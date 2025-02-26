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    Apple C1 modem, Qualcomm'un sağlayamadığı iki kilit özellik içeriyor

    Yeni iPhone 16e, Apple'ın kendi tasarladığı modemle gelen ilk iPhone. Apple C1, şimdiye kadarki iPhone'larda Qualcomm'un sağlayamadığı iki önemli iyileştirme sunuyor.
    Apple C1 modem çipi kilit özellikleri  Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16e modelinde ilk kez Qualcomm yerine kendi tasarladığı modemi kullandı. Bu, yalnızca iPhone’lar değil gelecekteki tüm Apple cihazları etkileyecek bir girişim. C1 modem, Apple’a yalnızca maliyet avantajları sağlamadı, aynı zamanda kullanıcılara faydası olacak iki harika özellik getirdi.

    Gelişmiş güç verimliliği

    Apple, iPhone 16e duyurusunda C1 modeme fazla yer vermedi. Apple tarafından tasarlanan ilk modem olduğu ve bir iPhone’da şimdiye kadarki en yüksek güç verimliliği sunarak hızlı ve güvenilir 5G bağlantı sağladığı söylendi. C1 modeme sahip Apple çipinin yepyeni iç tasarımı ve iOS 18’in gelişmiş güç yönetiminin cihazın pil ömrüne inanılmaz katkı sağladığı belirtildi.

    C1'in gelişmiş güç verimliliği, WiFi’dan çok hücresel bağlantıyı kullananlar için önemli bir iyileştirme. iPhone 16e, pil ömrü olarak iPhone 16’dan neredeyse %20 daha iyi performans gösteriyor. iPhone 17 serisinde Apple’ın ince ve hafif modelde bu modemi kullanacağı söyleniyor. iPhone 17 Air olarak adlandırılması muhtemel kullanıcıların en çok istediği hem ince hem de uzun pil ömrü sunacak iPhone modeli olacak mı göreceğiz.

    C sınıfı modem tabii ki iPhone’larla sınırlı kalmayacak. Yakında tanıtılacak M4 işlemcili MacBook Air’da hücresel bağlantıya imkan verecek C1 çipinin kullanılması bekleniyor.

    Veri kullanımını önceliklendirme

    C1 modemin sağladığı bir diğer büyük avantaj da; Qualcomm’un modeminin asla yapamadığı bir şekilde iOS ile entegre edilebilmesi. Bu entegrasyonla iPhone, herhangi bir anda ne yaptığınızı anlayıp veri kullanımını ona göre önceliklendiriyor. Ağ tıkanıklığıyla karşı karşıya kaldığınızda, Qualcomm'un modemi hangi veri isteklerinin en önemli olduğunu bilmiyor. Bu, sinir bozucu bir deneyimle sonuçlanıyor. Ancak Apple'ın C1'i, tam ihtiyaçlarınızı karşılamak için daha duyarlı ve akıllı veri kullanımı sunabiliyor.

    Apple C2 modem test aşamasında

    Bu iyileştirmeler bir yana, Apple C1 modemin hız testleri yayınlanmadı. Apple’ın ilk modeminin diğer iPhone'lardaki Qualcomm'un en son Snapdragon X71 modeminden daha yavaş olması bekleniyor. Bu arada Apple’ın gelecek iPhone modelleri için C2 modemi şimdiden test etmeye başladığı biliniyor. Apple'ın ikinci nesil modemi daha hızlı ve daha güvenilir 5G bağlantısı sunabilir ve hatta daha da fazla güç tasarrufu sağlayabilir.

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