Aigo, Android işletim sistemli tabletini duyurdu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Aigo firması Android işletim sistemli yeni tableti Aigo 7007'yi duyurdu. Detaylı teknik detaylarının henüz açıklanmadığı tablette 7 inç'lik ekran kullanılıyor. RK2808 çipşetine sahip olan Aigo 7007'nin 720p video oynatabildiği de verilen bilgiler arasında yer alıyor. WiFi ve GPS gibi özelliklerin standart olarak sunulması beklenirken, 3G desteğinin opsiyonel olarak sunulacağı ön görülüyor. Diğer teknik detayların henüz açıklığa kavuşmadığı, bazı bileşenlerde ve özelliklerde değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor. Aigo'nun Android işletim sistemli tableti 7007 hakkında detaylı bilgilerin önümüzdeki haftalar içerisinde açıklanacağını düşünüyoruz. Aigo 7007, Androd işletim sistemli tabletlerin teknik detayları, piyasaya çıkış tarihi ve satış fiyatı ile ilgili bilgilerin açıklığa kavuşmasını bekliyoruz.