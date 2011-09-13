AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı

AMD çıkışı büyük bir merakla beklenen yeni nesil FX işlemcileriyle adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı. Austin'deki merkezinde her biri dünya çapında ün sahibi profesyonel hız aşırtmacıları bir araya getiren AMD, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 8 çekirdekli FX işlemcileirini ekstrem hız aşırtma koşullarında 8429MHz'e (iki çekirdek aktif) çıkartarak tüm işlemci kategorilerinde en yüksek çalışma frekansına ulaşarak hem rekor kırdı hem de Intel'e mesaj yollamış oldu.

Çarpan kilidi açık olarak gelen FX serisi yeni nesil işlemciler, daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere modül tasarımını temel alan yenilikçi Bulldozer mimarisini kullanıyorlar. 4, 6 ve 8 çekirdekli modellerden oluşan yeni işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi standart olarak 3.6GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen FX-8150 modeli olacak. Her modül için 2MB büyüklüğünde Seviye 2 ve tüm modüllerin ortak kullanımına açık 8MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle donatılan işlemci toplamda 16MB bellek kapasitesiyle gelecek ve hem tek hem de çok izlekli uygulamalarda Intel çözümlerine karşı AMD'nin en yüksek performanslı masaüstü işlemci modeli olarak pazara giriş yapacak.

AMD cephesinden gelen bilgilere göre FX serisi yeni nesil Bulldozer işlemciler, hız aşırtma konusunda profesyonellere geniş bir esneklik sunacak. Ekim ayında lanse edilmesi beklenen FX işlemcileri için anakart üreticilerinin hız aşırtma odaklı model çalışmaları da devam ediyor. Her ne kadar 900 serisi anakartlar Haziran ayından bu yana satışta olsa bile bazı üreticilerin FX işlemci lansmanıyla eş zamanlı olarak yüksek performans odaklı yeni anakart modelleri sunacakları belirtiliyor. Bakalım AMD'nin hız aşırtma hamlesine Intel nasıl yanıt verecek ?