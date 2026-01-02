Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uydular, gelecekte 5G ve 6G iletişimini kesintisiz hale getirebilir

    Uydular, 5G ve 6G sistemleriyle bütünleşik çalışarak gelecekte mobil internetin kapsama alanını büyük ölçüde genişletebilir. Bu yöndeki çalışmalar ve zorluklar bir çalışmada ele alındı.

    Uydular, 5G ve 6G iletişimini kesintisiz hale getirebilir
    Uydu haberleşme sistemleri, 2030’a kadar karasal mobil ağlarla bütünleşerek kapsama alanı olmayan bölgeleri ortadan kaldırmayı ve milyarlarca akıllı telefona yeni nesil kablosuz bağlantı sunmayı hedefliyor. Bu öngörü, bu hafta Engineering dergisinde yayımlanan kapsamlı bir incelemeye dayanıyor.

    Uydu ve yer tabanlı ağlar tek bir platformda birleşebilir

    Çalışma, farklı yörünge yüksekliklerindeki uyduların yer tabanlı altyapıyla nasıl birleşerek tek bir 5G/6G platformu oluşturacağını ele alıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), 6G’nin resmi adı olan IMT-2030 için hedef yılı 2030 olarak belirledi. 6G ile, mevcut 5G’ye kıyasla 100 kata kadar artışla 1 terabit/saniye seviyesinde tepe hızlara ulaşılması amaçlanıyor.

    Karasal şebekeler, coğrafi engeller ve yüksek kurulum maliyetleri nedeniyle kırsal ve seyrek nüfuslu alanlarda kaçınılmaz sınırlamalarla karşılaşıyor. Uydular ise bu boşluğu doldurarak küresel kapsama sağlayabiliyor. Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uyduları, 2.000 km’nin altındaki irtifalarda çalışarak 20-50 ms gecikme sunuyor. Bu değer, eski jeosenkron uyduların yaklaşık 250 ms gecikmesine göre büyük bir iyileşme, ancak hala yer ağlarından biraz daha yavaş.

    Uydular, 5G ve 6G iletişimini kesintisiz hale getirebilir
    Analize göre 2030’a gelindiğinde, uydu ve yer ağları o kadar sorunsuz entegre olabilir ki kullanıcılar sinyalin bir baz istasyonundan mı yoksa yüksek hızla hareket eden bir uydudan mı geldiğini fark edemeyebilir.

    2022'de ilk temeller atıldı

    Bu entegrasyonun temelleri, 3GPP Release 17 ile 2022’de atıldı. Böylece karasal olmayan ağlar (NTN) ilk kez 5G mimarisinin çekirdeğine dahil edildi. Release 18, hareketlilik ve enerji verimliliğini geliştirdi. Devam eden Release 19 çalışmaları ise uydu üzeri işlem, uydular arası bağlantılar ve ağ zekasına odaklanıyor.

    Buna karşın önemli teknik ve düzenleyici zorluklar sürüyor. Uyduların yüksek hızları Doppler kaymasına yol açarak frekansların anlık telafisini zorunlu kılıyor. Spektrum paylaşımı konusunda da tartışma bulunuyor. Uydu ve karasal ağların havacılık sistemleriyle çakışmadan aynı bantları kullanması gerekiyor. Ayrıca SpaceX’in 40.000’den fazla uydu için aldığı izin, yörünge enkazı ve çarpışma riskleri konusunda endişeleri artırıyor.

    Çalışmanın yazarları, öncelikli araştırma alanları olarak yapay zeka destekli ağ yönetimi, dinamik spektrum paylaşımı ve sürekli değişen uydu konumlarında sinyal yönlendirmeyi optimize edecek yeniden yapılandırılabilir akıllı yüzeyleri öne çıkarıyor.

    Sektörde bu yönde yatırımlar devam ediyor. SpaceX, doğrudan cihaza bağlantı sağlayan Starlink ağını 650’den fazla uyduya çıkardı ve Kasım ayında EchoStar’dan 2,6 milyar dolar tutarında ek spektrum elde etti. Şirket, 2026’da bugünkünden 20 kat daha yüksek kapasite sunacak yeni nesil uyduları fırlatmayı planlıyor. AST SpaceMobile ise 24 Aralık’ta, LEO’daki en büyük ticari haberleşme dizisine sahip BlueBird 6 uydusunu gönderdi. Şirketin hedefi, 2026 sonuna kadar 45-60 uydu ile kesintisiz hücresel genişbant sağlamak.

    Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/1111233 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925003236?via%3Dihub#f0005
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    98 oktan benzin nerede var seçmeli dersten kalırsak ne olur postmaster ne demek kamyonet ruhsatlı aracı otomobile çevirme ücreti 2025 servis sahipleri ne kadar kazanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum