Akrep zehiri sağımına pratik çözüm

Günümüzde Tıbbın farklı maddelerle tedavi yöntemleri geliştirdiğine sıkça şahit olur olduk. Bunun belki de en dikkat çekicilerinden biri akrep zehiri olsa gerek. Özel yöntemlerle sağılan zehrin bir çok alanda etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcut.

Tümör vakalarında kullanılabilir

VES-4

http://www.wired.co.uk/article/robots-are-being-used-to-extract-scorpion-venom-for-medical-use

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Dilerseniz habere konu olan robota geçmeden önce bilim adamlarının kulağa garip gelen akrep zehiri sağma fikrinin neden kaynaklandığını bir kaç örnekle anlamaya çalışalım.2013 yılında yayınlanan bir araştırmadazehirini enjekte etmesi sonucu farenin vücudundaki bir protein sebebiylebulundu ki bu da bir nevidemek oluyor. Bu nedenle de çalışma benzer bir tekniğin insanlarda farklı bir ağrı kesici geliştirilmesinde kullanılma kapasitesi nedeniyle umut vadedici olarak nitelendiriliyor.Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi,ve Blaze Bioscience araştırmacıları ise akrep zehiri gibi doğal toksinlere tutunabilen birgeliştirmiş. Bu sayede vücuttakidaha kolay tespit edilebileceği belirtilmiş.Günümüzdeakabinde hastalaraveriliyor. Bu sayede bünyenin nakil olan dokuyu yabancı olarak tanımlayıp reddetmesi engellenmiş oluyor. Ne yazık ki bu ilaçların başta vücudun savunma sistemini zayıflatması olmak üzere bir çok ciddi yan etkisi bulunmakta. Akrep zehiri bu ilaçlardasahip. Dolayısıyla ileridegeliştirilebilir.Uzmanların araştırmasına göre akrep zehiri vücutta. Bu davegibi kemik eklem rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanımın mümkün olabileceği manasına geliyor.Bu örneklerden sonra geliştirilen robota dönelim isterseniz. Hali hazırdaki sağım çözümlerdayanıyor ve ancak. Bu da canlıyahem de. Verilen şok neticesindezarar verilebildiği aktarılmış.Yeni geliştirilenadı verilen robot ise akrebin kuyruğunu bir kıskaç yardımıylavevasıtasıyla akrebin. Daha sonra salınan damlacığı. Bunun yanı sıra çözümvekullanılabiliyor. Üstelik yöntem şu ana deküzerinde de. Son olarak robotunkaydedilip daha sonra hazır bir şekilde kullanılabildiğiekrana da sahip olduğunu ekleyelim. Bu sayede sağım işlemlerinin bir kat dahahale gelmesi amaçlanmış.