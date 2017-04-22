Alcatel Shine Lite incelemesi "Giriş segmentinde Premium kalite"

Bu videoda Alcatel'in giriş segmentine yönelik, cam ve metal karşımı gövdesiyle dikkat çeken Shine Lite'ın tasarımına göz atıyor, donanımlarını değerlendiriyor, günlük kullanım koşullarıyla sınıyoruz.

Shine Lite, Alcatel’in giriş-orta segment arasında konumlandırdığı bir telefon, metal ve camın buluştuğu tasarımıyla şahsen fiyat segmentindeki en şık telefonlardan biri olduğunu düşündüğüm Shine Lite’ın incelemesine geçelim.

Sade ama şık kutusunun içerisinden telefonun kendisi, şarj adaptrü ve Micro USB kablosu, kulakiçi kulaklıklar, farklı boyutlarda uçları ve şeffaf silikon bir kılıf çıkıyor. Kulaklıklar bass ağırlıklı, bass’lar pek derin olmasalar da tiz sesler tok seslerin ardında kalıyor, dinamik aralığı pek yeterli değil.



Shine Lite önü siyah, arkası şampanya ve her iki yüzü de beyaz olmak üzere sırasıyla gerçek siyah ve saf beyaz adında iki renk seçeneğine sahip, en azından ülkemizde şu an için bu seçenekler var. Cam ve metalin harmonisi diyerek başlayalım zira elmas kesim, parlak metal kenarları ve arka yüzünün tamamındaki, kırılmaya dayanıklı Dragontail camıyla hoş görünen bir telefon ortaya çıkmış.

Cam ve metal arasındaki geçişte keskin hatlar olduğu için eli biraz kesiyor, burası aşikar ama parmaklarınızın ucundaki cam hissi gayet tatmin edici. 14.1cm boyunda, 7.1cm eninde ve 7.4mm kalınlığındaki telefonun %68 ekran-kasa oranı pek iyi değil ama telefon 5 inç ekranı itibarıyla hakim olması nispeten kolay, parmakizi okuyucuya kolayca erişebiliyorsunuz. Keskin kenarları telefonu olduğundan kalın hissettiriyor ve bir yandan da tutucu yerler eklemiş oluyor bu da elden kaymasını bir vesileyle engellemiş.



Üst barda özçekim kamerası, ahize ve yakınlık sensörü, alt barda ise aydınlatmalı kapasitif butonlar bulunuyor, hassasiyetlerinde sıkıntı yok ama algıladıkları alan daha geniş olabilirmiş.



Sağında başparmağınızla kolayca ulaşabileceğiniz, hissiyatları iyi ama geri dönütleri biraz zayıf ses ayarı ve açma kapama butonu, solunda ise SIM ve Micro SD kart girişi var. 3.5mm jack yukarıya konumlandırılmış, aşağıda sağda hoparlör ve solda mikrofonun ızgaraları, ortalarında da Micro USB girişi var.



Arkada sol yukarıya, dışarıya çıkıntı yapmayan kamera, ortaya da biraz yavaş çalışan bir parmakizi okuyucusu konumlandırılmış, birkaç defa denetmeden, istikrarlı bir şekilde çalıştığı için hızına pek takılmadım, fiyat segmentinde parmakizi okuyuculu telefon sayısı hayli sınırlı zira.



5 inç 1280x720 yani HD çözünürlükteki IPS panelli ekran Dragontail, dayanıklı bir cam ile korunmuş, 2.5D yani kenarlardan çok çok hafif kavisli, dikkatli bakmadan ben fark edememiştim doğrusu. Ekranın renk profili doğruluktan yana, siyahlar yeterince derin, beyazlar gerçek beyaz, dizi-film ve anime gibi video içerikler tüketirken müteessir olduğum bir şey olmadı, bakış açılarında da sorunsuz.



Ekranın maksimum ışığı için ortalama diyebilirim, yeri geldiğinde bir-iki tık daha arttırabilsem demedim değil, güneş altında ise maksimum ışık ayarıyla kolaylıkla görebiliyorsunuz ekranı.



Ekrana MediaTek’in 64-bit mimarili MT6735’i güç veriyor, 4 tasarruf odaklı Cortex A53 çekirdeği 1.25GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yük altında hız düşmüyor. Grafik tarafında tek çekirdekli Mali T720 var, bu haliyle açıkçası fiyat segmenti için zayıf kalıyor, CAT 4 modemiyle de 150mbit indirme ve 50mbit yükleme hızına sahip.



Ekran 720P çözünürlükte olmasına rağmen üst seviye oyunlarda performansı pek parlak değil. Real Racing 3’teki performansı yeterli sınırında geziyor, bazı sahnelerde darboğaza düştüğünü hissettiriyor. Modern Combat 5’te seri nişan alabilecek kare/saniyeye ulaşamıyor telefon, yine bazı sahnelerde darboğaz yaşayıp yavaşlıyor. Uzun lafın kısası, ağır oyunlardaki deneyimi pek keyifli değil, Candy Crush gibi eğlence bazlı oyunlarda ise herhangi bir sıkıntı yok. Yongasının doğası gereği de telefon ısınmıyor bile diyebilirim, çok az ılıyor, ısıya bağlı hız düşüşü yok haliyle.



Telefona 2GB RAM ve 16GB dahili depolama eşlik ediyor, depolamanın hızı fiyat segmentine göre de düşük. Micro SD kart ile hafızasını arttırabiliyorsunuz.



