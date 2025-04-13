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    GPS'e yeni alternatif: TV sinyalleriyle konumlama sistemi geliyor

    Broadcast Positioning System (BPS) olarak adlandırılan teknoloji, konumlama için TV vericilerinden gelen sinyalleri kullanıyor. Sistem nasıl çalışıyor?         
    GPS'e yeni alternatif: TV sinyalleriyle konumlama sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yaygın olarak kullanılan uydu tabanlı konumlandırma sistemine alternatif yeni bir sistem geliştiriliyor. Broadcast Positioning System (Yayın Konumlama Sistemi, BPS) olarak adlandırılan teknoloji, konumlama ve zamanlama için TV vericilerinden gelen sinyalleri kullanıyor.

    ABD'de National Association of Broadcasters (Ulusal Yayıncılar Birliği) tarafından geliştirilen teknoloji, GPS sisteminde oluşabilecek sorunlara veya saldırılara karşı bir alternatif olmayı amaçlıyor.

    BPS nasıl çalışıyor?

    BPS, zamanlama ve konumlandırma verileri için TV sinyallerini kullanıyor ancak baz istasyonlarının bu teknolojiye özel olarak ATSC 3.0 'Yeni Nesil TV' sinyallerini yayınlaması gerekiyor. BPS teknolojisi, çıkışa bir ATSC çerçevesi (frame) ekleyerek çalışıyor ve bu genellikle 100 nanosaniyeye kadar zamanlama doğruluğu sağlıyor. Bu değer GPS'in 10 ns'lik doğruluğu kadar iyi olmasa da yine de başarılı sayılır. Ayrıca, BPS konumlaması için dört vericinin sinyal menzilinde olmak gerekiyor ve bu durumda bile doğruluk yaklaşık 100 metre yarıçapında kalıyor.

    GPS'e yeni alternatif: TV sinyalleriyle konumlama sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    Kaynak raporuna göre, BPS şu anda test ediliyor ve altı geliştirme aşamasının dördüncüsüne yaklaşılıyor. En geç 2027 yılına kadar ATSC 3.0 tabanlı zamanlamanın halka açık hale gelmesi bekleniyor. 2029 yılına kadar ise sisteme eklenmesi planlanıyor. Elbette, bu konumlandırma sistemini kullanabilmek için kamuya açık ya da özel bir tür BPS alıcısına ihtiyaç duyulacak.

    Şu anda, ABD hanelerinin yaklaşık %75'inin 4K HDR görseller sunabilen ATSC 3.0 sinyallerini alabildiği belirtiliyor. Bu nedenle kapsama alanı makul sayılabilir.

    Dünyanın diğer bölgelerinde ise karasal TV yayıncılığı için DVB-T/T2 standardı yaygın olarak kullanılıyor. Bu yayın sinyallerine konumlandırma verilerinin eklenip eklenmeyeceği ise bilinmiyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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