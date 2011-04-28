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ASUS WAVI "FULL HD görüntü ve sesi kablosuz aktarın!" video inceleme

8 yıl
91b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Anakart, ekran kartı ve dizüstü gibi konularda uzmanlığıyla tanıdığımız ASUS, aynı zamanda başarılı bir çevre bileşenleri üreticisi. WAVI'de firmanın başarılı ürünlerinden biri. WAVI ile 1920x1080 piksel çözünürlükteki görüntüyü 60 kare/sn tazeleme oranıyla kablosuz olarak istediğiniz noktaya aktarabilirsiniz.


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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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Elit- 6 yıl
cok aradım ama bulamadım su ürünü istanbulda nerede bulurum acaba yardımcı olabilcek varmı.
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t3 6 yıl
Ürünün çok satılmaması sanırım FLEX ve Nero Home gibi programların bu işi zaten yapabiliyor olması olabilir
Üstüne Widi'yide ekleyince çok fazla artısı kalmıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Ürün Türkiye'de satışa çıktımı, hangi ditrübütör getiriyor bilgisi olan vamı?
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Emrahin 7 yıl
Cihazın ismi cismi fazla geçmiyor anlaşılan. İyi tırtlamış :)
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cancanax 7 yıl
Hort oldu hafiften ama inceleme var dahası yok...nerede satılır??kullanan arkadaş var mı memnun mu?Videonun sonundaki "iade" ve "görüntü kalitesinden memnun kalmama" gibi, handikapları olduğuna dair sinyali aldık..(kalın duvarı da es geçmedik..)

İkinci handikap kablosuz mouse bağlayabiliyormuyuz?klavye?? o klavye mouse kablolarının saçma olduğundan dem vurulmamış..wavi alalım kablosuz kullanmak için..2 metre klavye mouse kablosu..

iki cihaz da birbirini görüyor testte...çok az daha detaylı ve zorlayıcı deneme yapılamazmıydı video 45sn daha uzasaydı..?sonuçlar söylenseydi..


Gel gelelim ps3 ü aktarıyor aktarmasına da ps3 arka odada iken ben sadece joypad ve wavi ile oynayamayacaksam hiç bir şeye yaramaz bu wavi..?yanlışmıyım..?joypad olayını nasıl çözeceğiz?


Temelde güzel...fikir olarak harika ama olay uygulamada zayıf yanılmıyorsam..Sadece pc için ise zaten binbir şekilde farklı çözüm bulunabilir..şık bir minipc den tut ethernetli falan media player den çık wireless çözümlere kadar..sabah almaya niyetliydim ama akşam bunlar geldi aklıma..birisi çıksın desin ki hayır böyle böyle..ikna olmak istiyorum..


Aklıma geldi yenilikçi "FİKİR" payesi almış zaten siteden...
...dediğim gibi fikir olarak hoş sadece..

aldım ben mesajı..

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kralexx42 7 yıl
bu cihazı nerden bulacagız
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DH Misafiri 8 yıl
usa da 150$. gercekten iyi bir ürün.
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DH Misafiri 8 yıl
ofisin bir kısmını gördük sonunda.Asus klasikleşen kalitesiyle güzel bir ürün daha çıkarmış
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Nephertiti 8 yıl
Çok eski bu olay ve daha küçük aletler mevcut HD göndermede yeni değil örnek olarak:

ramelectronics.net/...

veya

iogear.com/...

100-200 dolar arası mevcut

hatta sadece birine güç gerekiyor verici ye usb gücü yetiyor ve usb flash bellek boyutunda olduğu için daha az yer kaplıyor laptop bağlamak daha kolay vs. yani bence sırf artısı klavye mouse olayı ,gerisi yalan olmuş gibi.
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01Mrt 8 yıl
Güzel ürün asus olduğu için pahalı olma ihtimali yüksek...
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mutercim 8 yıl
Duyan da gamma ışını yayıyor zannedecek aleti ha. Çağımızın yeni öcüsü: kablosuz bağlantı frekansları.
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pcheveslisi 8 yıl
iyi düşünülmüş ama genelde gereksiz olmuş
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kudretozbay 8 yıl
bence gereksız bır sey yanı pc orada durucak sen odada durucaksın gıdceksın oyunnu takıcaksın gelıceksın :Dbu arada geri iade basarılı bır soz :d
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