Arkada 13MP’lik bir kamera var, çift ton LED flaşla desteklenmiş, 1080P 30 kare/saniye video kaydı yapabiliyor. Önde ise 5MP çözünürlükte bir özçekim kamerası var, 720P 30 kare/saniye video çekebiliyorsunuz.



Normal hızda açılan kamera arayüzü sade, normal, panorama ve kesme arayüzü hariç farklı bir mod yok. Hayli hızlı odaklanan, hareketli objeleri yakalamakta zorlanmayan bir arka kamera, bol ışıklı ortamlardaki yakın çekimleri gayet keskin, hatta arkaplanda fazlasıyla keskinleştirme yapıldığını hissedebiliyorsunuz ama ışık ve renk dengesiyle beraber toplamda paylaşılası fotoğraflar çekiyor, dinamik aralığı ve karanlıkla mücadelesi fiyatı segmenti itibarıyla pek iyi değil, normal bir durum bu.

Video tarafında da Full HD için yeterli netlik ve ışık dengesine sahip, dinamik aralığı pek iyi değil ama otofokus hayli tepkisel, bazen gerekmese de odaklamaya yeltenebiliyor.



Ön kameranın da netliği, ışık ve renk dengesi fiyatı segmentindeki bir telefon için gayet kabul edilebilir seviyede, dinamik aralığı çok geniş olmasa da fazla ışık altında sapıtmıyor, ışıklı ortamlarda sosyal medyada paylaşılası şeyler ortaya çıkıyor ama ışığın azalmasıyla pek mücadele edemiyor gibi. Video tarafı fotoğraf tarafı gibi değil, açısı, detay gücü, ışık dengesi hepsi fotoğraf başarımının çok gerisinde kalmış, daha çok 480P çözünürlükte bir video gibi gözüküyor açıkçası.



Genel itibarıyla kamera tarafında arka kameraya segmenti için iyi yatırım yapılmış, ön kamerası video tarafında pek bir şey vaad etmese de fotoğrafta, aydınlık ortamlarda segmenti için fena iş çıkarmıyor.



Android 6.0 üzerine kurulu arayüz, kilit ekranı, klasör animasyonları, uygulama menüsü elden geçirilmiş, üzerine yüklü gelen Turkcell uygulamaları var, kapatılabiliyorlar ama silinemiyorlar, yerel depolamada da kullanıcıya 10.6GB yer kaldığı için pek hoş bir durum değil. Arayüz ne hızlı ne yavaş, konu Android olunca zaten istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz arayüzü, Nova Launcher daha seri ve sade bir seçenek mesela. İşlev kısayollarında kilit ekranındaki kısayolları ayarlayabiliyor, hareketler kısmından telefonu ters döndürerek sessize almayı aktifleştirebiliyorsunuz. Farklı parmaklarınızı tanıtarak farklı uygulamalar açabilmek ise güzel bir eklenti. Ne var ki telefon yeni bir telefon olması ashabıyla Android 7.0 ile gelmeliydi diye düşünüyorum.



Altta mono bir hoparlör var, maksimum sesi gayet yeterli, müzik veya video içerik tüketmek için ideal, yer yer çok az distorsiyon oluşuyor, detay gücü fena değil, tizler iyi, basslara hafiften değiniyor, dinamik aralığı da özellikle segmenti için iyi, Alcatel segmenti ne olursa olsun ses tarafında taviz vermiyor ancak kulaklık çıkışı gücü anlamında ortalamada kalmış, detay gücü de normal bir kullanıcıyı tatmin eder, söz konusu Alcatel olunca kulaklık çıkışından daha iyisini beklerdim doğrusu.



7.4mm’de 2460mAh batarya, segmenti rakibi GM 5’te 9.3mm’de 2500mAh bataryayı düşünürsek kıyasla gayet iyi. Çoğunlukla hücresel veri üzerinden sosyal medya ve mail takibi, internette sörf, 1-2 saat arası çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 15-20 fotoğraf ve birkaç dakika video çekimiyle beraber 4.5 saatin biraz üstünde bir ekran süresi elde ettim, günü çıkarmak için yeterli.



Alcatel Shine Lite şık bir telefon, Dragontail ile güçlendirilen cam yüzeyleri, parlak hatları gerçekten hoş ancak kenarlarının keskin yapısı eli biraz kesiyor, hem pek hoş bir his değil hem de telefon daha kalınmış gibi hissettiriyor ama genel anlamda tasarımdan şahsen memnun kaldım. MediaTek MT6735 ve özellikle tek çekirdekli Mali T720 fiyatı segmenti için zayıf kalmış, Snapdragon 410’lu hatta Snapdragon 616’lı, güncelleme garantili rakipleri var ancak arka kamerası anlamında Shine Lite rakiplerinden ayrışıyor.

Uzun lafın kısası, 700TL civarındaki fiyatıyla Shine Lite Android 6.0 ile gelmesi, fiyat segmentine kıyasla zayıf kalan yongasıyla rekabette geri kalıyor ancak tabiri caizse premium malzeme kalitesi, parmakizi okuyucusu, ki bu fiyat segmentinde yok gibi bir şey, başarılı hoparlörü ve segmentinin birkaç tık ötesindeki arka kamerasıyla, fiyat segmentinde özellikle şık tasarımı ve fotoğraf çekmeyi sevenlerin hoşuna gidebilecek bir telefon.