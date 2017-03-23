Alcatel POP 4S incelemesi "POP 4'ün abisi geldi"

Bu videoda Alcatel'in POP 4'e getirdiği abi POP 4S'in tasarımını ele alıyor, ekranını, güç veren donanımlarını, kamerasını, bataryasını, her şeyini detaylıca inceliyoruz.

POP 4S kardeşi POP 4’e göre hem boyut hem de donanım anlamında gerçekten bir abi. Fiyat anlamında ise IDOL 4’ün bir tık altında konumlanıyor, 1000 lira civarında büyük ekranlı telefon isteyenlere hitap ediyor biraz aslında.



Beyaz-turuncu renkli, albenisi yüksek kutusu içerisinden telefonun kendisi, şarj adaptörü, 1 metre hafif diri Micro USB kablosu ve düz kablolu, tek butonlu bir kulakiçi kulaklık çıkıyor. Kulaklığın frekans aralığı bass-tiz ağırlıklı parçalarda kutudan çıkan bir kulaklığa göre hiç fena değil, mid’ler unutulmuş biraz tabii ama bu segmentte bu kadarı beklentimin üstünde oldu zaten.



Alcatel POP 4S için ülkemizde elimizdeki koyu gri dışında bir de metalik altın rengi seçeneği var. 15.2cm boyunda 7.7cm eninde ve 7.9mm kalınlığında, 150 gram ağırlığında bir telefon, 5.5 inç ekranı itibarıyla cüsseli ancak eni, boyu, kalınlığı ve %72 ekran-kasa oranıyla segmentiyle eş bir çizgide.

Üst barda özçekim kamerası, yakınlık sensörü, ahize ve flaş. Alt barda ise kapasitif butonlara yer verilmiş, ekranın tamamı kullanıcıya bırakılmış yalnız geri gelme tuşu sağda olabilirmiş, biraz alışmak gerekiyor. Ortasındaki parmakizi okuyucusu çok hızlı değil ama istikrarlı çalışıyor, tek hamlede bastırıp kilidi açıyorsunuz.



Telefonun solunda herhangi bir şey yok, sağında ise açma kapama ve ses ayarı butonları var, böylesi büyük bir telefon için çok yukarıda kalmışlar, erişmesi zor, ekran kilidini parmak iziyle halledince çok büyük bir sorun teşkil etmiyor gerçi.

Üstte 3.5mm jack girişi ve altta da Micro USB girişi var.



Çok hafif fırçalı metal görünümlü plastik arka kapak kavisli yapıda, kenarlarına parlak bir şerit geçilmiş. Malzeme kaygan bir malzeme değil, telefon elden kaymıyor açıkçası. Yukarıdan aşağı çok hafif çıkıntı yapan kamera, Alcatel ve POP logoları göze batmayacak şekilde konumlandırılmış.



Çıkarılabilir kapağın ardında çıkarılamayan 2960mAh bir batarya, SIM ve Micro SD kart yuvası var, kapaktan da görüldüğü üzere NFC’li bir telefon POP 4S.



5.5 inç Full HD IPS panelde 400ppi piksel yoğunluğu yakalanmış, gayet net bir ekran. Full Lamination yani panel ve dokunmatik yüzeyin birleşik olduğu ekranın renk doğruluğu gayet iyi, renk moduna göre canlı renklere geçebiliyorsunuz. Siyahlar siyah, telefonun segmenti için gayet derin, arkadan ışık vuruluyormuş hissi yok haliyle. Dizi, film, anime, video içerik tüketmek keyifli. Bakış açıları anlamında bir sıkıntısı yok. Gözüme çarpan önemli şeylerden ilki tepki süresinin biraz uzun olması oldu.



İkincisi ise ekranın maksimum ışığı, kapalı alanlarda sorun yaratmıyor belki ama güneş altında yetersiz kalıyor, çoğu zaman yüksek ekran ışığıyla kullanıyorsunuz ve %100 açsanız bile dışarıda ekranı görmek güç.

Şimdi Alcatel POP 4S’e güç veren yongaya geçelim. MediaTek MT6755M 1.8GHz’e kadar çıkabilen, enerji tasarrufu odaklı 8 Cortex A53 çekirdeğine sahip, tam yük altında bu çekirdeklerden 2’si 819MHz, 4’ü yaklaşık 1.5GHz’de çalışıyor, yani 8 çekirdekten 6’sı aktif görev yapıyor. Grafik çözümü tarafında iki çekirdekli Mali-T860 var. 4.5G destekli telefon Cat 6 modemle geliyor ve 300Mbit indirme, 50Mbit yükleme hızına sahip.

Bu ikilinin oyun performansı Real Racing 3’te olması gerektiği gibi, keyif kaçıran türden anlık duraksama veya kare atlaması yaşamıyorsunuz, araçların sıklaştığı veya tozun kalktığı yerlerde kare/saniye biraz düşüyor sadece. Modern Combat 5’te daha akıcı bir deneyim var, saldırılara hızlı tepki verebilecek, hızlı nişan alabilecek kadar akıcı oynayabiliyorsunuz oyunu. Bu oyun maratonu esnasında telefon, MT6755M’in doğası gereği rahatsız edici ısılara ulaşmıyor, sıcaklığa bağlı bir performans düşüşü yaşamıyorsunuz.



2GB RAM ve 16GB dahili depolamayla gelen telefona hafıza kartı takabiliyor, uygulamaları karta kurabiliyorsunuz.

