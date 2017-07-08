Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan Pandalar, farkındalık yaratmak ve çocukların sürdürülebilir enerji konusuna daha fazla ilgi duyması için de kullanılıyor. İşte bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Geliştirici Programı kapsamında Çin'de kurulan yeni bir güneş enerjisi tesisi yukarından bakıldığında panda gibi görünüyor. Panda Yeşil Enerji firması tarafından Kuzey Çin'in Shanzi bölgesindeki Datong şehrine kurulan tesis, 50MW'lık bir kapasiteye sahip. Daha iyi anlamak için bu kapasitenin Amerika'daki 8000 haneye yettiğini düşünebilirsiniz.
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bugün kıskanıyor dedikleri almanyanın yenilenebilir enerjiden ürettiği elektrik miktarı türkiyede toplam üretilen elektrik miktarından daha fazla. 5 sene içinde de nükleer santrallerini kapatacaklar.
elalem mars'a giderken bizimkiler kars'a gider anca.
Almanya ile kıyaslandığınız kısıma kadar katılıyorum ama RAHMİ KOÇ'un da söylediği gibi: Bu ülkeler ile kendi ülkemizi kıyaslamak tıpkı pervaneli uçak ile jet uçağını karşılaştırmaya benzer. Herkes burada laf atar AVRUPA, AVRUPA diye fakat biz ne kadar hak ediyoruz o olanakları.