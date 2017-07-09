Akrep zehiri sağımına pratik çözüm

Günümüzde Tıbbın farklı maddelerle tedavi yöntemleri geliştirdiğine sıkça şahit olur olduk. Bunun belki de en dikkat çekicilerinden biri akrep zehiri olsa gerek. Özel yöntemlerle sağılan zehrin bir çok alanda etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcut.
Dilerseniz habere konu olan robota geçmeden önce bilim adamlarının kulağa garip gelen akrep zehiri sağma fikrinin neden kaynaklandığını bir kaç örnekle anlamaya çalışalım.
2013 yılında yayınlanan bir araştırmada Arizona akrebinin Çekirge faresine zehirini enjekte etmesi sonucu farenin vücudundaki bir protein sebebiyle sinirlerin ileti iletemez hale geldiği bulundu ki bu da bir nevi ağrı kesici demek oluyor. Bu nedenle de çalışma benzer bir tekniğin insanlarda farklı bir ağrı kesici geliştirilmesinde kullanılma kapasitesi nedeniyle umut vadedici olarak nitelendiriliyor.
Tümör vakalarında kullanılabilir
Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi, Washington Üniversitesi ve Blaze Bioscience araştırmacıları ise akrep zehiri gibi doğal toksinlere tutunabilen bir floresan boya geliştirmiş. Bu sayede vücuttaki tümörlü hücrelerin daha kolay tespit edilebileceği belirtilmiş.
Günümüzde organ nakillerinin akabinde hastalara bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar veriliyor. Bu sayede bünyenin nakil olan dokuyu yabancı olarak tanımlayıp reddetmesi engellenmiş oluyor. Ne yazık ki bu ilaçların başta vücudun savunma sistemini zayıflatması olmak üzere bir çok ciddi yan etkisi bulunmakta. Akrep zehiri bu ilaçlarda kullanılma potansiyeline sahip. Dolayısıyla ileride yeni immunsupresif ilaçlar geliştirilebilir.
Uzmanların araştırmasına göre akrep zehiri vücutta kemiklerin zayıflamasını önlüyor. Bu da Romatoid Artrit ve Osteoartrit gibi kemik eklem rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanımın mümkün olabileceği manasına geliyor.
Bu örneklerden sonra geliştirilen robota dönelim isterseniz. Hali hazırdaki sağım çözümler canlıya şok verilmesine dayanıyor ve ancak 2 kişi tarafından uygulanabiliyor. Bu da canlıya zarar verebiliyor hem de sağımı zorlaştırıyor. Verilen şok neticesinde canlının zehir kesesinin delinebildiği ve karın bölgesine zarar verilebildiği aktarılmış.
VES-4
Yeni geliştirilen VES-4 adı verilen robot ise akrebin kuyruğunu bir kıskaç yardımıyla kavrıyor ve elektriksel birstimülasyon vasıtasıyla akrebin zehirini akıtmasını sağlıyor. Daha sonra salınan damlacığı biriktiriyor. Bunun yanı sıra çözüm bir kişi tarafından kontrol edilebiliyor ve hem laboratuvarda hem de doğal ortamlarda kullanılabiliyor. Üstelik yöntem şu ana dek farklı türler üzerinde de denenmiş. Son olarak robotun türe özgü ayarların kaydedilip daha sonra hazır bir şekilde kullanılabildiği LED ekrana da sahip olduğunu ekleyelim. Bu sayede sağım işlemlerinin bir kat daha pratik hale gelmesi amaçlanmış.
http://www.wired.co.uk/article/robots-are-being-used-to-extract-scorpion-venom-for-medical-use
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İşte karşınızda ves-dört. Kararında voltaj ve dozunda sağma ile daha kaliteli zehirler artık daha kolay. Ves-dört.
Bakkallarda, marketlerde. Ves-dört.
yorumlarin bazilari nedenine aciklik getirmiyor mu ?