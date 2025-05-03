TP-Link’e güvensiz ürün yasağı: Ticaret Bakanlığı duyurdu

TP-Link’e yasaklama ve toplatma kararı
Yapılan bildirime göre ürün, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırılıklar taşıyor. Bu kapsamda ürünün: Elektromanyetik uyumluluk koşullarını karşılamadığı, radyo spektrumunu verimli kullanmadığı, Avrupa Birliği ve Türkiye’de kabul gören arayüz standartlarına uygunluk göstermediği ve ortak şarj ve bağlantı ekipmanlarıyla uyumsuz olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Mercusys AC1200 Wi-Fi sistemi kullanıcılarının cihazlarını iade etmeleri ya da üretici firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.
Listede dört telefon modeli de var
Bu cihazların da Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne aykırı şekilde piyasaya sürüldüğü, özellikle elektromanyetik uyumluluk, şarj uyumu ve güvenlik standartları açısından ciddi eksiklikler taşıdığı belirtildi. Söz konusu telefonlar, hem kullanıcı sağlığı açısından risk taşıyor hem de mevcut iletişim altyapısı ile teknik uyumsuzluk göstererek parazit ve bağlantı sorunlarına yol açabiliyor. BTK, bu modelleri kullanan tüketicilerin cihazları derhal üretici firmalara ulaştırmalarını ya da iade etmelerini öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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