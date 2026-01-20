WhatsApp Web'e beklenen özellik sonunda geliyor

WhatsApp Web'e grup sesli ve görüntülü arama geliyor
WABetaInfo tarafından fark edilen özellik, şu anda geliştirme aşamasında ve WhatsApp web'in beta sürümünün kodunda keşfedildi. Web kullanıcılarının iletişim kurmak için rahatlıkla kullanabileceği, grup sohbetlerinin içine sesli ve görüntülü arama katmanı getiriyor.
Özellik kullanıma sunulduğunda, WhatsApp web uygulamasında grup adının yanında, en üstte sesli ve görüntülü arama düğmesi aktif olacak. Kullanıcılar, telefonda olduğu gibi üzerine tıklayarak aramayı hemen başlatabilecek ya da sesli ve görüntülü arasında geçiş yapabilecek.
WhatsApp Web kullanıcıları, özel arama bağlantıları paylaşabilecek ve hatta istedikleri bir tarihe arama planı oluşturabilecek. Ancak, arama kalitesini sağlamak için WhatsApp'ın katılımcı sayısını 32 ile sınırlayacağı söyleniyor.