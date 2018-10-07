Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite

Genel Yayın Yönetmeni
|şu mp3 linkilerini düzeltin kaç 3 aydır bozuk indirip dinliyemiyoruz.
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| Dxo denen üçkağıtçı site p20 pro ya video konusunda bile note 9 dan ve ipon xsmax dan daha fazla puan verdi. Mesut bunu da açıklayabiliyorsa açıklasın. Dünyadaki bu işle ilgili herkes p20 pro nun video performansı berbat derken dxo denen üçkağıkcılar note 9 ve ipon dan daha iyi olduğunu iddia ediyor.
|Mesut Cevigin p20 pro dan bahsederken “dxomark,tabiki video kısmıda önemli ama orada birşey demiyor” dedikten sonraki kameraya bakışı : Anladiniz siz onu :D
|Biz neden sürekli mobilite ve ikisi bir de kullandığınız tablet veya leptap ların üzerinde Apple logosunu görüyoruz bunlar sizin sponsorunuzmu değil mi. Sponsor değilse yapıştır üzerine dh sticker ını geçin. Neden sürekli gözümüze gözümüze sokuluyor bu elma anlamıyorum. Bedava reklam yapmayın. Sponsorunuzsa ona diyecek bir şeyim yok tabiki.
|Dikkatimi çekmedi ama baya haklısınız. Sonra reklamdan yakınırlar.