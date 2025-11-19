Microsoft Office uygulamalarına ücretsiz yapay zeka özellikleri geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Outlook, Word, Excel ve PowerPoint için sunduğu yapay zeka özelliklerini genişletiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca yalnızca Microsoft 365 Copilot abonelerine sunulan birçok gelişmiş özellik 2026 başından itibaren ekstra ücret ödemeden tüm kullanıcıların erişebileceği ücretsiz eklemelerle Office uygulamalarına taşınıyor. Bu yeni özellikler için artık aylık 30 dolarlık Copilot lisansına ihtiyaç duyulmayacak.

Office kullanıcıları ücretsiz AI’a kavuşuyor

Eylül ayında Microsoft, Microsoft 365 uygulamalarına Copilot Chat’in ücretsiz versiyonunu eklemişti. Şirket, bu chatbot deneyimini özellikle Outlook’ta geliştirmeyi hedefliyor. Yeni güncelleme ile Copilot Chat, tüm Outlook gelen kutusunu, takvim etkinliklerini ve toplantıları görebilecek. Böylece kullanıcılar, gelen kutusunu sıralamak, toplantıları planlamak ve hazırlık yapmak gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak Eylül ayında yalnızca ücretli Microsoft 365 Copilot abonelerine sunulan Agent Mode, artık Word, Excel ve PowerPoint kullanıcıları için de erişilebilir hale geliyor. Excel ve Word’de Agent Mode, yalnızca bir komutla karmaşık tablolar ve belgeler oluşturabiliyor. Excel kullanıcıları ayrıca Anthropic ve OpenAI mantık modelleri arasında seçim yapabilecek. PowerPoint’te ise Agent Mode, mevcut sunumları firma şablonuna uygun olarak güncelleyebiliyor, yeni slaytlar oluşturabiliyor, metinleri yeniden yazıp formatlayabiliyor ve görseller ekleyebiliyor.

Microsoft, bu ücretsiz yapay zeka eklemelerinin Microsoft 365 aboneleri için Mart 2026 itibarıyla ön izleme olarak sunulmasını hedeflediğini belirtiyor. Buna ek olarak, Microsoft önümüzdeki ay küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Microsoft 365 Copilot Business’ı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hizmet, 300 kullanıcıdan az işletmeler için sunulacak ve aylık 21 dolar fiyatla abonelere ulaştırılacak.

Microsoft Office’e ücretsiz yapay zeka özellikleri geliyor

