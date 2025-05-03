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Tam Boyutta Gör Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler sonucu, toplam beş ürünün toplatılması kararlaştırıldı. Bunlardan dördü telefon modeli olurken, biri TP-Link’in alt markası Mercusys’in “AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System” adlı ağ ürünü oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan tespitler sonrasında kararlar Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ticaret Bakanlığı tarafınca bildirildi.

TP-Link’e yasaklama ve toplatma kararı

Tam Boyutta Gör Mercusys AC1200 sistemi her ne kadar “kablosuz hoparlör” olarak lanse edilmiş olsa da ürün, çok katlı evlerde kesintisiz internet bağlantısı sunmak amacıyla geliştirilmiş bir mesh Wi-Fi sistemi.

Yapılan bildirime göre ürün, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırılıklar taşıyor. Bu kapsamda ürünün: Elektromanyetik uyumluluk koşullarını karşılamadığı, radyo spektrumunu verimli kullanmadığı, Avrupa Birliği ve Türkiye’de kabul gören arayüz standartlarına uygunluk göstermediği ve ortak şarj ve bağlantı ekipmanlarıyla uyumsuz olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Mercusys AC1200 Wi-Fi sistemi kullanıcılarının cihazlarını iade etmeleri ya da üretici firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Listede dört telefon modeli de var

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Bu cihazların da Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne aykırı şekilde piyasaya sürüldüğü, özellikle elektromanyetik uyumluluk, şarj uyumu ve güvenlik standartları açısından ciddi eksiklikler taşıdığı belirtildi. Söz konusu telefonlar, hem kullanıcı sağlığı açısından risk taşıyor hem de mevcut iletişim altyapısı ile teknik uyumsuzluk göstererek parazit ve bağlantı sorunlarına yol açabiliyor. BTK, bu modelleri kullanan tüketicilerin cihazları derhal üretici firmalara ulaştırmalarını ya da iade etmelerini öneriyor.

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TP-Link’e güvensiz ürün yasağı: Ticaret Bakanlığı duyurdu