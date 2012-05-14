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ASRock: Asus ile kardeş değil rakibiz!

7 yıl
64,8b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara ve performans tutkunlarına yönelik yeni nesil üst seviye anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ASRock, Donanım Haber'e konuştu. Şirketin bölge müdürü Ryan Liu ile gerçekleştiirdiğimiz röportajda, ASRock'ın kuruluş hikayesi, bugünü ve yarına yönelik hedefleri hakkında samimi açıklamalara tanık olacaksınız. 
Fatal1ty serisi oyun odaklı anakartlardan, ünlü hız aşırtma profesyoneli Nick Shih'in araştırma-geliştirme tarafındaki katkılarına kadar ASRock'ın anakart üretim faaliyetleri, giriş seviyesi anakart üreticisiyken hangi gerekçelerle üst seviye anakart pazarına giriş yaptığı ve kendisini kuran Asus ile nasıl rakip olduğuna dair tüm detaylar bu özel röportajda.
 

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MaterialScience 7 yıl en beğenilen
Şöyle bir gerçek var. Asus ta asrock ta kullandım. Tek farkları 3. parti yazılımlar malzeme kalitesi gibi şeyleri 1 e 1 ayrıca asrock tam bir f/p anakart üreticisi bildiğim kadarıyla asus-asrock aynı şirket yani birbirleri ile etkileşimde şirketler. Asrock ucuza performans sağlıyor ama 3. parti yazılımları fazla yok ben n68c-s ucc kartını kullandım asrock un 90 tl ye o kadar özellik sağlayacak ve o kadar dayanımlı bir kart görmedim. combo ddr2 ddr3 özelliği cpu çekirdeği açma özelliği vs. şuan alacak olsam asus yerine asrock u seçerim 3. parti yazılımların o kadar da önemi yok herzaman bios tan yapılacak müdahileler daha sağlıklı benim gözümde.
Asus birazda marka kimliği ile pahalıya satıyor
Ancak piyasayı bilen takip eden insanlar asrock a yöneliyor birazda markacılık var asus alanlarda ben asrock konusunda daha iyimserim sonuçta aynı özellikte ve malzeme kalitesinde bir karta 100-200 lira daha fazla vermem asus diye :)
Şöyle bir gerçek var. Asus ta asrock ta kullandım. Tek farkları 3. parti yazılımlar malzeme kalitesi gibi şeyleri 1 e 1 ayrıca asrock tam bir f/p anakart üretic...
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aceleciburak 7 yıl
Türkiye pazarında satışa çıkan kartların bazıları

cizgi.com.tr/...

çizgi güvencesi ile geldiği için muhtemelen Teknik servis hizmetinide Çizgi RMA sağlayacaktır. 2004 - 2007 yıllarında olduğu gibi ASRock Fırtınası esebililir tabi bu sefer farkı kalitesi oalcaktır.
Türkiye pazarında satışa çıkan kartların bazılarıcizgi.com.tr/...çizgi güvencesi ile geldiği için muhtemelen Teknik servis hizme...
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ccoruh 7 yıl
Simdi Asrock'in sitesine girdim Turkce dil secenegi yok. 15 dile yakin dil secenegi var bence eksiklik////
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-ForeverY- 4 yıl
Tutmayın küçük enisteyi
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SHARINGAN 4 yıl
ASROCK EXTREME 6 var 2 yıldır falan kullanıyorum çok memnunum İ3570K işlemcimi 4.5 ghz de sorunsuz birşekilde stabil çalıştırıyorum hiçbir uyumsuzluk , ısı değerlerinde bir sorun vs. hiçbir sıkıntı yaşamadım. parçalarla çok uyumlu
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ali_6195 6 yıl
Bende tam 8 yıldır ASrock kullanıyorum aşırı derecede memnunum ve her keze öneririm kesinlikle Asrock,Asus hiç kullanmadığım dan bilmiyorum daha mı iyi diye ama video dan ve yorumlardan da anlaşılır gibi Kalite aynı Fiyat farkı var ve Asus marka diye pahalıya satmaya çalışıyorlar DİKKAT! Anakart Modeli: P4V88+
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DH Misafiri 6 yıl
king52 pro
tam 7 yıldır asrock kullanıyorum hemde marka pc casper degıl
crea daha değiştiremedim ama asrock kaliteli üretiyor asus da öyledır ama hiç asus kullanmadım

acaba hangi modeli kullanıyorsun bende 7 yıldır asrock kullanıyorumda
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red.devil 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

king52 pro

tam 7 yıldır asrock kullanıyorum hemde marka pc casper degıl
crea daha değiştiremedim ama asrock kaliteli üretiyor asus da öyledır ama hiç asus kullanmadım


acaba hangi modeli kullanıyorsun bende 7 yıldır asrock kullanıyorumda

yeni gördüm o kadar foruma giriyorum asrock 775i945gz şu andada o
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mermer_sener 6 yıl
king52 pro
tam 7 yıldır asrock kullanıyorum hemde marka pc casper degıl
crea daha değiştiremedim ama asrock kaliteli üretiyor asus da öyledır ama hiç asus kullanmadım

acaba hangi modeli kullanıyorsun bende 7 yıldır asrock kullanıyorumda
1 Yanıt Yanıtla
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red.devil 6 yıl mermer_sener
mermer_sener

king52 pro

tam 7 yıldır asrock kullanıyorum hemde marka pc casper degıl
crea daha değiştiremedim ama asrock kaliteli üretiyor asus da öyledır ama hiç asus kullanmadım




acaba hangi modeli kullanıyorsun bende 7 yıldır asrock kullanıyorumda

asrock 775i945gz hala aynısı çalışıyor
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Ruby07 6 yıl
3 gün once asrock 970 çipsetlı anakart aldım dıger sıstemlerıde toplayım dırek kurucam.fıyatıda su aralar uygun dahada dusexegını umuyorum saglam ve guzel karta benzıyor ama kullanmadan pek bısey dıyemıcem
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turkishwarzone 6 yıl
rekabet her zman tuketıcı ıcın ıyıdır.. hem kalıteyı hem hesaplı fıyatı sıze sunar.. tekel pıyasası her zman tuketıcının kara belasııdır.Allah korusun.
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mermer_sener 6 yıl
Şu an kullandıgım masaüstünü 2005 ten beri kullanıyorum. İlk aldıgım zamanlar asrock nedir nasıl bir markadır bilmiyordum. İlk zamanlar pişmanlık vardı çünkü neredeyse hiç duymamıştım. Ama kullandıkça farkediyorsunuz kaliteli olduğunu. Zaten öyle olmasa şu an kullanır durumda olmazdım. 2005 te böyle bir imkan sunan bir şirket günümüz teknoloji ile neler yapabileceğini düşünemiyorum... Asrock gerçekten kaliteli. Az para + kalite = asrock
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low 7 yıl
Asus ASRock derseniz Asus derim. ASRock'u da deneme den ön yargılı olmak hoş olmaz diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm.
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hsnksy92 6 yıl
Asus, Msı Kalitesi tartışılmaz.
asrock isme ve görüntüye hitap ediyor başka değil
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DH Misafiri 7 yıl
asrock sonunda ülkemize geliyor bu güzel bir gelişme. piyasaya bol miktarda dağıtılirsa fiyatıda normale iner. şu anda sadece teknoniyotikte var ve fiyatları çok kazık biraz inmesi lazım yoksa gider aynı fiyata msi alırım.
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