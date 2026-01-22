Adobe, Premiere Pro ve After Effects'e yeni AI araçları ekledi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Adobe, Premiere Pro ve After Effects için yayınladığı yeni güncellemeyle video düzenleme sürecini hızlandırmaya odaklanan yapay zekâ tabanlı araçlarını duyurdu. Güncellemenin merkezinde, hareketli ve karmaşık nesneler için geliştirilen yeni Object Mask özelliği yer alıyor.

Premiere Pro ve After Effects'e yeni özellikler geliyor

Premiere Pro'ya eklenen Object Mask aracı, kullanıcıların videodaki bir nesnenin üzerine gelerek tek tıklamayla maske oluşturmasına imkân tanıyor. Daha önce kalem veya şekil araçlarıyla manuel olarak yapılan bu işlem, artık büyük ölçüde otomatik hâle geliyor. Oluşturulan maske üzerinde hızlı kement ve dikdörtgen araçlarıyla ekleme-çıkarma yapılabiliyor, yumuşatma ve boyutlandırma kontrolleriyle ince ayar sağlanıyor.

Adobe, bu maskeleme sisteminin tamamen cihaz üzerinde çalışan, şirket içinde geliştirilmiş bir yapay zekâ modeli kullandığını vurguluyor. Görüntülerin buluta gönderilmemesi hem performans kazanımı sağlıyor hem de gizlilik tarafında ek bir güvence sunacak. Ayrıca kullanıcı verilerinin model eğitimi için kullanılmadığı özellikle belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni sürümle birlikte Shape Mask araçları da elden geçirilmiş durumda. Elips, dikdörtgen ve kalem maskeleri doğrudan araç çubuğundan oluşturulabiliyor ve maske hareketleri daha hassas şekilde kontrol edilebiliyor. Adobe'ye göre güncellenen sistem, nesne takibini önceki sürümlere kıyasla 20 kata kadar daha hızlı gerçekleştiriyor.

Premiere tarafında ayrıca Firefly Boards üzerinden medya içe aktarma süreci kolaylaştırılıyor ve Adobe Stock entegrasyonu doğrudan uygulama içine taşınıyor. After Effects güncellemesi ise SVG dosya desteği ve 3D parametrik mesh yapılarıyla öne çıkıyor. Küp, küre, silindir ve benzeri şekiller üzerinden özelleştirilebilir 3D nesneler oluşturmak mümkün hâle geliyor. Yeni Premiere Pro ve After Effects güncellemeleri kademeli olarak dağıtılıyor ve Creative Cloud üzerinden indirilebiliyor.

