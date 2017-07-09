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Akrep zehiri sağımına pratik çözüm

Çeşitli çalışmalarda sağlık alanında kullanılabileceği ortaya çıkan akrep zehirinin sağımı geliştirilen robot sayesinde hem canlı açısından daha güvenli bir hal alacak hem de daha pratik hale gelecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde Tıbbın farklı maddelerle tedavi yöntemleri geliştirdiğine sıkça şahit olur olduk. Bunun belki de en dikkat çekicilerinden biri akrep zehiri olsa gerek. Özel yöntemlerle sağılan zehrin bir çok alanda etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcut.

Dilerseniz habere konu olan robota geçmeden önce bilim adamlarının kulağa garip gelen akrep zehiri sağma fikrinin neden kaynaklandığını bir kaç örnekle anlamaya çalışalım.
 
2013 yılında yayınlanan bir araştırmada Arizona akrebinin Çekirge faresine zehirini enjekte etmesi sonucu farenin vücudundaki bir protein sebebiyle sinirlerin ileti iletemez hale geldiği bulundu ki bu da bir nevi ağrı kesici demek oluyor. Bu nedenle de çalışma benzer bir tekniğin insanlarda farklı bir ağrı kesici geliştirilmesinde kullanılma kapasitesi nedeniyle umut vadedici olarak nitelendiriliyor.

Tümör vakalarında kullanılabilir

 
Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi, Washington Üniversitesi ve Blaze Bioscience araştırmacıları ise akrep zehiri gibi doğal toksinlere tutunabilen bir floresan boya geliştirmiş. Bu sayede vücuttaki tümörlü hücrelerin daha kolay tespit edilebileceği belirtilmiş.
 
Günümüzde organ nakillerinin akabinde hastalara bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar veriliyor. Bu sayede bünyenin nakil olan dokuyu yabancı olarak tanımlayıp reddetmesi engellenmiş oluyor. Ne yazık ki bu ilaçların başta vücudun savunma sistemini zayıflatması olmak üzere bir çok ciddi yan etkisi bulunmakta. Akrep zehiri bu ilaçlarda kullanılma potansiyeline sahip. Dolayısıyla ileride yeni immunsupresif ilaçlar geliştirilebilir.

Uzmanların araştırmasına göre akrep zehiri vücutta kemiklerin zayıflamasını önlüyor. Bu da Romatoid Artrit ve Osteoartrit gibi kemik eklem rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanımın mümkün olabileceği manasına geliyor.
Akrep zehiri sağımına pratik çözüm
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Bu örneklerden sonra geliştirilen robota dönelim isterseniz. Hali hazırdaki sağım çözümler canlıya şok verilmesine dayanıyor ve ancak 2 kişi tarafından uygulanabiliyor. Bu da canlıya zarar verebiliyor hem de sağımı zorlaştırıyor. Verilen şok neticesinde canlının zehir kesesinin delinebildiği ve karın bölgesine zarar verilebildiği aktarılmış.

VES-4

Yeni geliştirilen VES-4 adı verilen robot ise akrebin kuyruğunu bir kıskaç yardımıyla kavrıyor ve elektriksel bir stimülasyon vasıtasıyla akrebin zehirini akıtmasını sağlıyor. Daha sonra salınan damlacığı biriktiriyor. Bunun yanı sıra çözüm bir kişi tarafından kontrol edilebiliyor ve hem laboratuvarda hem de doğal ortamlarda kullanılabiliyor. Üstelik yöntem şu ana dek farklı türler üzerinde de denenmiş. Son olarak robotun türe özgü ayarların kaydedilip daha sonra hazır bir şekilde kullanılabildiği LED ekrana da sahip olduğunu ekleyelim. Bu sayede sağım işlemlerinin bir kat daha pratik hale gelmesi amaçlanmış.
http://www.wired.co.uk/article/robots-are-being-used-to-extract-scorpion-venom-for-medical-use Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Akrep sağım makinesini nasıl temin edebileceğimiz konusunda da bilgi verseydiniz keşke
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aycibin 2 yıl
hayvana zarar veriyormuş.bunu engelleyemiyorlar mı?belki voltaj fazla belki sağma miktarı fazla.işkence gibi bişey
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津波 2 yıl aycibin
aycibin
hayvana zarar veriyormuş.bunu engelleyemiyorlar mı?belki voltaj fazla belki sağma miktarı fazla.işkence gibi bişey

İşte karşınızda ves-dört. Kararında voltaj ve dozunda sağma ile daha kaliteli zehirler artık daha kolay. Ves-dört.
Bakkallarda, marketlerde. Ves-dört.
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V4LKyR 2 yıl
Sağıp içsek nasıl olur?
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Master_Evil 2 yıl
2 gün önce yazlıkta öldürdüm 1 tanesini, şimdi okudum tek gezmezler diyor bir sitede içime korku düştü
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OneMinuteTR 2 yıl
Zehiri tersine çevirip yararlı hale getirme olayı çok hoşuma gidiyor. Makine ise şimdiye kadar neden yapmamışlar ki dedirtecek kadar basit aslında
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arel.gr 2 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR
Zehiri tersine çevirip yararlı hale getirme olayı çok hoşuma gidiyor. Makine ise şimdiye kadar neden yapmamışlar ki dedirtecek kadar basit aslında

yorumlarin bazilari nedenine aciklik getirmiyor mu ?
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tropik17 2 yıl
Peki
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