13MP otofokuslu, çift ton LED flaşlı ve F2.0 diyafram açıklığına sahip bir arka kameramız var, 1080P 30 kare/saniye video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta da 5MP çözünürlüğünde geniş açılı, 720P video kaydedebilen bir özçekim kamerası var.

Kamera uygulaması biraz geç açılıyor, arayüzü ise standarta çok yakın, QR kodu ve PIP modu hariç pek bir özelletirme yok.

Fotoğraf tarafında bol ışıklı ortamlarda 13MP'e yakışır net fotoğraflar çekebiliyor, hareketli sahneleri de kaçırmıyor, segmentini düşünürsek hızlı odaklanabiliyor. Işık biraz azaldığı vakit işler değişiyor, renk dengesini tutturmakta zorlanıyor, fotoğraflar karanlık çıkmıyor belki ama ciddi biçimde noise oluşuyor. HDR’ın ise işini yaptığını söyleyebilirim. Video tarafında da benzer bir tablo var, aydınlıkta her şey güzel, biraz beklerseniz eğer siz hatırlatmadan odaklanıyor ama ışığın sadece biraz azalması bile çekim kalitesini ciddi biçimde etkiliyor.

Özçekim kamerasında da durumlar aynı, aydınlık ortamlarda 5MP kameradan, segmenti çerçevesinde beklediğim netliği yakaladım ancak ışık biraz azalınca noise kendini hissettiriyor.



Genel itibarıyla kamera ikilisi fiyat segmentini düşününce daha başarılı olmalıydı diye düşünüyorum, daha uygun fiyatlı olup daha iyi kamera paketine sahip rakipleri var POP 4S’in.



Android 6.0 üzerine kurulu telefonun arayüzünde ufak özelleştirmeler var, bildirim çubuğunda olsun, klasör açılma efekti olsun, uygulama menüsü, özel ses modları gibi gibi, bir de üzerine yüklü gelen birkaç oyun ve anti-virüs uygulaması var. Arayüz seri çalışıyor çalışmasına ancak teklediği, beklediğiniz zamanlar olabiliyor, hız için Nova Launcher benzeri daha sade bir arayüze geçilebilir. Ayarlar menüsünde kilit ekranını özelleştirme ve çift dokunuşla ekranı açma-kapama gibi ek ayarlar var, bunlar dışında özelleştirilen pek bir şey yok.

Android 8.0’dan bahsedilirken 6.0 ile çıkması, güncelleme garantili rakiplerinin olması POP 4S’in işini zorlaştırıyor, Alcatel’in güncelleme anlamında POP 4S’e en azından 7.0 Nougat’ı vermesi gerektiğini düşünüyorum.



Arkada, aşağıda 3.6W gücünde NXP9890 amfi ile desteklenen bir hoparlör var. Ses yüksekliği yeterlinin üzerinde, mid’lere ve tizlere oynayan bir hoparlör bu, distorsiyonsuz, nispeten net sesler alabiliyorsunuz, bass seslere hafiften değiniyor, segmenti çizgisinin bir iki tık üstü diyebilirim, yalnız sırtüstü dururken sesi bayağı kesilmiş oluyor.

Kulaklık çıkışı ise AK4375 32-bit bir DAC ile desteklenmiş, 110db dinamik aralığa sahip bu jack kulakiçi kulaklıkları fazlasıyla, kulaküstüleri de gayet iyi besleyebiliyor, fiyat segmentinin çok ötesindeki S7 Edge’den çok daha iyi bir çıkış gücüne sahip mesela, Alcatel ses konusunda hangi segment olursa olsun iyi işler çıkarıyor.



2960mAh çıkarılamayan batarya, segmentindeki birkaç batarya odaklı istisna hariç rakipleri de benzer boyut ve kalınlıklarda olup benzer kapasitelere sahip. Günün büyük bir kısmında hücresel veri, akşam saatlerinde Wi-Fi, ağırlıklı olarak internette sörf, yarım saat görüşme, 2 saat kadar çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, yaklaşık 15-20 fotoğraf ve birkaç dakika video çekimiyle beraber 3.5-4 saat arası bir ekran süresi elde ettim, günü ucu ucuna kurtarıyorsunuz, tam şarjı ise yaklaşık 2 saat sürüyor.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülünün çekim gücü iyi, Bluetooth 4.2 ile gelen telefonun GPS’e bağlanması biraz vakit alıyor ama isabetli çalışıyor.



Alcatel POP 4S, Alcatel’in belirttiği fiyatları baz alırsak ufak bir fiyat farkıyla IDOL 4’ün altına, 999 liradan konumlandırılmış, benim fiyat segmentinde hayli beğendiğim IDOL 4 ise 1099 liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip, piyasada 1000 lira civarına bulunabiliyor. POP 4S açıkçası fiyat segmentindeki rakiplerinden segmentine göre güçlü MT6755 işlemci, CAT 6 modem, hızlı şarj, hoparlör ve kulaklık çıkışı gibi konularda önde dururken, ekran, kamera, batarya ve işletim sistemi anlamında geride kalıyor, Alcatel içerisinde de sadece 100 liralık fiyat farkı ister istemez IDOL 4’e yönlendiriyor, Alcatel dışında da ciddi bir rekabetin döndüğü bir aralık 800-1000TL aralığı.

POP 4S’in fiyatı revize edildiği takdirde uygun fiyata büyük ekranlı telefon ve müzik severlere hitap edebileceğini düşünüyorum.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.