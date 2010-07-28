Airties'tan 3G İnterneti Paylaştıran Çözüm

AirTies yazlıklarda, teknelerde veya dönemsel olarak kullanılan mekanlarda kesintisiz ve hızlı 3G internet bağlantısı sağlayacak Air 4420-3G ürününü pazara sunuyor. Air 4420-3G ürünü, 3G sinyal seviyesinin değişkenlik gösterdiği iç mekanlarda, kullanıcıların bağlantı hızını ve sinyal gücünü sürekli hale getirirken, birden fazla kullanıcıyı aynı anda internete bağlayabiliyor.

3G teknolojisi hayatımıza girdiğinden bu yana internet artık her yerde bizimle... Ancak kullanıcıların karşılaştığı en önemli problemlerden biri, aldıkları 3G USB modem ile aynı anda yalnızca tek bir kullanıcının internete bağlanabilmesi. Bu probleme çözüm olarak, Air 4420-3G ürünü tek bir 3G modem ile birden fazla kullanıcının aynı anda internete bağlanmasına olanak sağlıyor. Ayrıca 3G sinyal gücü ve hızı özellikle betonarme yapılarda, teknelerde ve iç ortamlarda konuma göre değişkenlik gösteriyor. Bu durum da bağlantı kalitesini etkiliyor. AirTies tarafından geliştirilen Air 4420-3G, bu sorunlara da son veriyor. Türkiye'de bulunan tüm GSM operatörlerinin 3G USB modemleri ile uyumlu olan Air 4420-3G 3G sinyallerini en güçlü olduğu noktadan Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak yayarak bağlantı hızını ve sinyal gücünü sürekli hale getiriyor.

4420-3G İLE KESİNTİSİZ VE HIZLI İNTERNET

Küçük ve şık bir tasarıma sahip olan Air 4420-3G'yi kullanmak son derece kolay. Herhangi bir operatörden alınan 3G USB modemi Air4420-3G cihazının USB portuna takarak hemen kullanmaya başlanabiliyor. Üründen en iyi sonucu almak için ise bu kombinasyonu 3G sinyalinin en güçlü olduğu noktaya (cam kenarı gibi) yerleştirmek yeterli. En gelişmiş Wi-Fi güvenlik özelliklerini taşıyan, 11 N teknolojisine sahip ve 300Mbps'e varan hızda veri aktarımı yapabilen Air 4420-3G ile misafirlerinizle ya da evdeki diğer kullanıcılarla aynı anda 3G interneti güvenli ve hızlı olarak kullanabilirsiniz.

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Ek olarak, AirTies Mesh Teknolojisi 3G Internet'inizin kapsama alanını kolayca ve güvenle genişletmenize de olanak sağlıyor. Kablosuz Wi-Fi sinyalinin zayıfladığı yere koyacağınız ikinci bir Air 4420 ürününün yalnızca AirTouch tuşuna basarak, kablosuz ağınızı genişletebilir, güvenlik ayarlarını otomatik olarak yapabilir ve ikinci bir 3G modem takmaya gerek kalmadan, 3G internet erişimini daha geniş bir alana yayabilirsiniz.