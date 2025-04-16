GPS'ten 50 kat hassas kuantum navigasyon sistemi geliştirildi: Ticari kullanıma yakın

Avustralya merkezli Q-CTRL şirketi, ticari olarak kullanılabilir ilk kuantum navigasyon sisteminin gerçek dünya gösterimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Sistem, Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) ihtiyaç duymadan çalışıyor, sinyalleri engellenemiyor ve şimdiden mevcut tüm sistemlere göre çok daha hassas olduğu kanıtlanmış durumda.

Bu gelişme büyük önem taşıyor çünkü dünya genelinde uçaklar ve otomobiller gibi birçok aracın konumunun tespiti için kullanılan GPS, askeri çatışmalar ve siber saldırılar gibi durumlarda engellenebiliyor veya yanıltılabiliyor. Bu durum, hem ulusal güvenlik hem de otonom araçlar için giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Q-CTRL’nin basın açıklamasına göre, GPS sinyalinin bozulması günde yaklaşık 1.000 uçuşu etkiliyor.

Bu ölçekte bir kesintinin küresel ekonomiye günlük yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle, özellikle savunma ve otonom sistemler için GPS'e güvenilir bir yedek bulmak kritik önem taşıyor.

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Dünyanın manyetik alanını okuyan kuantum sensörler

Bu amaçla Q-CTRL, GPS olmadan navigasyon için kuantum sensörleri kullanan "Ironstone Opal" adlı yeni bir sistem geliştirdi. Pasif olarak çalışan sistem, tespit edilebilecek veya engellenebilecek sinyaller yaymıyor, bu nedenle GPS'ten çok daha yüksek güvenlik sunuyor. Ayrıca çok daha hassas olduğu belirtiliyor.

Uydulara bağımlı olmak yerine, Q-CTRL’nin sistemi dünyanın manyetik alanını okuyor. Bu manyetik alan, konuma göre hafifçe değişiklik gösteriyor ve bu da bir çeşit “manyetik parmak izi” ya da harita gibi kullanılabiliyor. Sistem, bu değişimleri ölçerek konumunuzu tespit edebiliyor.

Bu da şirketin geliştirdiği, son derece hassas ve kararlı kuantum sensörleri sayesinde mümkün oluyor. Ayrıca sistem, titreşimler veya elektromanyetik parazit gibi unsurları filtreleyen özel yapay zeka tabanlı bir yazılımla birlikte çalışıyor. Sistem küçük ve kompakt yapıda olduğu için dronelara veya araçlara kolaylıkla monte edilebiliyor.

GPS'ten çok daha hassas

Q-CTRL, teknolojiyi test etmek için yerde ve havada bazı canlı testler yaptı. Beklendiği gibi sistemin GPS'ten tamamen bağımsız çalışabileceğini buldular. Şirket ayrıca, kuantum konumlama sisteminin geleneksel GPS yedekleme sistemlerinden (Ataletsel Navigasyon Sistemleri veya INS gibi) 50 kat daha doğru olduğunu bildiriyor. Sistemin 1.000 metreden bir hedefi tam isabetle vurabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ekipman, parazitin çok daha bir uçağın içine monte edildiğinde bile, mevcut sistemlerden en az 11 kat daha iyi performans gösterdi. Bu, kuantum teknolojisinin gerçek dünyada, ticari ya da askeri bir uygulamada ilk kez mevcut sistemlerden daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor. Bu başarı, “kuantum avantajı” olarak adlandırılıyor.

Teknoloji, gizli, engellenemez ve yüksek hassasiyetli yapısıyla askeri uygulamalar için son derece çekici olmasının yanında, ticari havacılık, otonom araçlar ve insansız hava araçların de çok değerli olabilir. Bunun yanında, GPS'in iyi çalışmadığı okyanus altı veya dağlık alanlar gibi yerlerde navigasyonu köklü şekilde değiştirebilir.

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