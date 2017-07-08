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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu

Sürdürülebilir enerji konusunu gençler arasında yaygınlaştırmak ve farkındalığı arttırmak isteyen Çin'de, Birleşmiş Milletlerle işbirliği kapsamında ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Detaylar haberde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu
 
 
Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan Pandalar, farkındalık yaratmak ve çocukların sürdürülebilir enerji konusuna daha fazla ilgi duyması için de kullanılıyor. İşte bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Geliştirici Programı kapsamında Çin'de kurulan yeni bir güneş enerjisi tesisi yukarından bakıldığında panda gibi görünüyor. Panda Yeşil Enerji firması tarafından Kuzey Çin'in Shanzi bölgesindeki Datong şehrine kurulan tesis, 50MW'lık bir kapasiteye sahip. Daha iyi anlamak için bu kapasitenin Amerika'daki 8000 haneye yettiğini düşünebilirsiniz.
 
Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu
 
 
Beyaz ince filmli fotovoltaik paneller ve siyah tek kristali silikon panellerin harmanlandığı tesise kuş bakışı göz atıldığında panellerin mükemmel bir uyum içerisinde dizildiği görülüyor. Üstelik bununla yetinilmeyen çalışmada, bir diğer Panda temalı güneş enerjisi tesisinin kurulum çalışmaları da devam ediyor. Gelen bilgilere göre tüm tesis tamamlandığında 100MW'lık bir kapasiteye ulaşacak ve önümüzdei 25 yılda 3.2 milyar kWh güney enerjisi üretecek.
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emre1393 2 yıl en beğenilen
bizimkiler de uçağını düşürdüğü ruslara nükleer santral yaptırıyor, sırf mehmet cengiz dene herife para akıtmak için. ruslar tam bir sene sonra rus uçaklarının hava saldırısı ile 3 askerimizi şehit etti. (suriye uçağı falan diyorlar, yersen.)
bugün kıskanıyor dedikleri almanyanın yenilenebilir enerjiden ürettiği elektrik miktarı türkiyede toplam üretilen elektrik miktarından daha fazla. 5 sene içinde de nükleer santrallerini kapatacaklar.
elalem mars'a giderken bizimkiler kars'a gider anca.
bizimkiler de uçağını düşürdüğü ruslara nükleer santral yaptırıyor, sırf mehmet cengiz dene herife para akıtmak için. ruslar tam bir sene sonra rus uçaklarının ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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SigSauer6 2 yıl emre1393
emre1393

bizimkiler de uçağını düşürdüğü ruslara nükleer santral yaptırıyor, sırf mehmet cengiz dene herife para akıtmak için. ruslar tam bir sene sonra rus uçaklarının hava saldırısı ile 3 askerimizi şehit etti. (suriye uçağı falan diyorlar, yersen.)

bugün kıskanıyor dedikleri almanyanın yenilenebilir enerjiden ürettiği elektrik miktarı türkiyede toplam üretilen elektrik miktarından daha fazla. 5 sene içinde de nükleer santrallerini kapatacaklar.

elalem mars'a giderken bizimkiler kars'a gider anca.


Almanya ile kıyaslandığınız kısıma kadar katılıyorum ama RAHMİ KOÇ'un da söylediği gibi: Bu ülkeler ile kendi ülkemizi kıyaslamak tıpkı pervaneli uçak ile jet uçağını karşılaştırmaya benzer. Herkes burada laf atar AVRUPA, AVRUPA diye fakat biz ne kadar hak ediyoruz o olanakları.
emre1393bizimkiler de uçağını düşürdüğü ruslara nükleer santral yaptırıyor, sırf mehmet cengiz dene herife para akıtmak için. ruslar tam...
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FerdosParadise 2 yıl
Helal olsun ..
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ozbey08 2 yıl
uzaylı dostlara mesaj gönderiyorlar.
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Kerim5100 2 yıl
Bizimkiler de ...
Neyse dilimizde tüy bitti artık :/
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paratuzağı 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Bizimkiler de ...
Neyse dilimizde tüy bitti artık :/

sizinkiler kim? güneş paneli firmasında falan mı çalışıyorsun?
1 Yanıt Yanıtla +3
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firat_kilic 2 yıl
Komunist ayağına geri bırakılan Türkiye... 1945 ve sonrası....
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Ussuz 2 yıl
Sosyal medyada görüp klasik sallamasyon fake haberlerden biri sanmıştım, gerçekmiş.
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emre1393 2 yıl en beğenilen
bizimkiler de uçağını düşürdüğü ruslara nükleer santral yaptırıyor, sırf mehmet cengiz dene herife para akıtmak için. ruslar tam bir sene sonra rus uçaklarının hava saldırısı ile 3 askerimizi şehit etti. (suriye uçağı falan diyorlar, yersen.)
bugün kıskanıyor dedikleri almanyanın yenilenebilir enerjiden ürettiği elektrik miktarı türkiyede toplam üretilen elektrik miktarından daha fazla. 5 sene içinde de nükleer santrallerini kapatacaklar.
elalem mars'a giderken bizimkiler kars'a gider anca.
1 Yanıt Yanıtla +12
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SigSauer6 2 yıl emre1393
emre1393

bizimkiler de uçağını düşürdüğü ruslara nükleer santral yaptırıyor, sırf mehmet cengiz dene herife para akıtmak için. ruslar tam bir sene sonra rus uçaklarının hava saldırısı ile 3 askerimizi şehit etti. (suriye uçağı falan diyorlar, yersen.)

bugün kıskanıyor dedikleri almanyanın yenilenebilir enerjiden ürettiği elektrik miktarı türkiyede toplam üretilen elektrik miktarından daha fazla. 5 sene içinde de nükleer santrallerini kapatacaklar.

elalem mars'a giderken bizimkiler kars'a gider anca.


Almanya ile kıyaslandığınız kısıma kadar katılıyorum ama RAHMİ KOÇ'un da söylediği gibi: Bu ülkeler ile kendi ülkemizi kıyaslamak tıpkı pervaneli uçak ile jet uçağını karşılaştırmaya benzer. Herkes burada laf atar AVRUPA, AVRUPA diye fakat biz ne kadar hak ediyoruz o olanakları.
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umut_baris 2 yıl
Acilen Nyan Cat temalı santral yapmalıyız.
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