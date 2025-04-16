Huawei, şık tasarımlı ve Wi-Fi 7 destekli iki router'ını satışa sundu

Huawei Router X1 ve X1 Pro özellikleri
Router'ların en çok öne çıkan özelliği Huawei'nin kendi Lingxi Anten sistemi. Cihazlar, geleneksel çubuk şeklindeki harici anten kümesi yerine, 11 adet dahili anteni bünyesinde barındıran silindirik bir tasarıma sahip. Böylece, 360 derece kapsama alanı sunularak sinyal evin her tarafına eşit olarak dağıtılıyor.
Her iki model de yüksek performanslı bir CPU, yapay zeka nöral motoru ve bir ağ hızlandırma ünitesi içeren Huawei'nin özel Lingxiao çipinden güç alıyor. Yapay zeka destekli sinyal ayarı ile kullanıcı sayısı ve yük tespit edilerek daha istikrarlı bağlantı sunuluyor. Ayrıca, kalın duvarlardan güçlü sinyalleri iletmek için dört güç amplifikatörü (PA+LNA) yer alıyor.
Bağlantı noktalarına gelince, temel X1 modeli iki adet 2.5G Ethernet portuyla gelirken, X1 Pro bu sayıyı dört adede çıkarıyor. Her iki yönlendirici de Huawei'nin StarLight ağ geçidini destekliyor ve akıllı kilitler, sensörler ve kameralar gibi HarmonyOS cihazlarıyla güçlü bir entegrasyon sunuyor.
Cihazlar, oyuncular için de çeşitli özellikler sunuyor. Dahili Game Turbo modu 160'tan fazla popüler oyunu tanıyıp bağlantıyı optimize ederek gecikmeyi %37'ye kadar azaltabiliyor. HarmonyOS 4 entegrasyonu ise cihaz kurulumunu kolaylaştırıyor, güçlü ebeveyn denetimleri sunuyor ve 80’den fazla yaygın sorun için görsel ağ teşhisi yapabiliyor.
Huawei Router X1 yaklaşık 82 dolar, X1 Pro ise 125 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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