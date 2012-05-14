ASRock: Asus ile kardeş değil rakibiz!

Oyunculara ve performans tutkunlarına yönelik yeni nesil üst seviye anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ASRock, Donanım Haber'e konuştu. Şirketin bölge müdürü Ryan Liu ile gerçekleştiirdiğimiz röportajda, ASRock'ın kuruluş hikayesi, bugünü ve yarına yönelik hedefleri hakkında samimi açıklamalara tanık olacaksınız.

Fatal1ty serisi oyun odaklı anakartlardan, ünlü hız aşırtma profesyoneli Nick Shih'in araştırma-geliştirme tarafındaki katkılarına kadar ASRock'ın anakart üretim faaliyetleri, giriş seviyesi anakart üreticisiyken hangi gerekçelerle üst seviye anakart pazarına giriş yaptığı ve kendisini kuran Asus ile nasıl rakip olduğuna dair tüm detaylar bu özel röportajda.