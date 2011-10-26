AIDA64'ün 2.0 sürümü kullanıma sunuldu

Donanım tutkunlarının alet çantasındaki olmazsa olmaz uygulamalardan biri olan AIDA64 güncellendi. Sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgiler veren, aynı zamanda temel donanımlar için performans ölçüm ve değerlendirme özelliklerine de sahip olan AIDA64'ün yeni yayınlanan 2.0 sürümü önemli yenilik ve güncellemeler ile birlikte geliyor.

AIDA64 2.0'ın sürüm notları şu şekilde;

- Otomatik çevrimiçi güncelleme

- Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine destek

- AMD'nin 2012'de çıkacak Krishna ve Wichita kod adlı Fusion işlemcilerine ön destek

- Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri ve 7 serisi çipsetlerine ön destek

- Western Digital diskler için geliştirilmiş destek

- VMWare Workstation v8 desteği

- AMD Radeon HD 6625M ve Nvidia GeForce GTX 570M için detaylandırma