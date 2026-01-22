Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Adobe, Premiere Pro ve After Effects'e yeni AI araçları ekledi

    Adobe, Premiere Pro ve After Effects için yayınladığı yeni güncellemeyle yapay zekâ destekli araçlarını genişletti. Özellikle maskeleme ve nesne takibi tarafında önemli yenilikler sunuluyor.

    Adobe, Premiere Pro ve After Effects'e yeni AI araçları ekledi Tam Boyutta Gör
    Adobe, Premiere Pro ve After Effects için yayınladığı yeni güncellemeyle video düzenleme sürecini hızlandırmaya odaklanan yapay zekâ tabanlı araçlarını duyurdu. Güncellemenin merkezinde, hareketli ve karmaşık nesneler için geliştirilen yeni Object Mask özelliği yer alıyor.

    Premiere Pro ve After Effects'e yeni özellikler geliyor

    Premiere Pro'ya eklenen Object Mask aracı, kullanıcıların videodaki bir nesnenin üzerine gelerek tek tıklamayla maske oluşturmasına imkân tanıyor. Daha önce kalem veya şekil araçlarıyla manuel olarak yapılan bu işlem, artık büyük ölçüde otomatik hâle geliyor. Oluşturulan maske üzerinde hızlı kement ve dikdörtgen araçlarıyla ekleme-çıkarma yapılabiliyor, yumuşatma ve boyutlandırma kontrolleriyle ince ayar sağlanıyor.

    Adobe, bu maskeleme sisteminin tamamen cihaz üzerinde çalışan, şirket içinde geliştirilmiş bir yapay zekâ modeli kullandığını vurguluyor. Görüntülerin buluta gönderilmemesi hem performans kazanımı sağlıyor hem de gizlilik tarafında ek bir güvence sunacak. Ayrıca kullanıcı verilerinin model eğitimi için kullanılmadığı özellikle belirtiliyor.

    Adobe, Premiere Pro ve After Effects'e yeni AI araçları ekledi Tam Boyutta Gör
    Yeni sürümle birlikte Shape Mask araçları da elden geçirilmiş durumda. Elips, dikdörtgen ve kalem maskeleri doğrudan araç çubuğundan oluşturulabiliyor ve maske hareketleri daha hassas şekilde kontrol edilebiliyor. Adobe'ye göre güncellenen sistem, nesne takibini önceki sürümlere kıyasla 20 kata kadar daha hızlı gerçekleştiriyor.

    Premiere tarafında ayrıca Firefly Boards üzerinden medya içe aktarma süreci kolaylaştırılıyor ve Adobe Stock entegrasyonu doğrudan uygulama içine taşınıyor. After Effects güncellemesi ise SVG dosya desteği ve 3D parametrik mesh yapılarıyla öne çıkıyor. Küp, küre, silindir ve benzeri şekiller üzerinden özelleştirilebilir 3D nesneler oluşturmak mümkün hâle geliyor. Yeni Premiere Pro ve After Effects güncellemeleri kademeli olarak dağıtılıyor ve Creative Cloud üzerinden indirilebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google tv ye apk yüklenir mi axen tv fabrika ayarları şifresi çakma markalar nerede satılır zoretanin toplam doz hesaplama fiyat performans suv araçlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum