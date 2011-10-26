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AIDA64'ün 2.0 sürümü kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,1b
1
17
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım tutkunlarının alet çantasındaki olmazsa olmaz uygulamalardan biri olan AIDA64 güncellendi. Sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgiler veren, aynı zamanda temel donanımlar için performans ölçüm ve değerlendirme özelliklerine de sahip olan AIDA64'ün yeni yayınlanan 2.0 sürümü önemli yenilik ve güncellemeler ile birlikte geliyor.
AIDA64 2.0'ın sürüm notları şu şekilde;
- Otomatik çevrimiçi güncelleme
- Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine destek
- AMD'nin 2012'de çıkacak Krishna ve Wichita kod adlı Fusion işlemcilerine ön destek
- Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri ve 7 serisi çipsetlerine ön destek
- Western Digital diskler için geliştirilmiş destek
- VMWare Workstation v8 desteği
- AMD Radeon HD 6625M ve Nvidia GeForce GTX 570M için detaylandırma
AIDA64 v2.0'ı indirmek için adres; http://www.aida64.com/downloads

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dreamblue35 8 yıl
zaq999
1.60 la raid 0 da hdd sıcaklıklarını görebiliyorduk smart bilgilerinide bunda göremiyoruz raid 0 da geliştireceklerine gerilettiler.

aynen hocam hiç bir şeye değişmem o sürümü muhtemelen bu sürümde de o eksiklik vardır
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zaq999 8 yıl
1.60 la raid 0 da hdd sıcaklıklarını görebiliyorduk smart bilgilerinide bunda göremiyoruz raid 0 da geliştireceklerine gerilettiler.
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turbo-powwer 8 yıl
Güncellemeler yararlıysa denenebilir
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Rubisco 8 yıl
CPU FPU testleri daha iyi, mimariye özel destek diyorlar ama compilerları, cpu_dispatch gibi şeyleri varmı, yeterince objektiflermi taraf tutmama gibi bunlar her benchmarkda olduğu gibi yine akılda tutulmalı. Linux altında 5 tane farklı en güncel herşeyi destekleyen compiler ile aralarında çok fazla oynaklık olurken Agner Fogun dediği gibi benchmark tamamda, bide burda bu şartlarda deniyelim demek lazım.
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nForcer 8 yıl
knnkpln

Alpcan Aksoy

everest bu


Everest zaten sadece adı değişti.Adı değişeli de 1 seneyi geçti.
Hatta bu programın Everest'ten önceki adı AIDA32'ydi. AIDA64 ile eski ada geri döndüler.
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draconist 8 yıl
1,70 sürümünde CPU ve CPU çekirdek sıcaklıklarını farklı gösteriyor.
CPU 27 iken 4 çekirdeği de 39 derece gösteriyor anlayabilmiş değilim. umarım bu sürümde problemler düzelmiştir.
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xMANİTUx 8 yıl draconist
draconist

1,70 sürümünde CPU ve CPU çekirdek sıcaklıklarını farklı gösteriyor.
CPU 27 iken 4 çekirdeği de 39 derece gösteriyor anlayabilmiş değilim. umarım bu sürümde problemler düzelmiştir.

Farklı olması doğaldır. Hw Monitor gibi prg.lar teyid eder.
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knnkpln 8 yıl
Alpcan Aksoy
everest bu

Everest zaten sadece adı değişti.Adı değişeli de 1 seneyi geçti.
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emregök 8 yıl
developer sürümü var hem full hemde ücretsiz bakalım yeni sürümde bunu zor buluruz ; )
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Abazzers 8 yıl
everest bu
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bunun açık kaynaklı hali yokmu !?
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aceleciburak 8 yıl
gördüğüm gibi indirip lisans anahtarı yazıp detaylara baktım açıkçası çok başarılı bir program yıllardır kullanıyorum. cidden olmazsa olmaz bi yazılım
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