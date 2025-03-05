Qualcomm, AI destekli yeni X85 5G modemini tanıttı

Qualcomm yine zirveye oynuyor
Şirketin 5G modem işinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sunil Patil, yeni modem ile yapılan yapay zeka tabanlı iyileştirmelerin yüzde 30 daha iyi sonuçlar sunduğunu açıkladı. X85, cihazdan giren ve çıkan verileri analiz ederek, internet trafiğini daha verimli yöneten bir "hava veri trafiği kontrolörü" gibi çalışıyor. Bu, özellikle uygulamalara daha fazla bant genişliği ayırarak verimliliği artırıyor.
X85, 5G'nin farklı frekans bantlarını destekleyerek, hem geniş çapta hem de daha yüksek frekanslarla verimli bağlantılar sağlıyor. Qualcomm, mmWave bantlarını özellikle yüksek trafik alanlarında, örneğin stadyumlar gibi kalabalık yerlerde, faydalı bir çözüm olarak öneriyor. Ve diğer yeni Qualcomm 5G modem yonga setleri gibi, X85 de uydu bağlantısı için destek içeriyor.
Qualcomm, MWC 2025'te ayrıca Dragonwing Fixed Wireless Access Gen 4 Elite adlı yeni bir 5G sabit kablosuz erişim platformunu tanıttı. X85 modemine dayalı bu cihaz, 12.5 Gbps indirme ve 3.7 Gbps yükleme hızlarına sahip. Ayrıca, mmWave teknolojisi ile yaklaşık 13,7 km menzile kadar veri alabiliyor. Qualcomm, Dragonwing’in yüksek bant genişliği taleplerini karşılayacak şekilde iki adet 10 gigabit Ethernet bağlantısı sunduğunu da belirtiyor. Yeni platform, Wi-Fi 7 desteği ile daha hızlı ve güvenilir ağ performansı sağlıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/103657/qualcomm-announces-new-x85-modem-for-android-phones-up-to-12-5gbps-download-speeds-over-5g/index.html https://www.qualcomm.com/news/releases/2025/03/introducing-qualcomm-x85--the-world-s-leading-modem-rf-for-unpre https://www.qualcomm.com/news/releases/2025/03/qualcomm-redefines-mobile-broadband-with-the-launch-of-the-qualc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım