.
AMD bir sure cinli telefon ureticileri gibi fiyatlarini dusuk tutarak piyasayi ele gecirmesi lazim. 700usd kimse vermez o karta. Kimse NM ye takilmiyor ki herke...
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1 Avatar
Jackdaniels™ 3 ay
Üst segment Oyun dünyasında 5'lik kesimin sahip olduğu kartlar Steam istatistiklere bakınca
%14.87 1060
%9.34 1050TI
%5.19 1050
%4.34 1070
%3.50 1060
%3.5 960 %40+ alt-orta segment kartla oyunlarda
Güncel Kartlar
%1.64 1080TI
%2.84 1080
%0.31 2080
%0.15 2080TI
%0.16 VEGA 56/64
%5

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DH Misafiri 3 ay
Siz ruh hastası mısınız? Kavga ettiğiniz şeye bakın. Hayatta hiçbir gayeniz yok mu bu konulari uzun uzun tartışmak dışında. Tatmin olmayabilirsiniz tabi ki fakat çoğunuz satın bile almayacağınız ürünler hakkinda buraya gelip bunları ölüm kalım meselesine dönüştürüyorsunuz.
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woundedknee 3 ay
Vega 64 L.C Üstadı,OnnA arkadaşımızın eline Vega 7 ulaşmış durumda.
Kutudan çıktığı halleri ile Vega 64 L.C vs Vega 7 yanyana karşılaştırma.
Msi Afternurner da henüz Gpu clock ve Hbm2 clock hızları görünemiyor.
Bakalım Vega 64 L.C ile Undervolting+O.C işinin piri olan bu arkadaş neler yapabilecek.
Tek basamaklı Mv değerlerine kadar uğraşan bu değerli elaman için Vega 7 takoz mu yoksa canavar mı çıkacak?

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BARKU 3 ay woundedknee
Karı direk takıp oyun oynanmıyor yani, uv ve oc bilmek lazım demekki. AMd sayesinde millet yeni şeyler öğreniyor. Oynarken öğrenelim

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woundedknee 3 ay
Detaylı teknik analiz.Konunun uzmanlarından.

Spoiler:Aradaki %5 farkı 1 driver güncellemesi ile rahatlıkla kapatır Vega 7 yorumu içerir.


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Mete Can Karahasan 3 ay
Aynı zamanda, "Şu zamana kadarki AMD kartlarda bellek kontrolcü hep belleklerden daha çok güç çekerdi, şimdi HBM ile herşey değişti" de dedi.
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woundedknee 3 ay Mete Can Karahasan
Alttaki resim eşliğinde,fps değerlerini ve özellikle yanındaki grafiğin yorumunu alalım.

Daha sonra da İngilizce olan yorumlarda neler yazıldığını,fanboylara bir açıkla bakalım.

Az önce denk geldim,gezinirken;Elektro Kardiyografi benzetmesi cuk oturmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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trumpet 3 ay
Vega II

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Mete Can Karahasan 3 ay trumpet
Buildzoid vrmler en çok 20 watt tüketecek verimde dedi.
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cronus75 3 ay
Radeon 7 patlak çıktı, yani daha doğrusu önceden de yazdığım gibi alelacele millete kakalanan Mi50 kartı patladı...İzlediğiniz tüm testlerde patlak.
youtube.com/...
Açın internette herhangi bir düzgün review yapan adam sürücülerin henüz berbat durumda olduğunu, black boot probleminden bahsediyor. Siz hiçbiririni yakalayamamışsınız. AMD alelacele Mi50 kartını millete kakalamaya kalktı o da patladı...
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Timeguard 3 ay
Amd de Vega ile çelik gibi masraftan kaçmadiği kartlar yapiyor alman arabasi gibi al ömür boyu bin.
Biraz daha oyun yapimcilarina pc icin para yedirirse yeni seride nvidia yi gecer. (arcturus)
Oyun+iş dusunen insanlara uygun fiyata 16gb titan alternatifi bir kart bence bu açidan cok gerekliydi.
Yeni mimaride nvidia nin o gunku mimarisini bile gecebilme ihtimali var hersey oyun yapimcilari ile olan iliskilerde biter kartlar iyi.
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-MoDeStUs- 3 ay
Kartın test sonuçlarını görünce gülmekten karnım yarıldı


Bu ne rezilliktir arkadaş.7 nm de anca bunumu yapıyor amd ?
Adamlar nvidia nın 16 nm sine bile rakip olamamış daha yüksek watt a rağmen.Resmen içler acısı.Nvidia bu hamleden sonra ne yapsa yeridir.
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