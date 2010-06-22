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Acer'dan iki yeni masaüstü bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
1
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Tayvan Acer, Aspire M3 ve Aspire X3 ismini verdiği iki yeni hazır masaüstü bilgisayarını satışa sundu.

Düşük biçim katsayılı X3; saat hızları değişkenlik gösteren Athlon II, Phenom II, Core i3, ve Pentium E6600 işlemcilerinden gücünü alıyor ve standart olarak 4GB'lık bellek ile geliyor. 1TB'a kadar depolama alanı sunan bilgisayarda grafik birimi olaraksa opsiyonel olarak GeForce 9200 sunuluyor. Firmanın satışa sunduğu diğer bir masaüstü M3 ise Athlon II ya da Phenom II işlemcileriyle ve HD 5450 ya da GeForce 9200 grafik birimleriyle gelirken, depolama alanı 640GB'a kadar arttırılabiliyor. X3 üzerinde 11 adet USB portu, 1 adet PCI Express x1 ve kullanılmayan x16 slotu ile HDMI çıkışı bulunurken; M3'deyse optik sürücü ve depolama birimleri için ek boşluk, 2 adet PCI Express x1 slotu, kullanılmayan PCI Express slotu ve 10 adet USB portu bulunuyor.

Basın açıklamasına buradan ulaşabileceğiniz bilgisayarların başlangıç fiyatlarıysa 450 dolar olarak belirlenmiş.


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