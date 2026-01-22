Adobe, Premiere Pro ve After Effects'e yeni AI araçları ekledi

Premiere Pro ve After Effects'e yeni özellikler geliyor
Premiere Pro'ya eklenen Object Mask aracı, kullanıcıların videodaki bir nesnenin üzerine gelerek tek tıklamayla maske oluşturmasına imkân tanıyor. Daha önce kalem veya şekil araçlarıyla manuel olarak yapılan bu işlem, artık büyük ölçüde otomatik hâle geliyor. Oluşturulan maske üzerinde hızlı kement ve dikdörtgen araçlarıyla ekleme-çıkarma yapılabiliyor, yumuşatma ve boyutlandırma kontrolleriyle ince ayar sağlanıyor.
Adobe, bu maskeleme sisteminin tamamen cihaz üzerinde çalışan, şirket içinde geliştirilmiş bir yapay zekâ modeli kullandığını vurguluyor. Görüntülerin buluta gönderilmemesi hem performans kazanımı sağlıyor hem de gizlilik tarafında ek bir güvence sunacak. Ayrıca kullanıcı verilerinin model eğitimi için kullanılmadığı özellikle belirtiliyor.
Premiere tarafında ayrıca Firefly Boards üzerinden medya içe aktarma süreci kolaylaştırılıyor ve Adobe Stock entegrasyonu doğrudan uygulama içine taşınıyor. After Effects güncellemesi ise SVG dosya desteği ve 3D parametrik mesh yapılarıyla öne çıkıyor. Küp, küre, silindir ve benzeri şekiller üzerinden özelleştirilebilir 3D nesneler oluşturmak mümkün hâle geliyor. Yeni Premiere Pro ve After Effects güncellemeleri kademeli olarak dağıtılıyor ve Creative Cloud üzerinden indirilebiliyor.