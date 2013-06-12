ASRock Özel: Su geçirmeyen anakart Z87 OC Formula, 22 adet SSD çalıştırabilen anakart ve dahası...

Bu videomuzda ASRock'ın yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyun tutkunları için hazırladığı üst seviye anakart modelleri Z87 OC Formula, Z87 Fatal1ty ve Z87 Extreme 11'e yakından bakıyor ayıca bir anakartların su geçirmezlik özelliği ile bir sistemde aynı anda çalıştırılan 22 adet SSD gibi demoları inceliyoruz.

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