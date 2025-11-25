Giriş
    Adobe, 12 aylık ücretsiz Photoshop sunmaya başladı: Yapay zeka araçları da var

    Adobe, popüler fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop'un tarayıcı tabanlı versiyonunu tam 12 ay boyunca ücretsiz sunduğunu duyurdu. Faydalanmak için kredi kartı bilgisi vermek de gerekmiyor.

    Adobe, 12 aylık ücretsiz Photoshop sunmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Adobe, popüler fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop'un web tabanlı sürümü için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Şirket, kullanıcıların tarayıcı üzerinden çalışan Photoshop Web'e 12 ay boyunca tamamen ücretsiz erişebileceğini açıkladı. Bu sayede dileyen herkes herhangi bir kredi kartı bilgisi vermeden profesyonel düzeyde düzenleme araçlarına erişebilecek.

    Söz konusu fırsattan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışan Adobe Photoshop uzantısını yüklemesi gerekiyor. Ardından 12 aylık ücretsiz kullanım kolayca başlatılabiliyor. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi deneme süresini başlatmak için kredi kartı veya banka kartı bilgisi de girmiyorsunuz.

    Yapay zeka araçları da var

    Photoshop'un web sürümü yapay zeka destekli araçlar da dahil olmak üzere birçok işlevselliğe sahip. Yani grafik tasarım ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kapasitede geniş bir araç seti sunuyor. Yazılımın web versiyonu da oldukça güçlü. Adobe, bu kampanyayla hem web tabanlı ürünlerinin kullanımını artırmayı hem de ekosistemindeki bulut servislerine daha fazla kullanıcı çekmeyi hedefliyor.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

