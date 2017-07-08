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Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek

Yeni keşfedilen yöntem sayesinde mikroskopta canlı hücre yapıları daha uzun süre incelenebilecek. Bu sayede araştırmacılar daha detaylı çalışma yapma imkanına sahip olacaklar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde mikroskopta proteinlerin görüntülenmesi için proteinin karakterine özel boyalar kullanılıyor. Bu boyaların mikroskopta proteini görüntülememizi sağlayan özelliği ise onlara bağlanarak görünür hale getirmeleri. Ne yazık ki kullanılan boyalar hem uygulanan bütün alana dağılmayabiliyor hem de uzun süre bağlanmış bir şekilde kalamıyorlar.

50 kat daha uzun süre görüntü elde etmek mümkün

Bu soruna yönelik geliştirilen Nature Biotechnology’de yayınlanan yeni teknikte ise boyalar proteine bağlanmak yerine hücrenin organellerinin çoğunu kaplayan lipid membrana bağlanıyor. Bilim adamlarının aktardıklarına göre bu sayede geleneksel çözüme nazaran 50 kat daha uzun süre görüntü elde etmek mümkün olmuş ki bu da 10 dakika boyunca incelenebilen bir görüntü demek oluyor.
Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek
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Hatta bu sayede Endoplamik Retikulum’un üç boyutlu görüntüsü dahi elde edilebilmiş. Son olarak araştırmacılar tekniğin sadece Endoplazmik Retikulum’de geçerli olmadığını, probun gerekli şekilde programlanması halinde herhangi bir lipidde de aynı uygulamanın mümkün olduğunu belirti.
https://www.engadget.com/2017/07/05/detailed-images-living-cells-taken-over-time/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Lord Melkor 2 yıl en beğenilen
Bende yeni bir mikroskop sandım. Yeni bir boyama yöntemi bulunmuş
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DH Misafiri 2 yıl
Yerli mikroskobumuz yolda.
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firat_kilic 2 yıl
Buda Royal Rife yani frekansla kanseri tedavi eden (1930lar) adamın bulduğu mikroskopun son hali.. elektron mik. ile normal mikroskop arası bir şey.. canlı izleme mevcut.. falan filan bilmediğimiz çok şey var.. Bu arada mikroskop bile üretemedik herhalde... sınırları kapasak ölürüz.. yada bir birimizi soyarız yada yeriz herhalde...
:::Bu önemli gençler bunu mutlaka okuyun.::::
zoom 8000x+ // 100nm diyor... compare de..
grayfieldoptical.com/...
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Hemen mikroskop yapma emri verin şu Tubitaka !!!
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Lord Melkor 2 yıl en beğenilen
Bende yeni bir mikroskop sandım. Yeni bir boyama yöntemi bulunmuş
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firat_kilic 2 yıl Lord Melkor
Şef benim verdiğim linki iyice incelendin mi?
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