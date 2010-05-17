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Alarko yoğuşmalı Kombi teknolojisini anlatıyor

9 yıl
70,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ISK-SODEX fuarında Alarko standında, yoğuşma teknolojisi ve faydalarını öğreniyoruz

ISK-SODEX fuarından son videomuz Alarko standından. Alarko'dan Yoğuşma teknolojisi ve Yoğuşmalı Kombiler hakkında bilgi alıyoruz.


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DH Misafiri 4 yıl
alarko yoğuşmalı kombi sdr 27 aldım henüz taktırmadım, artık göreceğiz, iyimi kötümü, ev aldım , araba aldım bu kadar düşünüp araştırıp uğraşmadım. elektronik eşya şans işi diyorlar.
Hayırlısı
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murat8361 5 yıl
Alarko kombimiz var.boulmadık yeri yok lanet olsun ..servisleride kucağa gelmişiniz nasıl olsa deyip hangi patça olursa olsun tamiri 300 değişimi 600 diyolar yapılan işi 50 liralık iş lanet olsun
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DH Misafiri 7 yıl
Kombi tercihiniz bence eca confeo premix s yoguşmalı kombi olsun hizmeti çok iyi ve garati sartları yüksek vede kaliteli bir kombi ben bir internet sitesinden almama ragmen kurulum ve montajına 1 gün içerisinde halloldu. sizlerlede paylaşmak isterim www.kombiveklima.com adresinden aldım işte kombimi.
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gongwen598 7 yıl
En iyi kombiyide alsanız servis ve destek olmazsa kış ortasında soğukda kalırsınız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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byujel 8 yıl
alarko kombi alacağınıza soba alın daha iyi.ben kombi aldım.şimdi hepsini anlatsam uzun sürer.kısaca alarko kombiden sonra kendi başınızın çaresine bakmak zorunda kalıyorsunuz.
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Rear Window 8 yıl
Yav gülermisin ağlarmısın, alarko kim kombi kim, bizi bulmuşlar bu kardeşler hah bu halka bu mal ile hazırda bekliyorlar.

buderus
waillant
viesman
kiturami varken alarkoya günahımı vermem.


Dışardan al burada itele gitsin, varmı teknolojin yok, ha beko, ha vestel, ha arçelik benden uzak Allaha yakın olsunlar.
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maxfocus 9 yıl
Selamlar,
Arkadaşlar açıklamış, %100 üzerinde verim olmaz ve bir yanma olayında böyle bir çevrim yok.
Bu sorun zamanında Doğal gazın alt ısıl değerine göre yapılan verim değerlendirmeden kaynaklanıyor. Şimdi ise baca gazları içindeki ısıdan yararlanıldığı için , DG nin üst ısıl değerlerine göre değerlendirme yapılıyor.
Buraya kadar kabul ederim ama, kalkıpda %100 üzeri verim diye açıklama yapmak demek, bu tür detayları bilmek zorunda olmayan son kullanıcıyı yanıltmak demekdir.
Bu konuyu bilinçsiz satıcılarda destekleyince, olay tamamen bir satış taktiği hatta biraz hilesi olmaya başladı.
Bu yeni nesil yoğuşmasız bir ürünle yoğuşmalı bir ürün arasında elde edeceğiniz
tasarruf aynı şartlarda en fazla %10 dur. Yani yoğuşmasız bir kombi %80 maks verimlik yoğuşmalı ise %90 civarlarındadır.
Yoğuşmalı ürünlerin kendi içindeki farklarıda %2 yi geçmez.
Bu konuda merak eden varsa SEDBUK kombi değerlendirme verim tablolarına baksın,
Yoğuşmalı bir kombide maks verim %90 leri aşmaz, yoğuşmasız bir üründe de maks verim %80 ler civarında dır.
Zaten 1m3 DG nin yakılması sırasında olan yoğuşmasından elde edilen ısıl kazanç 539 kcal civarındadır. Eğer yoğuşmasız bir kombi %80 verimle çalışıyorsa 8250*%80=6600 /539 = % 12,3 teorikde olur. Kaldıki mevsimsellik faktörü dikkate alındığında (yani yoğuşmalı kombi dış ortam şartlarına bağlı sürekli aynı yoğuşma performansı gösteremez) Yani ortalama bu kadar kazanç var iken %100 üzeri verimleri konuşmak gereksiz ve analamsızdır.Sadece satış için bir taktik.
Bu nedenlerden ötürü bütçeniz uygun olmadığı sürece yoğuşmalı ürün için iki katı bedel ödenmesi manasızdır. Bu konuda sadece çevreyi koruma faktöründen dolayı seçim olabilir. Yoksa kendini 10 senede amorti edecek bir kombiyi almak manasız olur. Bu tür geri dönüş hesapları yaparken ödediğiniz fazla bedelin finans maliyetinide hesaplayınız.
Bunun dışında SEDBUK standartında;
Grup A ve% 90 üstünde
Grup B 86% -90%
Grup C 82% -86%
Grup D 78% -82%
Band E 74% -78%
Band F 70% -74%
Grup G % 70'nin altı
Bunun dışında Sedbuk İngiltere hük. ingiltere coğrafyası için hazırladığı bir değerlendirme platformudur. Yani %100 doğruluk içermez ama yine ciddi fikir verecekdir. Burda bahsedilen mevsimsel verimlilik değeride aslen daha çok dikkate alınması gereken değerdir ama Türkiye için hazırlanmış olmadığı için iklimsel fark açısından TR de farklı neticeler alınması mümkündür.
sedbuk.com/...
Bu konuda son kullanıcıyı bilinçlendirmek için 2000 yakın yazı yazdım, DH nin forumunda var. Araştırmadan kombi almayın, son kullanıcı yorumlarına önem verin ama bu görecelidir, kişiye göre değişir. Tarafsız ve teknik kişilerin yorumlarını dikkate almakda fayda vardır, kimse malını kötülemez.Birden fazla satıcıdan teklif alın, önerileri karşılaştırın, forumlardan gerekirse değerlendirme isteyin. Ben şahsen farklı bir dalda mühendisde olsam burdaki bilinçli arkdaşlardan bu konuda çok faydalandım.
Marka seçiminde diğer bir husus satış sonrası hizmetlerdir, servis ve destek alabileceğiniz markalarıda seçmek önemlidir. En iyi kombiyide alsanız servis ve destek olmazsa kış ortasında soğukda kalırsınız.
Ucuza ısınma konusunda gelecek ısı pompalarında dır. En popüler örnekleri klimalar olan bu sistem şu an bölgeye göre en ucuz ısınma maliyeti getirmektedir.
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DH Misafiri 9 yıl
Benim yakinen tanıdığım arkadaşım aldı.Çok memnun olduğunu söyledi.Ama ben daha önce başka bir kombi taktırmıştım.Eğer tekrar kombi ihtiyacım olursa arkadaşımın tavsiyesini tutacam.
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exeter 9 yıl
adam normal calisan kombilere gore diye ekliyor. %112 alacaksiniz demiyor direk. bu yuzden adami suclamayalim. ama bazi seyler hatali

yogusmali kombiler diye anlatiyorlar peki bu kombiler gercekten yogusmali mi? bir yogusma kabi koydugunuzda gercekten yogusma olusturabiliyor mu. cevabi hayir
Alarko gercek yogusmali cihazlarini bir cok firma gibi 5000 ytl nin altina vermiyor ve bu cihazlar gercek yogusmali. yogusma kabi iceriyorlar.
Piyasada satilan 2500 ytl ye kadar olan cihazlarda ise donus suyu sicakligni yada giris suyu sicakligini baca gazi ile isitma sistemi var. sadece sicakligi aliyor yani gene de sicakligi atiyoruz. su tam anlami ile yogusmuyor disari co2 ve h2o veriyoruz illa ki. Bunlari bir cok firma yetkilisi anlatmaz. Bunlari ben Alarko da calisirken ogrendim. Daha 0 acilan cihazin kartlarinin arizali ciktigini gordum ve buna benzer bir suru durum. isitma icin conta benzeri diyafram kullaniliyor. servisler is yapsin diye mumkun oldugunca ince olandan seciliyormus gibime geldi. Dedigim gibi Alarko tamamen toplama bir urun. Kesinlikle üretim degil. pompasi wilo( wilo cok iyi bir pompadir yanlis anlamayin kesinlikle yermiyorum) kondanseri bilmemne. fani şu işte bacasi atiyorum demirdokum. herseyi tamamen toplama.
Kombi alirken dikkat edilmesi gereken tek nokta yildizlar arkadaslar. Ustunde ne kadar yildiz varsa o kadar iyidir o kombi. Uretim nedenli kotusu cikar mi cikar ama %90 oranla cok iyi calisir servis yuzu gormezsiniz. yilda bir bakimini yapmak veya yaptirmak iyidir.(tabi bakim icin diyaframi degistirecekler. sadece toz alacaklarsa supurgeyi kendinizde tutsaniz olur)
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gokhan91 9 yıl
4-5 sene sonra amorti ediyormuş :) 4-5 yıl sonra eminim bunlardan kat kat iyi tasaruflu kombiler çıkacak :D
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StevenDiaz 9 yıl

gokhan91

4-5 sene sonra amorti ediyormuş :) 4-5 yıl sonra eminim bunlardan kat kat iyi tasaruflu kombiler çıkacak :D





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exeter 9 yıl
Bos laf bunlar. Sevgili mudurum neden seredensleri gosteriyorsunuz... Ataglari anlatsaniza. Alarko kombinin türkiyede toplanan parcalardan üretildiğini söylesenize... ilk kombileriniz gibi mi simdiki kombileriniz. neden her gelen yeni kombinizin ( trendy - serena) larin anakartlari hep neden arizali geldi gecen yilin son aylari.. surekli garantiye giden neden kartlar oldu? Yogusma yerine keske bunlar sorulaydi...
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H.E.B Sup 9 yıl
Şimdi ilk önce bahsedilmesi gereken çeşitli noktalar var.

1.Senelerce siz değilmiydiniz %112 verim işte %105 verim diye.

Buna açıklama yapalım şu koca uzayda evrende %100 verimde hiç bir şey gerçekleşmez.

2.Kombinin verimi düz kombide %70 ti misal ( bu bile fazla bi değer) yoğuşmalıda %80 oldu desenize kombi verimi %80 diye.

3.Kendi yer altı kaynağımız olmayan ithal doğalgaza bu kadar yönelmek ne kadar akıllıcadır.Yenilebilir enerji kaynaklarınca zengin olan ülkemize neden bunlar kullanılmaz.(Bu konu üzerinde 1000 sayfa tartışılır)

4.Doğalgazın kömüre göre çevreyi az kirlettiği doğrudur.Fakat yandığında çıkan gaz yine CO2 ve bir kaç türevdir yani temiz değildir.

5.Ülkemizdeki gaz fiyatları ve kalitesi ne durumdadır.Niye 150 metre kare evi adam gibi ısıtmak için 250 milyon gaz parası veriyoruz.Gazın bu kadar pahalı olması kullanılabilirliğini sorgulatmamaktamıdır? Herkes bu durumdan memnunmudur?
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