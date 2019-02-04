AMD yeniden sahnede | RTX 2080'e rakip Radeon VII elimizde

AMD şimdiye kadar hazırladığı oyuncu sınıfı en yüksek performanslı ekran kartıyla yeniden sahnede. GeForce RTX 2080'e rakip olan Radeon VII, 7nm ve 16gb HBM2 bellekle birlikte geliyor.

AMD oyuncular için şimdiye kadar hazırladığı en güçlü ekran kartı olan Radeon VII'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk 7nm GPU'lu oyuncu kartı olan Radeon VII, aynı zamanda 16GB HBM2 bellekle geliyor.