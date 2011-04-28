ASUS WAVI "FULL HD görüntü ve sesi kablosuz aktarın!" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Anakart, ekran kartı ve dizüstü gibi konularda uzmanlığıyla tanıdığımız ASUS, aynı zamanda başarılı bir çevre bileşenleri üreticisi. WAVI'de firmanın başarılı ürünlerinden biri. WAVI ile 1920x1080 piksel çözünürlükteki görüntüyü 60 kare/sn tazeleme oranıyla kablosuz olarak istediğiniz noktaya aktarabilirsiniz.
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İkinci handikap kablosuz mouse bağlayabiliyormuyuz?klavye?? o klavye mouse kablolarının saçma olduğundan dem vurulmamış..wavi alalım kablosuz kullanmak için..2 metre klavye mouse kablosu..
iki cihaz da birbirini görüyor testte...çok az daha detaylı ve zorlayıcı deneme yapılamazmıydı video 45sn daha uzasaydı..?sonuçlar söylenseydi..
Gel gelelim ps3 ü aktarıyor aktarmasına da ps3 arka odada iken ben sadece joypad ve wavi ile oynayamayacaksam hiç bir şeye yaramaz bu wavi..?yanlışmıyım..?joypad olayını nasıl çözeceğiz?
Temelde güzel...fikir olarak harika ama olay uygulamada zayıf yanılmıyorsam..Sadece pc için ise zaten binbir şekilde farklı çözüm bulunabilir..şık bir minipc den tut ethernetli falan media player den çık wireless çözümlere kadar..sabah almaya niyetliydim ama akşam bunlar geldi aklıma..birisi çıksın desin ki hayır böyle böyle..ikna olmak istiyorum..
Aklıma geldi yenilikçi "FİKİR" payesi almış zaten siteden... ...dediğim gibi fikir olarak hoş sadece..
aldım ben mesajı..
ramelectronics.net/...
veya
iogear.com/...
100-200 dolar arası mevcut
hatta sadece birine güç gerekiyor verici ye usb gücü yetiyor ve usb flash bellek boyutunda olduğu için daha az yer kaplıyor laptop bağlamak daha kolay vs. yani bence sırf artısı klavye mouse olayı ,gerisi yalan olmuş gibi.