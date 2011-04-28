ASUS WAVI "FULL HD görüntü ve sesi kablosuz aktarın!" video inceleme

Anakart, ekran kartı ve dizüstü gibi konularda uzmanlığıyla tanıdığımız ASUS, aynı zamanda başarılı bir çevre bileşenleri üreticisi. WAVI'de firmanın başarılı ürünlerinden biri. WAVI ile 1920x1080 piksel çözünürlükteki görüntüyü 60 kare/sn tazeleme oranıyla kablosuz olarak istediğiniz noktaya aktarabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.