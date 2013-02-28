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Akıllı telefonlar için 3GHz'de çalışan işlemci geliyor! "Özel Video"

6 yıl
4,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ST-Ericsson hız rekorunu kırdı ve akıllı telefonlar için geliştirdiği 3GHz hızındaki işlemcisini tanıttı. Yeni işlemciyi yerinde denedik ve detayları sizler için anlattık.
 

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Menow 6 yıl en beğenilen
The Executioner
Bence çok gereksiz
bu Android telefonlarının donanımları gelecekte nasıl bi yere gelir bilemiyorum kim bilir belki 10ghz hızında çalışan 16 çekirdekli işlemci, 16 gb ram Vs Vs Vs.. Bu kadar donanıma ne gerek var yani.? Altı üstü bi telefon. İosta daha düşük donanımlara rağmen anroidten çok daha stabil.. Neden o kadar para verip paramız karşılığını alamıyoruz merak ediyorum.

Bu nasıl bir yorum. Yorumunuzda tek kayda değer olan cümle son cümleniz.
Altı üstü bir telefon diyorsunuz ama değil. Telefonlar artık birer medya oynatıcı ve mini oyun konsolları! Aynı zamanda artık cep telefonları, bazen ofis işlemlerimizi dahi halletmek zorunda olduğumuz birer bilgisayar!
Şimdi siz gelmiş ne gerek var bu performansa diyorsunuz. Apple firmasını geride bırakmak da kötü bir şey olmaz heralde dimi...
Demek istediğiniz işletim sisteminin yazılım ile düzgün optimize olmasının daha önemli olduğunu vurgulamak farkındayım ama tek taraflı bakmanızı da anlayamıyorum.
Yazılımı optimize etmek Google'ın veya ceptelefonu üreticilerinin görevi. Donanımın hızlanmasını sağlamak ise mobil işlemci üreticilerinin görevi diyebiliriz. Elbette cep telefonu üreticileri de donanımın hızlanmasını sağlayabiliyor.
Şimdi siz gelmiş diyorsunuz ki mobil işlemci üreticilerin daha hızlı işlemci üretmesine ne gerek var :), Bunun yerine Google ve cep telefonu üreticileri işletim sistemini optimize etsin.
İyi de bu iki konunun bir biriyle alakası yok farkındaysanız! İşlemci üreticisi bırakda işlemcisini ürtsin performansını arttırsın!
İşletim sistemi ve cep telefonu üreticileri de işletim sistemini optimize etsin!
The ExecutionerBence çok gereksizbu Android telefonlarının donanımları gelecekte nasıl bi yere gelir bilemiyorum kim bilir belki 1...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Kemal K. 6 yıl
İlk önce pil sorunu cozsun telefon üreticileri.
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DH Misafiri 6 yıl
pil yetmez ona en az 5Ah yani 5000mAh olmalı
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DH Misafiri 6 yıl
Toplama pc alındığı gibi yakında toplama telefonlar ortaya çıkacak gibi gozukuyor.
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-)KraL(- 6 yıl

ucacak yakinda tel
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ceycey11 6 yıl
hacı o işlemciyi 24 saat beklemede tutacak bataryan var mı?
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hollowman_ 6 yıl
referans cihazdan soğutucu bakır çubuklar mı, sarkıyordu banamı öyle geldi :)
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Jacobıan 6 yıl
rekabet iyidir 3ghz şu an için çok gerekli olmasa da
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sis651 6 yıl
@Düşünen Biri

Haklısın da, ekranda görüntülenecek objelerin vertex işlemleri, oyun mantığı vs. çoğu şey yine işlemcide. PC GPU'ları gibi değil mobil GPU'lar.
Bana göre Full HD bile anlamsız da. :)
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DH Misafiri 6 yıl
pil kaç mah?
2000 in altıysa çöp
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DH Misafiri 6 yıl
pil istiyozz pilllll
4000mah pil koysunlar artık telefonlara
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Guest 6 yıl
pc işlemcileri tdp azalta azalta telefona kadar girdi; mobil işlemciler performans uğruna telefonlara sığmaz oldu [>:]
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Mihrali Bey 6 yıl
Erdi Abi seni bayağı yormuşlar yaa... Bırak biraz Mesut Abi gezsin.. İnceleme yapsın.
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