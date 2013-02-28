Akıllı telefonlar için 3GHz'de çalışan işlemci geliyor! "Özel Video"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|İlk önce pil sorunu cozsun telefon üreticileri.
|pil yetmez ona en az 5Ah yani 5000mAh olmalı
|Toplama pc alındığı gibi yakında toplama telefonlar ortaya çıkacak gibi gozukuyor.
|ucacak yakinda tel
|hacı o işlemciyi 24 saat beklemede tutacak bataryan var mı?
|referans cihazdan soğutucu bakır çubuklar mı, sarkıyordu banamı öyle geldi :)
|rekabet iyidir 3ghz şu an için çok gerekli olmasa da
| @Düşünen Biri
Haklısın da, ekranda görüntülenecek objelerin vertex işlemleri, oyun mantığı vs. çoğu şey yine işlemcide. PC GPU'ları gibi değil mobil GPU'lar.
Bana göre Full HD bile anlamsız da. :)
|pil kaç mah?
2000 in altıysa çöp
|pil istiyozz pilllll
4000mah pil koysunlar artık telefonlara
|pc işlemcileri tdp azalta azalta telefona kadar girdi; mobil işlemciler performans uğruna telefonlara sığmaz oldu [>:]
|Erdi Abi seni bayağı yormuşlar yaa... Bırak biraz Mesut Abi gezsin.. İnceleme yapsın.
Bu nasıl bir yorum. Yorumunuzda tek kayda değer olan cümle son cümleniz.
Altı üstü bir telefon diyorsunuz ama değil. Telefonlar artık birer medya oynatıcı ve mini oyun konsolları! Aynı zamanda artık cep telefonları, bazen ofis işlemlerimizi dahi halletmek zorunda olduğumuz birer bilgisayar!
Şimdi siz gelmiş ne gerek var bu performansa diyorsunuz. Apple firmasını geride bırakmak da kötü bir şey olmaz heralde dimi...
Demek istediğiniz işletim sisteminin yazılım ile düzgün optimize olmasının daha önemli olduğunu vurgulamak farkındayım ama tek taraflı bakmanızı da anlayamıyorum.
Yazılımı optimize etmek Google'ın veya ceptelefonu üreticilerinin görevi. Donanımın hızlanmasını sağlamak ise mobil işlemci üreticilerinin görevi diyebiliriz. Elbette cep telefonu üreticileri de donanımın hızlanmasını sağlayabiliyor.
Şimdi siz gelmiş diyorsunuz ki mobil işlemci üreticilerin daha hızlı işlemci üretmesine ne gerek var :), Bunun yerine Google ve cep telefonu üreticileri işletim sistemini optimize etsin.
İyi de bu iki konunun bir biriyle alakası yok farkındaysanız! İşlemci üreticisi bırakda işlemcisini ürtsin performansını arttırsın!
İşletim sistemi ve cep telefonu üreticileri de işletim sistemini optimize etsin!