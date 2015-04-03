Acronis Dijital Sorumluluğumuza Dikkat Çekiyor

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Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen son kullanıcı araştırmasıkullanıcılar için dijital verilerin çok kıymetli olduğunu gösterirken, bu verilerin korunmasına yönelik eksiklikleri de ortaya koyuyor.Yeni kuşak veri koruma çözümleri alanında dünya lideri olan Acronis®, 350'yi aşkın son kullanıcının katılımı ile gerçekleştirdiği "Dijital Verilerin Son Kullanıcılar için Önemi ve Korunması" araştırmasının sonuçlarını yayınladı.Dünya Yedekleme Günü'nde duyurulan araştırma sonuçları yedeklemenin önemini hatırlatırken yaşamlarımızın her alanının dijital form aldığı bu ortamda dijital verilerin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyor.Acronis araştırmasının sonuçlarına göre son kullanıcıların %75'inden fazlası verilerini dijital olarak saklıyor. Araştırmaya katılanların %50'sinden fazlası ise dijital verilerinin kendileri için kullandıkları cihazlardan çok daha değerli olduğunu ve korunması gerektiğini bildiklerini ifade ediyor. Katılımcıların 1/3'ü ise cep telefonlarını, tabletlerini ya da bilgisayarlarını kaybettiklerinde cihazlarından çok daha fazla içindeki fotoğrafları, müzikleri ve diğer bilgileri için üzüleceklerini söylüyor.Sadece 1/3 lük bir kesim tam sistem koruması sağlıyorAraştırmanın bir başka dikkat çekici noktası ise son kullanıcıların, dijital verilerinin kendileri için çok kıymetli ve özel olduğunu ifade etmelerine rağmen onları korumak için çok az çaba harcadıkları. Katılımcıların yarısından azı dijital verilerini farklı bir cihazda ya da bulutta saklıyor. Verilerini saklamak için bir yedekleme sistemi kullandıklarını ifade edenlerin ise sadece 1/3'ü tüm sistemini koruyor, geri diğerleri sadece bazı dosyaların yedeklerini alarak koruma yolunu seçiyor.Veriler kullanıcılar için ne kadar değerli?Araştırmaya katılanların %50'ye yakını dijital verilerinin parasal değerinin 1.000$ üzerinde olduğunu belirtiyor, %5'i ise kaybettiklerini belirttikleri verileri kurtarabilmek için bu değerde bir tutarı hemen harcamaya hazır olduklarını ifade ediyor. Katılımcıların %94'ü ise verilerini herhangi bir olayla karşılaşmadan önce korumaya başlamak için 100$ lık bir tutarı harcayabileceklerini söylüyor.“Son kullanıcıların çoğunluğunun fotoğraflardan finansal bilgilere, sağlık dokümanlarına kadar dijital verilerinin yedeklenmesinin ne denli önemli olduğunu gerçeğini, bunları kaybedinceye kadar fark etmediklerini görüyoruz" diyen Acronis kurucusu ve CEO'su Serguei Beloussov, son kullanıcılara dijital verilerini çok kolay ve ucuz biçimde koruyabilecekleri yolları göstermek gerektiğine inandığını belirtiyor.