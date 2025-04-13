GPS'e yeni alternatif: TV sinyalleriyle konumlama sistemi geliyor

ABD'de National Association of Broadcasters (Ulusal Yayıncılar Birliği) tarafından geliştirilen teknoloji, GPS sisteminde oluşabilecek sorunlara veya saldırılara karşı bir alternatif olmayı amaçlıyor.
BPS nasıl çalışıyor?
BPS, zamanlama ve konumlandırma verileri için TV sinyallerini kullanıyor ancak baz istasyonlarının bu teknolojiye özel olarak ATSC 3.0 'Yeni Nesil TV' sinyallerini yayınlaması gerekiyor. BPS teknolojisi, çıkışa bir ATSC çerçevesi (frame) ekleyerek çalışıyor ve bu genellikle 100 nanosaniyeye kadar zamanlama doğruluğu sağlıyor. Bu değer GPS'in 10 ns'lik doğruluğu kadar iyi olmasa da yine de başarılı sayılır. Ayrıca, BPS konumlaması için dört vericinin sinyal menzilinde olmak gerekiyor ve bu durumda bile doğruluk yaklaşık 100 metre yarıçapında kalıyor.
Şu anda, ABD hanelerinin yaklaşık %75'inin 4K HDR görseller sunabilen ATSC 3.0 sinyallerini alabildiği belirtiliyor. Bu nedenle kapsama alanı makul sayılabilir.
Dünyanın diğer bölgelerinde ise karasal TV yayıncılığı için DVB-T/T2 standardı yaygın olarak kullanılıyor. Bu yayın sinyallerine konumlandırma verilerinin eklenip eklenmeyeceği ise bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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