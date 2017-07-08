Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu

Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan Pandalar, farkındalık yaratmak ve çocukların sürdürülebilir enerji konusuna daha fazla ilgi duyması için de kullanılıyor. İşte bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Geliştirici Programı kapsamında Çin'de kurulan yeni bir güneş enerjisi tesisi yukarından bakıldığında panda gibi görünüyor. Panda Yeşil Enerji firması tarafından Kuzey Çin'in Shanzi bölgesindeki Datong şehrine kurulan tesis, 50MW'lık bir kapasiteye sahip. Daha iyi anlamak için bu kapasitenin Amerika'daki 8000 haneye yettiğini düşünebilirsiniz.

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Beyaz ince filmli fotovoltaik paneller ve siyah tek kristali silikon panellerin harmanlandığı tesise kuş bakışı göz atıldığında panellerin mükemmel bir uyum içerisinde dizildiği görülüyor. Üstelik bununla yetinilmeyen çalışmada, bir diğer Panda temalı güneş enerjisi tesisinin kurulum çalışmaları da devam ediyor. Gelen bilgilere göre tüm tesis tamamlandığında 100MW'lık bir kapasiteye ulaşacak ve önümüzdei 25 yılda 3.2 milyar kWh güney enerjisi üretecek.