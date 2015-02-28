Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu

4 yıl
60,6b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Merhaba ben mesut çevik bu videomuzda Nvidia G-Sync destekli ASUS PG278Q’i inceleyeceğiz.
Nvidia tarafından geliştirilen ve sadece Nvidia Geforce 650Ti Boost ve üzeri model ekran kartlarıyla kullanılabilen G-Sync teknolojisi, monitör tazeleme oranını ekran kartının kare çizme hızına uydurarak yırtılma olarak bilinen dikey senkronizasyon sorunlarını performans kaybı olmaksızın ortadan kaldırmayı ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

27” büyüklüğündeki ince çerçevelerle bezeli ekranında 2K çözünürlük sunan PG278Q, 144Hz tazeleme oranı ve griden griye 1sn tepki süresiyle safkan bir oyuncu monitörü.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu
 
Oyuncu dendiğinde aklınıza oyun konsolları kullananlar da gelmiş olabilir fakat bu monitör üzerinde sadece 1 adet Display Port 1.2 portu ve USB çoklayıcı hub a yer verilmiş durumda. Dönüştürücü taksanız dahi Display Port üzerinden HDMI çıkışlı bir cihaz bağlayamadığınız için PG278Q’yu sadece PC oyuncularına hitap eden bir monitör olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu
 
Ergonomik açıdan yükseklik, tilt ve pan ayarlarını sunan monitörü dilerseniz pivot modunda da kullanabiliyorsunuz. Boyun mekanizması kullanışlı bir yapıda ve güç ışığının boyun kısmına yerleştirilmiş olması da havalı bir görünüm kazandırmış.

Boyun içindeki boşluk aynı zamanda kablo toplamak için de kullanılıyor. İncelik adına güç devresi dışarı alınan monitörde adaptör ufak boyutlarıyla sıkıntı yaratmayacaktır.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu
 
Menü kontrollerini köşesine yerleştirilen 5 yönlü kontrol kolu ve tuşlarla gerçekleştirdiğimiz monitörde ayarları değiştirmek oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ek olarak özel atanmış bir tuş ile de sürücü ayarlarına gerek duymadan 60Hz, 120Hz ve 144Hz tarama hızları arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Gerçi G-Sync varken buna pek ihtiyaç duyacağınızı da sanmıyorum.

Dilerseniz ekrana bir işaretleyici çizdirebileceğiniz gibi zamanlayıcı sayesinde de sürekli olarak ekranın bir köşesinde o anki geçen süreyi görmeniz mümkün hale getirilmiş. Aynı zamanda Nvidia 3D Vision 2 ve Lightboost desteği sayesinde 3 boyutlu oyun ve filmleri de PG278Q üzerinde deneyimleyebiliyorsunuz.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu
 
Monitörün performansına geçecek olursak eğer ilk olarak renk gösterim kabiliyetiyle başlıyoruz. 16.7 milyon renk gösterim kaabiliyeti bulunan monitör sRGB renk gamutunu ucundan yakalıyor olsa da tam olarak destekleyemiyor.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu
 
Gama değeri ise test ettiğimiz monitörler arasında en kötülerden biri. Gri tonlama konusunda oldukça başarısız.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu
Ekranın parlaklık dağılım haritası da yine pek iç açıcı seviyelerde değil zira köşelere gidildikçe parlaklık ciddi şekilde azalıyor ve orta noktaya göre %15’e varan farklar oluşuyor.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu

Kontrast ve parlaklık değerleri ise yeterli düzeyde. Renk scaklığı ise 6500 kelvin i tutturamıyor olsa da yeterli sayılabilir. Kısacası Rog Swift PG278Q, resim ve video işlemek için pek de doğru bir tercih değil.
ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu
 
G-Sync testlerinde ise Nvidia’nın yardımcı aracını kullanıyoruz. Bu araç eğer oyunda sürekli 60 Kare/sn görebiliyorsanız G-Sync’e çok da ihtiyacınız olmadığını gösteriyor. Ama olur da oyun kare/sn gösterim oranı monitörün tazeleme oranından daha aşağı seviyelere düşerse, G-Sync’in nimerlerinden faydalanmaya başlıyorsunuz.

Standart dikey senkronizasyon performans kaybı yaratıyor, kapatıldığında ise yırtılmalar net bir şekilde görülüyor. G-Snyc aktif edildiğinde ise sorunların hepsi tarih oluyor ve akıcı, net bir görüntü görüyoruz.

Görüş açıları konusunda ise TN panel nedeniyle yine parlak bir performans sergilemeyen 278Q’nun artıları olarak G-sync teknolojisini desteklemesini, 2K ekran çömzünürlüğünü, ergonoik avantajlarını, 6mm çerçeveler ile bezeli ince yapısını ve kolay kontrollerini sayabiliriz.

eksikleri olaraksa sadece 1 tane displayport girişine sahip olması, hoparlör bulunmaması, G-Sync haricinde FreeSync e destek vermediği için sahip olduğu avantajların kullanılabilmesi için kullanıcı tek bir üreticinin ekran kartlarına mahkum etmesi gösterilebilir.

Eğer şu sıralar Nvidia ekran kartlı bilgisayarınız için iyi bir oyuncu monitörü arıyorsanız, ASUS PG278Q’a mutlaka listenizde yer ayırın diyerek videomuzu bitiriyoruz.

Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.



En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
R.Romanoviç 4 yıl
arkadaş siz nasıl teknoloji sitesisiniz daha mobile destek vermekten aciz bi oluşumsunuz
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl en beğenilen
Ulan adam gibi monitor yapmadılar gitti.
27" 2K çözünürlük - 120 HZ. 600 TL!
27" 2K çözünürlük - 120 HZ. IPS = 900 TL!
32" 2K çözünürlük - 120 HZ. 1200 TL!
MAX olması gereken fiyatlar bunlar.
Daha 2 yıl önce 24" TN panelli monitor'u 350 liraya alıyorduk.
Şuan 600 liradan aşağıya yok ve hepsi dandik.
Kim böyle bi monitore 3 bin lira verir lan?
Ulan adam gibi monitor yapmadılar gitti.27" 2K çözünürlük - 120 HZ. 600 TL!27" 2K çözünürlük - 120 HZ. IPS = 900 TL!32" 2K çözünürlük - 120 HZ. 1...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Zayuka 1 yıl

iyi günler bende pg248q var lightboost veya Ulmb özelliğini kullanınca hafif titreme yapıyor windowsda bile oluyor. bu neden olabilir bir fikriniz var mı veya normal mi ve çözümü var mı nasıl çözebilirim şimdiden teşekürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanguner123 2 yıl
Güzel paylaşım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cogman 2 yıl
videoda benim anlamadığım,deniliyor ki;
60fps alıyorsanız pekte ihtiyaç yok deniyor,60fps altına inince nimetlerinden yararlanıyorsunuz,şimdi ben 80 ve üstü fps alıyorum,yani gsync alamanın bir mantığı yokmu?
yani gsync monitör kullanmak için 60fps altımı almak gerekiyor,şuanki kartım gtx1080
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
awaqado 2 yıl cogman
Soyle ki 60 fps altında da akıcılığı koruyor uzerinde ise stuttering problemini ortadan kaldırıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthyrr1976fy 2 yıl
çok pahalı ne zaman ucuzluyacak bu monitörler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdevil35 3 yıl
Kimileri bilip bilmeden yorum yapıyor gsync laf ediyor gsync devrim niteliğinde özellik oyunlarda takılma yırtılma atlama olmuyor oyunlar yağ gibi akıyor gsync monitör kullanan biri asala normal monitör kullanamaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 4 yıl
Morphinz
Ulan adam gibi monitor yapmadılar gitti.27 2K çözünürlük - 120 HZ. 600 TL! 27 2K çözünürlük - 120 HZ. IPS = 900 TL! 32 2K çözünürlük - 120 HZ. 1200 TL! MAX olması gereken fiyatlar bunlar. Daha 2 yıl önce 24 TN panelli monitoru 350 liraya alıyorduk.Şuan 600 liradan aşağıya yok ve hepsi dandik.Kim böyle bi monitore 3 bin lira verir lan?

dolar nerdeyse olcak 3 tl,satıcılarda haklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl en beğenilen
Ulan adam gibi monitor yapmadılar gitti.
27" 2K çözünürlük - 120 HZ. 600 TL!
27" 2K çözünürlük - 120 HZ. IPS = 900 TL!
32" 2K çözünürlük - 120 HZ. 1200 TL!
MAX olması gereken fiyatlar bunlar.
Daha 2 yıl önce 24" TN panelli monitor'u 350 liraya alıyorduk.
Şuan 600 liradan aşağıya yok ve hepsi dandik.
Kim böyle bi monitore 3 bin lira verir lan?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 4 yıl
burdan asusa dumbledore alkışı yolluyorum 3000 liraya oldukça gereksiz mi gereksiz bir monitör yapmış kaldı ki gaming monitör odlugunu iddia ediyor 27'' nedir ekranın bi uçtan diger ucuna kadar kontrol edene kadar oyun biter zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdevil35 4 yıl
Şu da gerçek monitörün yanına ips monitörü koy renkleri daha soluk kalıyor ips monitörün asusta 350 cd parlaklık var renkler çok canlı nasıl iş anlamadım vatanda ips paneller yanında soluk kalıyordu hem renk hemde parlaklık bakımından.İps monitörler renkleri daha canlı deniyor ama ben beğenmedim soluk duruyor renkler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 4 yıl
Monitör, tüm artı ve eksileriyle birlikte değerlendirildiğinde görünüyor ki, fiyatını hiç mi hiç hak etmeyen bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 4 yıl
İnceleme mükemmel Master Mesut bey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
17:45
Asus PG27UQ monitör incelemesi "4K, 144Hz, G-SYNC ve HDR"
17,3b izlenme · 8 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
565 izlenme · 9 sa. yeni video
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
00:47
Bu Samsung Curved Gaming Monitor senin olabilir! Detaylar için tıkla.
53,6b izlenme · 1 yıl
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
10:15
AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme
11,3b izlenme · 1 yıl
08:17
ASUS ROG Strix Fusion 500 Oyuncu Kulaklığı İnceleme
6b izlenme · 1 yıl
02:18
Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme
7,3b izlenme · 1 yıl
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
24b izlenme · 10 ay
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim