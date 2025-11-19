Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Office uygulamalarına ücretsiz yapay zeka özellikleri geliyor

    Microsoft, Office uygulamalarına ücretsiz yapay zeka özellikleri ekliyor. Outlook, Word, Excel ve PowerPoint artık ekstra ücret olmadan Copilot Chat ve Agent Mode’u kullanabilecek.

    Microsoft Office’e ücretsiz yapay zeka özellikleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Outlook, Word, Excel ve PowerPoint için sunduğu yapay zeka özelliklerini genişletiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca yalnızca Microsoft 365 Copilot abonelerine sunulan birçok gelişmiş özellik 2026 başından itibaren ekstra ücret ödemeden tüm kullanıcıların erişebileceği ücretsiz eklemelerle Office uygulamalarına taşınıyor. Bu yeni özellikler için artık aylık 30 dolarlık Copilot lisansına ihtiyaç duyulmayacak.

    Office kullanıcıları ücretsiz AI’a kavuşuyor

    Eylül ayında Microsoft, Microsoft 365 uygulamalarına Copilot Chat’in ücretsiz versiyonunu eklemişti. Şirket, bu chatbot deneyimini özellikle Outlook’ta geliştirmeyi hedefliyor. Yeni güncelleme ile Copilot Chat, tüm Outlook gelen kutusunu, takvim etkinliklerini ve toplantıları görebilecek. Böylece kullanıcılar, gelen kutusunu sıralamak, toplantıları planlamak ve hazırlık yapmak gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

    Microsoft Office’e ücretsiz yapay zeka özellikleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak Eylül ayında yalnızca ücretli Microsoft 365 Copilot abonelerine sunulan Agent Mode, artık Word, Excel ve PowerPoint kullanıcıları için de erişilebilir hale geliyor. Excel ve Word’de Agent Mode, yalnızca bir komutla karmaşık tablolar ve belgeler oluşturabiliyor. Excel kullanıcıları ayrıca Anthropic ve OpenAI mantık modelleri arasında seçim yapabilecek. PowerPoint’te ise Agent Mode, mevcut sunumları firma şablonuna uygun olarak güncelleyebiliyor, yeni slaytlar oluşturabiliyor, metinleri yeniden yazıp formatlayabiliyor ve görseller ekleyebiliyor.

    Microsoft, bu ücretsiz yapay zeka eklemelerinin Microsoft 365 aboneleri için Mart 2026 itibarıyla ön izleme olarak sunulmasını hedeflediğini belirtiyor. Buna ek olarak, Microsoft önümüzdeki ay küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Microsoft 365 Copilot Business’ı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hizmet, 300 kullanıcıdan az işletmeler için sunulacak ve aylık 21 dolar fiyatla abonelere ulaştırılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a6 2.0 tdi quattro yorum atasözleri tanık gösterme olur mu egea 1.6 multijet motor yağı tavsiyesi saçma sapan şeyleri kafaya takmak honda civic fb7 hangi yıllar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 X1504VA
    ASUS Vivobook 15 X1504VA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum