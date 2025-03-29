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    Vodafone'dan Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde 5G Deneyimi

    Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda altyapı kurulumunu tamamlayan Vodafone, 29 Mart’ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanıcıları 5G deneyimiyle buluşturacak.           

    Vodafone'dan Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde 5G Deneyimi Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G’ye giden yolda  hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 29 Mart’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine yönelik 5G kurulum çalışmalarını tamamlayan Vodafone, stadyum genelinde 5G sinyali vermeye başladı. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar yeni altyapı üzerinden hizmet alabilecek.

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

    “5G'ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı’ndan başlayan sürecin bu aşamasında 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz. 29 Mart’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de 5G sinyali vereceğiz. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 5G destekli telefonlara  ilişkin detaylara operatörlerin internet sitelerinden erişebiliyor.”

    “3 yıl önce 5G test sinyali ile Türkiye’nin ilk stadyum konserini gerçekleştirdik”

    5G alanında uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirten Aksoy şunları ifade etti:

    “5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak ve gecikme süresini en aza indirerek hem bireylere hem de endüstriyel ortama önemli faydalar sağlayacak. Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirmiş olan Vodafone Grubu’nun global deneyiminden aldığımız güçle 5G’yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş'ta bir pilot çalışmamız oldu. Tofaş bugün yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda insanları ve nesneleri birbirine bağlamak için bu lokal şebeke çözümünden yararlanıyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladık. Bundan 3 yıl önce 5G test sinyali ile Türkiye'nin ilk stadyum konserini gerçekleştirdik. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu’na 5G’yi kurduk ve maçlarda oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladık. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullanıyoruz. 5G hızını ve kalitesini Voleybol’un ardından futbol sahalarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz.”

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 2 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 2 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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