Acer Iconia Tab A101'in Avrupa satışı başlıyor

Tablet bilgisayar çalışmalarına hız veren Acer, Android işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan yeni modelei Iconi Tab 100'ün 3G destekli versiyonunu Avrupa'da satışa sunuyor. Iconia Tab 101 olarak isimlendirilen yeni model, popüler alışveriş sitesi Amazon'dan elde edilen bilgilere göre haftasonundan itibaren İngiltere'de kullanıma sunulmuş olacak. 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, ARM'ın Cortex-A9 mimarisi üzerinde şekillenen ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanıyor. Sahip olduğu entegre düşük güç tüketimli GeForce grafik birimi ve görev odaklı özelleştirilmiş hızlandırma birimlerini içeren Tegra 2 platformuyla gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad eden tablet, Android 3.0 işletim sistemiyle geliyor.

Bellek kapasitesi 512MB (DDR2) olan ve depolama için 8GB'lık (eMMC sürücü) alan sunan Iconia Tab A101'de microSD kart desteği ile kapasite arttırımı da mümkün. Kablosuz bağlantı özellikleri açısından 3G'ye ek olarak 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini de bünyesinde bulunduran tablet, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerasına ek olarak görüntülü konuşma için (örneğin Android 3.0 üzerinde Gtalk ile) 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunabildiği belirtilen Acer Iconia Tab A101, İngiltere'de fiyat listelerine 399.99£ yani yaklaşık 660 Avro seviyesinde fiyatlandırma ile giriş yapmış durumda.