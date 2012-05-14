ASRock: Asus ile kardeş değil rakibiz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyunculara ve performans tutkunlarına yönelik yeni nesil üst seviye anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ASRock, Donanım Haber'e konuştu. Şirketin bölge müdürü Ryan Liu ile gerçekleştiirdiğimiz röportajda, ASRock'ın kuruluş hikayesi, bugünü ve yarına yönelik hedefleri hakkında samimi açıklamalara tanık olacaksınız.
Fatal1ty serisi oyun odaklı anakartlardan, ünlü hız aşırtma profesyoneli Nick Shih'in araştırma-geliştirme tarafındaki katkılarına kadar ASRock'ın anakart üretim faaliyetleri, giriş seviyesi anakart üreticisiyken hangi gerekçelerle üst seviye anakart pazarına giriş yaptığı ve kendisini kuran Asus ile nasıl rakip olduğuna dair tüm detaylar bu özel röportajda.
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Asus birazda marka kimliği ile pahalıya satıyor
Ancak piyasayı bilen takip eden insanlar asrock a yöneliyor birazda markacılık var asus alanlarda ben asrock konusunda daha iyimserim sonuçta aynı özellikte ve malzeme kalitesinde bir karta 100-200 lira daha fazla vermem asus diye :)
cizgi.com.tr/...
çizgi güvencesi ile geldiği için muhtemelen Teknik servis hizmetinide Çizgi RMA sağlayacaktır. 2004 - 2007 yıllarında olduğu gibi ASRock Fırtınası esebililir tabi bu sefer farkı kalitesi oalcaktır.