    WhatsApp Web'e beklenen özellik sonunda geliyor

    WhatsApp Web uygulamasına gelecek yeni özellik belli oldu. Hem Android hem de iPhone kullanıcıları, WhatsApp web kullanıcılarıyla görüntülü ve sesli görüşme yapabilecek. İşte detaylar:

    whatsapp web görüntülü & sesli arama grup Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, web sürümünü sürekli olarak geliştiriyor. Grup aramaları uzun zamandır kullanıcıların istek listelerinin başında yer alıyordu. Bu özellik beta sürümünde ortaya çıktı ve daha geniş kullanıma sunulmasının yakında olabileceğine işaret ediyor.

    WhatsApp Web'e grup sesli ve görüntülü arama geliyor

    WABetaInfo tarafından fark edilen özellik, şu anda geliştirme aşamasında ve WhatsApp web'in beta sürümünün kodunda keşfedildi. Web kullanıcılarının iletişim kurmak için rahatlıkla kullanabileceği, grup sohbetlerinin içine sesli ve görüntülü arama katmanı getiriyor.

    Özellik kullanıma sunulduğunda, WhatsApp web uygulamasında grup adının yanında, en üstte sesli ve görüntülü arama düğmesi aktif olacak. Kullanıcılar, telefonda olduğu gibi üzerine tıklayarak aramayı hemen başlatabilecek ya da sesli ve görüntülü arasında geçiş yapabilecek.

    WhatsApp Web kullanıcıları, özel arama bağlantıları paylaşabilecek ve hatta istedikleri bir tarihe arama planı oluşturabilecek. Ancak, arama kalitesini sağlamak için WhatsApp'ın katılımcı sayısını 32 ile sınırlayacağı söyleniyor.

