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AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı

7 yıl
214,7b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD çıkışı büyük bir merakla beklenen yeni nesil FX işlemcileriyle adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.  Austin'deki merkezinde her biri dünya çapında ün sahibi profesyonel hız aşırtmacıları bir araya getiren AMD, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 8 çekirdekli FX işlemcileirini ekstrem hız aşırtma koşullarında 8429MHz'e (iki çekirdek aktif) çıkartarak tüm işlemci kategorilerinde en yüksek çalışma frekansına ulaşarak hem rekor kırdı hem de Intel'e mesaj yollamış oldu.
Çarpan kilidi açık olarak gelen FX serisi yeni nesil işlemciler, daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere modül tasarımını temel alan yenilikçi Bulldozer mimarisini kullanıyorlar. 4, 6 ve 8 çekirdekli modellerden oluşan yeni işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi standart olarak 3.6GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen FX-8150 modeli olacak. Her modül için 2MB büyüklüğünde Seviye 2 ve tüm modüllerin ortak kullanımına açık 8MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle donatılan işlemci toplamda 16MB bellek kapasitesiyle gelecek ve hem tek hem de çok izlekli uygulamalarda Intel çözümlerine karşı AMD'nin en yüksek performanslı masaüstü işlemci modeli olarak pazara giriş yapacak.
AMD cephesinden gelen bilgilere göre FX serisi yeni nesil Bulldozer işlemciler, hız aşırtma konusunda profesyonellere geniş bir esneklik sunacak. Ekim ayında lanse edilmesi beklenen FX işlemcileri için anakart üreticilerinin hız aşırtma odaklı model çalışmaları da devam ediyor. Her ne kadar 900 serisi anakartlar Haziran ayından bu yana satışta olsa bile bazı üreticilerin FX işlemci lansmanıyla eş zamanlı olarak yüksek performans odaklı yeni anakart modelleri sunacakları belirtiliyor. Bakalım AMD'nin hız aşırtma hamlesine Intel nasıl yanıt verecek ?
 

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Lath.Crusader 7 yıl en beğenilen
Böyle bir rekorun AMD den gelmesi beni hiç şaşırtmadı.
4 Yanıt Yanıtla +59
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ibrahimdincer 7 yıl
İntel kullanıyorum ama amd yi herkezin bildiği bir nedenden seviyorum. İnteli belli bir fiyat düzeyinde tutuyor. Amd olmamış olsaydı vay halimize ozaman.
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SlayerPIN 7 yıl metallurgy
metallurgy


arcadia92

"amd çoğunlukla oyunlarda iyidir, böyle grafik tasarım, video edit gibi profesyonel işler falan filan yapacaksanız amd yaramaz, intel alın" derdi çoğu kişi ki eskiler için doğruydu diyebilirim ama bu işlemci cidden tüm ihtiyaçları karşılayacak cinsten bir performansa sahip olacak, yani 8ghz + 8 core + uygun fiyat (intel'in 8 çekirdeklileri hele bir gelsin cebi yanmayan kalmaz
) amd her türlü iş için artık yeterli ve tahtını geri almak üzere...


bu arada 3 modelin fiyatı belli olmuş:
6 çekirdekli olan FX-6100 = 188 $ --> 3,3 - 3,9 GHz*
8 " " FX-8120 = 221 $ --> 3,1 - 4,0 GHz*
8 " " FX-8150 = 266 $ --> 3,6 - 4,2 GHz*

*: turbo mod'da maks. ulaşılabilecek işlemci hızıdır.


yok öyle bir şey.

8 ghz 2 çekirdek aktif iken alınmış. Yoksa 8 çekirdek 8 ghz nerede görülmüş ?

Boş iş bunlar geçiniz... Elle tutulur adam gibi 2500k gibi işlemciler yapsınlar. Fiyat/performans da kafaya oynuyoruz diyorlar ama ne hikmetse millet gidip yine 2500k alıyor. Kendi 6 çekirdek işlemcilerine ne oldu acaba?




intelin yaptıkları overclock denemeleri nedense hep 1 çekirdek ve treath kapalı ?
metallurgyarcadia92"amd çoğunlukla oyunlarda iyidir, böyle grafik tasarım, video edit gibi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ShuHan 3 yıl
hani bi araba varya 15 dk dan sonra araba yaniyor du bugatti miydi neydi aynen ole soba bacasi gibi isinip stabil calismadiktan sonra ne yapayim 8.4 ghz sizi ama bir konuda hakkini yemeyelim fiyatlari gercekden uygun
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Dr.Faustus 3 yıl
Stabil değerleri yakalarsan çalışır.
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DH Misafiri 3 yıl
bunu dondurabilene helal olsun bee
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OmC43 4 yıl
Bu kadar yıl önceki mimarinin sadece 1 revizyonunun piyasaya sürülmesi çok saçma. Ellerinde olmasına rağmen...
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ZeroKinTR 4 yıl
Biraz konulardan gordugum kadariyla intel=apple donanim dusuk ama hicbir sorun yok. Amd=samsung 3 gb ram koy ana menude donsun bu da o hesap galiba
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Marrusia 4 yıl ZeroKinTR
ZeroKinTR
Biraz konulardan gordugum kadariyla intel=apple donanim dusuk ama hicbir sorun yok. Amd=samsung 3 gb ram koy ana menude donsun bu da o hesap galiba


Komik misin ?

İos la android i kiyasliyorsun Samsung ub duzgun isletim sistem sistemi olsa appleda yarisir android kotu.

Bknz:Exynos 7420 Benchmark Apple Geride birakiyor Androidde birde :D
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edemirci1 4 yıl
O soğutma sistemi kutuya dahil mi ? Ona göre alıp mario oynacağım.
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-ForeverY- 4 yıl edemirci1
edemirci1
O soğutma sistemi kutuya dahil mi ? Ona göre alıp mario oynacağım.

Kardeş sen komik misin ?

2011 model işlemciyi siz Intel fanları 2014 model işlemcilere karsilastiriyorlar
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GoaPsy 6 yıl
Amd
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DH Misafiri 6 yıl
Abi adamlar tam performans alması için Windows xp kullanıyolar :D . Ama benim kanatimce intel firması biraz pahalı yapıyor, ama performans olarak dört dörtlükler . Ben i7 den buldozere geçmeye pek sıcak bakmıyorum.
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Nokia Specialist 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Abi adamlar tam performans alması için Windows xp kullanıyolar :D . Ama benim kanatimce intel firması biraz pahalı yapıyor, ama performans olarak dört dörtlükler . Ben i7 den buldozere geçmeye pek sıcak bakmıyorum.

xp değil temayı kapatmışlar. misafir üyelik kapatılmalı
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Key 6 yıl

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HAAltuntas 6 yıl
Forumda arada eski konuları görüp kahkaha atıyorum 12 mb ekran kartı çıktı falan gibi. Acaba yıllar sonra bu habere de gülecek miyiz?
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Nokia Specialist 6 yıl
Bu rekor 2011 de kirildi yeni rekorlar kitabina girmedi ki ¿-¿ intele servetler yatirip ayni ghzde daha dusuk performansi almaktansa daha ucuz fiyata iyisini alirim daha iyi..
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bilaldem12 6 yıl
AMD&ASUS favorilerim
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