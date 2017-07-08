Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek

Günümüzde mikroskopta proteinlerin görüntülenmesi için proteinin karakterine özel boyalar kullanılıyor. Bu boyaların mikroskopta proteini görüntülememizi sağlayan özelliği ise onlara bağlanarak görünür hale getirmeleri. Ne yazık ki kullanılan boyalar hem uygulanan bütün alana dağılmayabiliyor hem de uzun süre bağlanmış bir şekilde kalamıyorlar.
50 kat daha uzun süre görüntü elde etmek mümkün
Hatta bu sayede Endoplamik Retikulum’un üç boyutlu görüntüsü dahi elde edilebilmiş. Son olarak araştırmacılar tekniğin sadece Endoplazmik Retikulum’de geçerli olmadığını, probun gerekli şekilde programlanması halinde herhangi bir lipidde de aynı uygulamanın mümkün olduğunu belirti.
https://www.engadget.com/2017/07/05/detailed-images-living-cells-taken-over-time/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
:::Bu önemli gençler bunu mutlaka okuyun.::::
zoom 8000x+ // 100nm diyor... compare de..
grayfieldoptical.com/...
Hemen mikroskop yapma emri verin şu Tubitaka !!!