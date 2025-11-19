Microsoft Office uygulamalarına ücretsiz yapay zeka özellikleri geliyor

Eylül ayında Microsoft, Microsoft 365 uygulamalarına Copilot Chat’in ücretsiz versiyonunu eklemişti. Şirket, bu chatbot deneyimini özellikle Outlook’ta geliştirmeyi hedefliyor. Yeni güncelleme ile Copilot Chat, tüm Outlook gelen kutusunu, takvim etkinliklerini ve toplantıları görebilecek. Böylece kullanıcılar, gelen kutusunu sıralamak, toplantıları planlamak ve hazırlık yapmak gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.
Microsoft, bu ücretsiz yapay zeka eklemelerinin Microsoft 365 aboneleri için Mart 2026 itibarıyla ön izleme olarak sunulmasını hedeflediğini belirtiyor. Buna ek olarak, Microsoft önümüzdeki ay küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Microsoft 365 Copilot Business’ı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hizmet, 300 kullanıcıdan az işletmeler için sunulacak ve aylık 21 dolar fiyatla abonelere ulaştırılacak.