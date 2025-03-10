Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’de 3nm sürecinde yarı iletkenler üretilecek: Tayvanlı şirket ile anlaşıldı

    FlyBVLOS Technology ile Tayvan merkezli Accton Technology arasında Tayvan'ın başkenti Taipei’de, bilgi ve iletişim (ICT) teknolojileri alanında teknoloji transferi ve seri üretim anlaşması imzalandı.
    İmzalar atıldı: Türkiye’de gelişmiş yarı iletkenler üretilecek Tam Boyutta Gör
    Tayvan'ın başkenti Taipei’de, 7 Mart 2025 tarihinde imzalanan önemli bir anlaşmayla Türkiye, yüksek teknoloji alanındaki iddialı hedeflerine bir adım daha yaklaştı. FlyBVLOS Technology ile Tayvan merkezli Accton Technology arasında gerçekleştirilen anlaşma, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) alanında teknoloji transferi ve seri üretim için bir dönüm noktası niteliğinde.

    Yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler için değil, aynı zamanda Türkiye’nin ulusal güvenliği ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesi adına da büyük bir önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) desteği, ABD ve NATO’nun katkılarıyla şekillenen bu proje, yerli çip üretimi için oldukça önemli.

    Tarihi teknoloji transferi

    İmzalar atıldı: Türkiye’de gelişmiş yarı iletkenler üretilecek Tam Boyutta Gör
    Tayvan’dan FlyBVLOS Technology tarafından Türkiye’ye yapılacak olan teknoloji transferi, Türkiye’nin bilgisayar teknolojileri konusunda A’dan Z’ye ihtiyaç duyduğu tasarım ve üretim kapasitesine sahip olmasını sağlayacak. Üç fazdan oluşan devasa projenin birinci aşamasında, kablolu ve kablosuz ICT cihazlarının Türkiye'de yerli ve milli üretimi yapılacak. Ankara’daki Gölbaşı yerleşkesinde inşaatı süren tesislerde üretim çalışmalarına başlanacak.

    Projede öne çıkan ürünler arasında özellikle NATO ve ABD güvenlik standartlarına uygunluğu dikkat çekiyor. Üretilecek cihazlarda, Türkiye’nin ulusal güvenliğine katkı sağlayacak şekilde, NATO’ya akredite olmayan menşeili parçalara yer verilmeyecek.

    Neler üretilecek?

    İmzalar atıldı: Türkiye’de gelişmiş yarı iletkenler üretilecek Tam Boyutta Gör
    Üretilecek ürünler ise stratejik öneme sahip. Yapılan açıklamaya göre iç ve dış mekan kullanımları için Wi-Fi 7 standardına sahip kablosuz iletişim cihazları, 2025 yılı içinde üretime geçecek. Bu cihazlar, ofis ve ev kullanıcılarının yanı sıra geniş alan ve kampüslerde kullanılmak üzere tasarlanacak.

    Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik büyük bir tehdit oluşturan yabancı menşeli ağ cihazlarının yerine, yerli üretim ağ cihazları üretilecek. 1 Gb’den 800 Gb kapasitesine kadar çeşitlendirilecek bu ürün ailesi, Türkiye’nin haberleşme altyapısının güvenliğini pekiştirecek.

    Teknolojinin geleceği olarak kabul edilen yapay zeka alanında, Türkiye’nin ilk AI donanımları üretilecek. 3 nanometre teknolojisiyle üretilen GPU ve NPU’lar ile desteklenen yapay zeka sunucuları ve ağ cihazları, Ankara’daki tesislerde üretilecek.

    Projenin kaldıracı olarak yaklaşık bir sene önce iki ülkenin ortak projesi şeklinde başlatılan ATAC H/K serisi uçuş/görev bilgisayarlarının AR-GE çalışmaları tamamlanmış olup, ilk üretimleri (V.1.0) Tayvan’da yapılmıştı. V.1.0 üretimine, Ankara’da devam edilecek. Devrimsel nitelikte geliştirilmekte olan V.2.0 sürümünün ise tasarım çalışmaları bitirilmiş olup prototip üretim çalışması Tayvan’da başlatıldı. FlyBVLOS Technology’nin çip tasarımını, 3-5 nanometre teknolojisini ve yapay zeka desteğini de içeren bu yeni sürüm, insansız araçlar için oyun değiştirecek şekilde teknolojiler barındırıyor. Üretilen ATAC H/K serisi uçuş/görev bilgisayarları aynı zamanda yeni gelişen elektrikli otomobil sanayisinin otonom sürüş yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında yerli bir kaynak oluşturacak.

    Üretilecek ürünler, MSB’nin desteği ile endüstriyel standartların yanında NATO standartlarına uygun olması nedeniyle, Türk savunma sanayiinin de bahse konu cihazlar konusunda yaşadığı güvenlik ve tedarik sorunlarını ortadan kaldıracak. Bu proje, sadece Türkiye’nin ulusal güvenliğine değil, aynı zamanda NATO ittifakının, müttefik ve çevre ülkelerdeki haberleşme sistemleri kaynaklı güvenlik endişelerini de ortadan kaldırma noktasında önemli bir araç olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    avans ayarı nedir soundbar tavsiye termal boya mı mantolama mı lcd tv renk bozulması banka hesabından ptt hesabına para gönderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum