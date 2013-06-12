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ASRock Özel: Su geçirmeyen anakart Z87 OC Formula, 22 adet SSD çalıştırabilen anakart ve dahası...

5 yıl
7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda ASRock'ın yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyun tutkunları için hazırladığı üst seviye anakart modelleri Z87 OC Formula, Z87 Fatal1ty ve Z87 Extreme 11'e yakından bakıyor ayıca bir anakartların su geçirmezlik özelliği ile bir sistemde aynı anda çalıştırılan 22 adet SSD gibi demoları inceliyoruz.
 

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TeufeL-07 5 yıl
Anakarta niye su dökülsünki ?
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AMDR 5 yıl
Anakartın sıcaklığı bu şekilde düşürülebilir fakat bütün bileşenlerinde o maddeyle kaplanması lazım.Gerçekten güzel olmuş , tün anakart üreticileri bunu standart olarak sunabilirse daha güzel olur.Garanti kapsamındaki, sıvı teması olayını bahane edemezler
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TurkishDrifter 5 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

Anakarta niye su dökülsünki ?

Custom sıvı soğutma sistemlerinde sızdırma olursa diye
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abdulmusavvir 5 yıl
itx anakart son noktadır, günümüzün masaüstü bilgisayarıdır, ATX anakartların yerini almıştır, FM2 soket anakartlarsa itx anakartların en güçlü serisi, hani bu kadar basit, özel mesaja gerek yok diye düşünüyorum.
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AnadoluEfes 5 yıl
Asrock kullanıyorum milletten duyduğum şikayetlerden birisi 2Tb harddisk takıyorum tanımıyor oluyor güncel bios'tan eski sürüme geçince tanıyor bu seferde başka yerde hata veriyor ram hatalarından hiç bahsetmiyorum
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zymrdvn 5 yıl
Arkadaşlar ITX anakart konusundaki bu isteklerimizi Çizgi Elektronikten Niyazi Saral Bey'e bildirelim. Kendisinin de konuda yorumu bulunmakta, yakında Asrock anakartların geleceğini söylüyor. PM atalım lütfen FM2 soket ITX anakartlar için.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Arkadaşların verdiği bu modelleri inceleseniz daha makbule geçermiş. FM2A75M-ITX R2.0 ve FM2A85X-ITX
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HardCry 5 yıl
Bir türlü ısınamadığım bir marka. Asus - Asrock -- Renault Dacia gibi. Sanırım ağzı ile kuş tutsa beni kandıramayacak :) Yine de video için teşekkürler.
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1963bursa 5 yıl
Nerde eyleşiyorsunuz? eylencenize bizde gelelim.
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JoeyBane 5 yıl
Su geçirmez olması iyi olmuş. Sıvı soğutma kullananlar için iyi bir gelişme. Tabi tek anakartla olmaz bu iş. Diğer bileşenlerin de su geçirmez olması gerekiyor. Yol gösterici bir yenilik..
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hacı.basat 5 yıl
Fm2 Soket itx anakartlar gelsin diye eylem yapıyorum.
Eylemek= Oturmak durmak, Eyleç= Fren
1 yıldır her gün eylemdeyim. :)
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abdulmusavvir 5 yıl hacı.basat
Hasanhh
Fm2 Soket itx anakartlar gelsin diye eylem yapıyorum.
Eylemek= Oturmak durmak, Eyleç= Fren
1 yıldır her gün eylemdeyim. :)

"Geçti dost kervanı, eyleme beni" çok dinlerim şimdi anlamını öğrendim, tutmayın beni demekmiş.


Hadi hep birlikte eyleyelim.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Biz Mini-Itx FM2 soket anakartları istemekten bıktık, halen gelmemiş piyasaya, kaç yıl oldu? niye böyle bir şey yaptılar anlamak mümkün değil. Milleti eski düzen eşek ölüsü ATX sistemlere mahkum etme kararı falan aldılarsa yazık ederler.
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