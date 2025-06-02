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    Havacılıkta ezber bozan uçak tasarımı: Pencere yok, yüksek hız var

    Otto Aviation, havacılıkta ezberleri bozan bir adım atarak üzerinde çalıştığı iş jeti Phantom 3500 ile pencerelerde kurtulmayı hedefliyor. Bu sayede daha fazla verim, hız ve menzil hedefleniyor.

    Pencereleri olmayan bu özel jet yüksek verim ve hız vadediyor Tam Boyutta Gör
    Havacılıkta ezberleri bozan bir adım atan Otto Aviation, penceresiz iş jeti Phantom 3500 ile havayolu taşımacılığını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. “Camlar değil, verimlilik önemli” diyen şirket, klasik uçak tasarımının vazgeçilmezi olan pencereleri tamamen ortadan kaldırarak aerodinamik performansı zirveye taşıyor.

    Uçak tasarımıyla ilgilenen mühendisler için pencereler sadece yapısal bir sorun değil; aynı zamanda ağırlık ve aerodinamik sürtünme kaynaklı yakıt verimliliği düşüşünün başlıca sorumlularından. Phantom 3500 ise bu sorunu kökten çözüyor. Penceresiz gövdesi, hava akışının gövde ve kanatlar boyunca paralel katmanlar halinde — yani "laminar" şekilde — akmasını sağlayarak sürtünmeyi minimuma indiriyor. Bu da daha az yakıt tüketimi, daha uzun menzil ve daha yüksek hız anlamına geliyor.

    Otto Aviation, önceki Celera 500L prototipinden elde edilen uçuş verilerini Dassault Systemes’in 3DEXPERIENCE platformuyla birleştirerek Phantom 3500’ü geliştirdi. Hedeflenen ilk aşama verimlilik artışı ise yüzde 35. Gelecekte bu oran yüzde 50’ye kadar çıkabilir.

    Pencereler yerine dev ekranlar

    Pencereleri olmayan bu özel jet yüksek verim ve hız vadediyor Tam Boyutta Gör
    Peki ya yolcular? Yaklaşık 22,65 metreküp hacmindeki lüks kabin, geleneksel anlamda hiçbir pencereye sahip değil. Onun yerine tavan dahil olmak üzere iç yüzeylerde tam boy, yüksek çözünürlüklü ekranlar yer alıyor. Bu ekranlar, dış dünyayı neredeyse gerçek zamanlı olarak göstererek yolculara bir açık kokpit hissi sunuyor. Başka bir deyişle, klostrofobiden agorafobiye doğru zarif bir geçiş...
    Pencereleri olmayan bu özel jet yüksek verim ve hız vadediyor Tam Boyutta Gör
    Phantom 3500, her biri 3.600 lb itiş (16 kN) gücüne sahip bir çift Williams International FJ44 ile güçlendirilirken, rakip Bombardier ve Embraer uçakları, Honeywell'in 6.500-7.300 lb itiş aralığındaki HTF7000 ailesinin varyantlarını kullanıyor. Phantom 3500, 51.000 feet (15.545 metre) seyir irtifasına ulaşabiliyor. Uçak, Mach 0.8 ila Mach 1.2 arasında tanımlanan transonik hız bölgesinde seyretmek üzere tasarlanıyor.

    3.200 deniz mili (yaklaşık 5.926 km) menzile sahip olması hedefleniyor. Uçağın rakiplerine kıyasla işletme maliyetinin yüzde 50 daha düşük olması beklenirken, karbon emisyonlarının yüzde 80 oranında azalacağı öngörülüyor. Ayrıca kısa ve geniş kanat tasarımı sayesinde yalnızca 1.067 metre uzunluğundaki pistlerden kalkış ve iniş yapabilecek kapasiteye sahip olacak.

    Otto Aviation, uçak geliştirme döngüsünde kritik bir dönüm noktası olan ön tasarım incelemesini Ekim ayına kadar tamamlamayı, ilk uçuş testlerinin ise 2027’de yapılmasını planlıyor. Firma, Phantom 3500’ü 2030 yılı itibarıyla ticari uçuşlara hazır hale getirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://stupiddope.com/2025/05/otto-aviations-phantom-3500-jet-redefines-business-travel-with-efficiency-and-innovation/ https://ottoaviation.com/aircraft/
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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