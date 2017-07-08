Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek

50 kat daha uzun süre görüntü elde etmek mümkün



https://www.engadget.com/2017/07/05/detailed-images-living-cells-taken-over-time/?ncid=txtlnkusaolp00000595

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Günümüzde mikroskopta proteinlerin görüntülenmesi içinkarakterine özel boyalar kullanılıyor. Bu boyaların mikroskopta proteini görüntülememizi sağlayan özelliği ise onlara bağlanarak görünür hale getirmeleri. Ne yazık ki kullanılan boyalar hem uygulananhem dekalamıyorlar.Bu soruna yönelik geliştirilenyayınlanan yeni teknikte ise boyalar proteine bağlanmak yerine hücrenin organellerinin çoğunu kaplayan lipid membrana bağlanıyor. Bilim adamlarının aktardıklarına göre bu sayede geleneksel çözüme nazarangörüntü elde etmek mümkün olmuş ki bu daincelenebilen bir görüntü demek oluyor.Hatta bu sayededahi elde edilebilmiş. Son olarak araştırmacılar tekniğin sadece Endoplazmik Retikulum’de geçerli olmadığını, probun gerekli şekilde programlanması halindede aynı uygulamanın mümkün olduğunu belirti.