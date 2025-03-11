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    Micron, ilk PCIe 6.0 SSD'yi sergiledi: 27GB/s okuma hızına ulaşıldı

    Micron geçtiğimiz yıl ilk PCIe 6 SSD'sini göstermiş ve etkileyici bant genişlikleri vaat etmişti. Şimdi firma, Astera Labs ile ilk PCIe 6.0 SSD'yi bir sistem üzerinde sergiledi.
    Micron, ilk PCIe 6.0 SSD'yi sergiledi: 27GB/s okuma hızı! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyası giderek daha fazla veri talep ederken, bu verilerin yeni nesil donanımlara hızlı bir şekilde aktarılması büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartları geliştirilirken Micron, geçtiğimiz yıl PCIe 6.0 tabanlı ilk SSD’sini göstererek dikkat çekmişti. Şimdi ise şirket, PCIe 6.0 mimarisinin gerçek performansını gözler önüne seren önemli bir adım attı.

    Micron, PCIe switch çözümleri geliştiren Astera Labs ile iş birliği yaparak, DesignCon 2025 etkinliğinde yeni nesil SSD'lerinin gücünü sergiledi. Bu demo, PCIe 6.0 destekli bir SSD ile PCIe 6.0 destekli bir switch arasında uçtan uca veri aktarımının başarıyla gerçekleştirildiği ilk halka açık gösterim oldu.

    İlk gösterimde büyük başarı elde edildi

    Etkinlik kapsamında yapılan gösterimde, Micron’un veri merkezi SSD’si, Astera’nın geliştirdiği Scorpio P-Series Fabric Switch ile birlikte kullanıldı. Sonuç olarak, cihazlar 27GB/s gibi etkileyici bir sıralı okuma hızına ulaşmayı başardı. Micron, 2024 yılında PCIe 6.0 SSD’lerinin 26GB/s hız sunacağını belirtmişti. Yeni test sonuçları, firmanın beklentilerinin de ötesine geçtiğini gösteriyor.

    Astera Labs, Scorpio P-Series Fabric Switch’in PCIe 6.0 cihazları için özel olarak tasarlanmış ilk switch çözümü olduğunu vurguluyor. 64 PCIe 6.0 hattını ve dört portlu bir mimariyi destekleyen bu özel donanım, GPU, CPU, SSD ve ağ kartları (NIC) arasındaki veri akışını olağanüstü hızda yönetebiliyor.

    Micron, ilk PCIe 6.0 SSD'yi sergiledi: 27GB/s okuma hızı! Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 teknolojileri büyük vaatler sunsa da, aşılması gereken en büyük engellerden biri ısınma problemi. Yüksek hızda veri transferi, donanımların ciddi ölçüde ısınmasına neden oluyor ve bu durum performans düşüşüne yol açabiliyor.

    Öte yandan DesignCon 2025 gösteriminde saniyede 27 gigabitin üzerine çıkmak Astera Labs, yeni nesil bağlantı yönetimi teknikleri kullandı. Demo kapsamında, Scorpio P-Series Fabric Switch, henüz açıklanmayan bir işlemciye, Nvidia H100 GPU’suna ve iki adet Micron PCIe 6.0 SSD’ye bağlandı. Ayrıca, Nvidia’nın Magnum IO GPUDirect Storage teknolojisi kullanılarak, GPU ile SSD’ler arasında doğrudan veri akışı sağlandı.

    Astera Labs, PCIe 6.x'in daha iyi yapay zeka ve bulut altyapıları oluşturmak için gerekli hale geldiğini iddia ediyor. Yeni teknoloji, PCIe 5.0 cihazlarının sunduğu bant genişliğini ikiye katlayarak, x16 hat başına 256 GB/s çift yönlü veri aktarımı sağlıyor. Demo, PCIe 6.x'in artık veri merkezi dağıtımı için hazır olduğunu kanıtlıyor gibi görünüyor. Ancak, bu yeni teknolojinin şimdilik daha çok veri merkezlerine odaklandığı ve genel tüketici ürünlerinde, özellikle de anakartlarda, kısa vadede yer almayacağı belirtiliyor.

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