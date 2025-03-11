Micron, ilk PCIe 6.0 SSD'yi sergiledi: 27GB/s okuma hızına ulaşıldı

Micron, PCIe switch çözümleri geliştiren Astera Labs ile iş birliği yaparak, DesignCon 2025 etkinliğinde yeni nesil SSD'lerinin gücünü sergiledi. Bu demo, PCIe 6.0 destekli bir SSD ile PCIe 6.0 destekli bir switch arasında uçtan uca veri aktarımının başarıyla gerçekleştirildiği ilk halka açık gösterim oldu.
İlk gösterimde büyük başarı elde edildi
Etkinlik kapsamında yapılan gösterimde, Micron’un veri merkezi SSD’si, Astera’nın geliştirdiği Scorpio P-Series Fabric Switch ile birlikte kullanıldı. Sonuç olarak, cihazlar 27GB/s gibi etkileyici bir sıralı okuma hızına ulaşmayı başardı. Micron, 2024 yılında PCIe 6.0 SSD’lerinin 26GB/s hız sunacağını belirtmişti. Yeni test sonuçları, firmanın beklentilerinin de ötesine geçtiğini gösteriyor.
Astera Labs, Scorpio P-Series Fabric Switch’in PCIe 6.0 cihazları için özel olarak tasarlanmış ilk switch çözümü olduğunu vurguluyor. 64 PCIe 6.0 hattını ve dört portlu bir mimariyi destekleyen bu özel donanım, GPU, CPU, SSD ve ağ kartları (NIC) arasındaki veri akışını olağanüstü hızda yönetebiliyor.
Öte yandan DesignCon 2025 gösteriminde saniyede 27 gigabitin üzerine çıkmak Astera Labs, yeni nesil bağlantı yönetimi teknikleri kullandı. Demo kapsamında, Scorpio P-Series Fabric Switch, henüz açıklanmayan bir işlemciye, Nvidia H100 GPU’suna ve iki adet Micron PCIe 6.0 SSD’ye bağlandı. Ayrıca, Nvidia’nın Magnum IO GPUDirect Storage teknolojisi kullanılarak, GPU ile SSD’ler arasında doğrudan veri akışı sağlandı.
Astera Labs, PCIe 6.x'in daha iyi yapay zeka ve bulut altyapıları oluşturmak için gerekli hale geldiğini iddia ediyor. Yeni teknoloji, PCIe 5.0 cihazlarının sunduğu bant genişliğini ikiye katlayarak, x16 hat başına 256 GB/s çift yönlü veri aktarımı sağlıyor. Demo, PCIe 6.x'in artık veri merkezi dağıtımı için hazır olduğunu kanıtlıyor gibi görünüyor. Ancak, bu yeni teknolojinin şimdilik daha çok veri merkezlerine odaklandığı ve genel tüketici ürünlerinde, özellikle de anakartlarda, kısa vadede yer almayacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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