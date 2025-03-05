Qualcomm, AI destekli yeni X85 5G modemini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Gelişen yapay zeka teknolojisi ile internet trafiğinin hızla arttığı günümüzde, Qualcomm bu soruna çözüm getirmek için yeni 5G modemini tanıttı. X85 5G Modem-RF, Qualcomm’un AI destekli modem çözüm serisinin dördüncü üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıl tanıtılan X80'in ardından gelen bu yeni model, cihazlardaki trafik yönetimini daha verimli hale getirmek için yapay zeka çipinden yararlanıyor.

Qualcomm yine zirveye oynuyor

Şirketin 5G modem işinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sunil Patil, yeni modem ile yapılan yapay zeka tabanlı iyileştirmelerin yüzde 30 daha iyi sonuçlar sunduğunu açıkladı. X85, cihazdan giren ve çıkan verileri analiz ederek, internet trafiğini daha verimli yöneten bir "hava veri trafiği kontrolörü" gibi çalışıyor. Bu, özellikle uygulamalara daha fazla bant genişliği ayırarak verimliliği artırıyor.

Tam Boyutta Gör X85 modem, 12.5 Gbps'ye kadar indirme hızları ve 3.7 Gbps'ye kadar yükleme hızları sunabiliyor. Ayrıca, taşıyıcı birleştirme desteği ile birden fazla hücresel kanalı birleştirerek daha hızlı bağlantılar sağlıyor. Qualcomm, bu platformda 10.000'den fazla kombinasyon sunmayı planladığını ve bunun taşıyıcılara ağlarını planlama konusunda büyük esneklik sağlayacağını belirtiyor. Bir süre önce MediaTek, 12 Gbps'ye kadar hız sunabilen M90 5G modemini tanıtmıştı. Dolayısıyla Qualcomm, zirveyi bırakmamış durumda.

İşte MediaTek M90 5G modem: AI, uydu bağlantısı ve yüksek hız 6 gün önce eklendi

X85, 5G'nin farklı frekans bantlarını destekleyerek, hem geniş çapta hem de daha yüksek frekanslarla verimli bağlantılar sağlıyor. Qualcomm, mmWave bantlarını özellikle yüksek trafik alanlarında, örneğin stadyumlar gibi kalabalık yerlerde, faydalı bir çözüm olarak öneriyor. Ve diğer yeni Qualcomm 5G modem yonga setleri gibi, X85 de uydu bağlantısı için destek içeriyor.

Qualcomm, MWC 2025'te ayrıca Dragonwing Fixed Wireless Access Gen 4 Elite adlı yeni bir 5G sabit kablosuz erişim platformunu tanıttı. X85 modemine dayalı bu cihaz, 12.5 Gbps indirme ve 3.7 Gbps yükleme hızlarına sahip. Ayrıca, mmWave teknolojisi ile yaklaşık 13,7 km menzile kadar veri alabiliyor. Qualcomm, Dragonwing’in yüksek bant genişliği taleplerini karşılayacak şekilde iki adet 10 gigabit Ethernet bağlantısı sunduğunu da belirtiyor. Yeni platform, Wi-Fi 7 desteği ile daha hızlı ve güvenilir ağ performansı sağlıyor.

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Qualcomm, AI destekli yeni X85 5G modemini tanıttı