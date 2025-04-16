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    Huawei, şık tasarımlı ve Wi-Fi 7 destekli iki router'ını satışa sundu

    Huawei, şık tasarıma sahip yeni X1 ve X1 Pro router'larını duyurdu. Wi-Fi 7 desteğine sahip yönlendiriciler, yapay zeka desteği ile yüksek performans vadediyor.
    Huawei, Wi-Fi 7 destekli iki router'ını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Huawei, şık tasarıma sahip yeni X1 ve X1 Pro router'larını duyurdu. Wi-Fi 7 desteğine sahip yönlendiriciler, gelişmiş özellikleri ve yapay zeka desteğiyle ev kullanıcılarına yönelik olarak geliştirildi.

    Huawei Router X1 ve X1 Pro özellikleri

    Router'ların en çok öne çıkan özelliği Huawei'nin kendi Lingxi Anten sistemi. Cihazlar, geleneksel çubuk şeklindeki harici anten kümesi yerine, 11 adet dahili anteni bünyesinde barındıran silindirik bir tasarıma sahip. Böylece, 360 derece kapsama alanı sunularak sinyal evin her tarafına eşit olarak dağıtılıyor.

    Her iki model de yüksek performanslı bir CPU, yapay zeka nöral motoru ve bir ağ hızlandırma ünitesi içeren Huawei'nin özel Lingxiao çipinden güç alıyor. Yapay zeka destekli sinyal ayarı ile kullanıcı sayısı ve yük tespit edilerek daha istikrarlı bağlantı sunuluyor. Ayrıca, kalın duvarlardan güçlü sinyalleri iletmek için dört güç amplifikatörü (PA+LNA) yer alıyor.

    Huawei, Wi-Fi 7 destekli iki router'ını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Bağlantı tarafında, yönlendiriciler Wi-Fi 7’nin Multi-Link Operation (Çoklu Bağlantı İşlemi) gibi özelliklerini destekliyor; bu sayede cihazlar hem 2.4GHz hem de 5GHz bantlarını aynı anda kullanarak daha yüksek hız ve daha fazla kararlılık elde edebiliyor. Ayrıca 4K QAM ve Multi-RU zamanlaması gibi teknolojilerle bant genişliği daha verimli yönetiliyor. Preamble Puncture özelliği ise verinizi, tıpkı Wi-Fi için bir Waze gibi, parazitli alanların etrafından yönlendirerek bağlantı kalitesini artırıyor.

    Bağlantı noktalarına gelince, temel X1 modeli iki adet 2.5G Ethernet portuyla gelirken, X1 Pro bu sayıyı dört adede çıkarıyor. Her iki yönlendirici de Huawei'nin StarLight ağ geçidini destekliyor ve akıllı kilitler, sensörler ve kameralar gibi HarmonyOS cihazlarıyla güçlü bir entegrasyon sunuyor. 

    Cihazlar, oyuncular için de çeşitli özellikler sunuyor. Dahili Game Turbo modu 160'tan fazla popüler oyunu tanıyıp bağlantıyı optimize ederek gecikmeyi %37'ye kadar azaltabiliyor. HarmonyOS 4 entegrasyonu ise cihaz kurulumunu kolaylaştırıyor, güçlü ebeveyn denetimleri sunuyor ve 80’den fazla yaygın sorun için görsel ağ teşhisi yapabiliyor.

    Huawei Router X1 yaklaşık 82 dolar, X1 Pro ise 125 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuluyor.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 4 saat önce

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