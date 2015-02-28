ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu

Merhaba ben mesut çevik bu videomuzda Nvidia G-Sync destekli ASUS PG278Q’i inceleyeceğiz.

Nvidia tarafından geliştirilen ve sadece Nvidia Geforce 650Ti Boost ve üzeri model ekran kartlarıyla kullanılabilen G-Sync teknolojisi, monitör tazeleme oranını ekran kartının kare çizme hızına uydurarak yırtılma olarak bilinen dikey senkronizasyon sorunlarını performans kaybı olmaksızın ortadan kaldırmayı ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

27” büyüklüğündeki ince çerçevelerle bezeli ekranında 2K çözünürlük sunan PG278Q, 144Hz tazeleme oranı ve griden griye 1sn tepki süresiyle safkan bir oyuncu monitörü.

Oyuncu dendiğinde aklınıza oyun konsolları kullananlar da gelmiş olabilir fakat bu monitör üzerinde sadece 1 adet Display Port 1.2 portu ve USB çoklayıcı hub a yer verilmiş durumda. Dönüştürücü taksanız dahi Display Port üzerinden HDMI çıkışlı bir cihaz bağlayamadığınız için PG278Q’yu sadece PC oyuncularına hitap eden bir monitör olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

Ergonomik açıdan yükseklik, tilt ve pan ayarlarını sunan monitörü dilerseniz pivot modunda da kullanabiliyorsunuz. Boyun mekanizması kullanışlı bir yapıda ve güç ışığının boyun kısmına yerleştirilmiş olması da havalı bir görünüm kazandırmış.

Boyun içindeki boşluk aynı zamanda kablo toplamak için de kullanılıyor. İncelik adına güç devresi dışarı alınan monitörde adaptör ufak boyutlarıyla sıkıntı yaratmayacaktır.

Menü kontrollerini köşesine yerleştirilen 5 yönlü kontrol kolu ve tuşlarla gerçekleştirdiğimiz monitörde ayarları değiştirmek oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ek olarak özel atanmış bir tuş ile de sürücü ayarlarına gerek duymadan 60Hz, 120Hz ve 144Hz tarama hızları arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Gerçi G-Sync varken buna pek ihtiyaç duyacağınızı da sanmıyorum.

Dilerseniz ekrana bir işaretleyici çizdirebileceğiniz gibi zamanlayıcı sayesinde de sürekli olarak ekranın bir köşesinde o anki geçen süreyi görmeniz mümkün hale getirilmiş. Aynı zamanda Nvidia 3D Vision 2 ve Lightboost desteği sayesinde 3 boyutlu oyun ve filmleri de PG278Q üzerinde deneyimleyebiliyorsunuz.

Monitörün performansına geçecek olursak eğer ilk olarak renk gösterim kabiliyetiyle başlıyoruz. 16.7 milyon renk gösterim kaabiliyeti bulunan monitör sRGB renk gamutunu ucundan yakalıyor olsa da tam olarak destekleyemiyor.

Gama değeri ise test ettiğimiz monitörler arasında en kötülerden biri. Gri tonlama konusunda oldukça başarısız.

Ekranın parlaklık dağılım haritası da yine pek iç açıcı seviyelerde değil zira köşelere gidildikçe parlaklık ciddi şekilde azalıyor ve orta noktaya göre %15’e varan farklar oluşuyor.

Kontrast ve parlaklık değerleri ise yeterli düzeyde. Renk scaklığı ise 6500 kelvin i tutturamıyor olsa da yeterli sayılabilir. Kısacası Rog Swift PG278Q, resim ve video işlemek için pek de doğru bir tercih değil.

G-Sync testlerinde ise Nvidia’nın yardımcı aracını kullanıyoruz. Bu araç eğer oyunda sürekli 60 Kare/sn görebiliyorsanız G-Sync’e çok da ihtiyacınız olmadığını gösteriyor. Ama olur da oyun kare/sn gösterim oranı monitörün tazeleme oranından daha aşağı seviyelere düşerse, G-Sync’in nimerlerinden faydalanmaya başlıyorsunuz.

Görüş açıları konusunda ise TN panel nedeniyle yine parlak bir performans sergilemeyen 278Q’nun artıları olarak G-sync teknolojisini desteklemesini, 2K ekran çömzünürlüğünü, ergonoik avantajlarını, 6mm çerçeveler ile bezeli ince yapısını ve kolay kontrollerini sayabiliriz.

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Standart dikey senkronizasyon performans kaybı yaratıyor, kapatıldığında ise yırtılmalar net bir şekilde görülüyor. G-Snyc aktif edildiğinde ise sorunların hepsi tarih oluyor ve akıcı, net bir görüntü görüyoruz.eksikleri olaraksa sadece 1 tane displayport girişine sahip olması, hoparlör bulunmaması, G-Sync haricinde FreeSync e destek vermediği için sahip olduğu avantajların kullanılabilmesi için kullanıcı tek bir üreticinin ekran kartlarına mahkum etmesi gösterilebilir.Eğer şu sıralar Nvidia ekran kartlı bilgisayarınız için iyi bir oyuncu monitörü arıyorsanız, ASUS PG278Q’a mutlaka listenizde yer ayırın diyerek videomuzu bitiriyoruz.Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.