Bu tuşlu telefon ile internet olmadan karasal TV yayınları izlenebiliyor

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Tam Boyutta Gör Finlandiyalı telefon üreticisi HMD ve Hindistanlı Lava, internet veya Wi-Fi'ye ihtiyaç duymadan karasal TV yayınlarını alabilen telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Direct-to-Mobile (D2M) teknolojisini kullanan cihazlar, 1-4 Mayıs tarihleri ​​arasında Hindistan Mumbai'deki Jio Dünya Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Dünya Görsel-İşitsel ve Eğlence Zirvesi (WAVES) 2025'te sergilenecek.

Lava, Tejas Networks ile iş birliği yaparak MediaTek MT6261 yonga seti ve Saankhya'nın entegre SL3000 çipi tarafından desteklenen yeni bir özellikli telefon geliştirdiğini doğruladı. Cihaz, 2,8 inç ekran, 2.200 mAh pil ve karasal TV yayın dalgalarını almak için ultra yüksek frekanslı (UHF) anten içerecek. HMD ise tanıtacağı telefonun teknik özelliklerini açıklamadı.

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D2M teknolojisi nedir?

D2M teknolojisi, telefonların internete ihtiyaç duymadan dahili UHF antenler ile doğrudan karasal TV yayınlarını almasını sağlayan bir teknoloji. Ülkemizde de yıllardır testleri yapılan ancak hizmete girmeyen karasal dijital TV yayınları Hindistan'da kullanımda bulunuyor. Şimdi bu teknoloji televizyonlardan sonra cep telefonlarına giriyor.

Multimedyanın ötesinde, D2M teknolojisi acil durum uyarılarını ve eğitim içeriklerini daha verimli bir şekilde sunmak için de kullanılabiliyor. Advanced Television Systems Committee (ATSC) 3.0 standartlarına dayanan teknolojinin Hindistan'da Prasar Bharati tarafından kapsamlı bir şekilde test edildiği belirtiliyor.

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