Havacılıkta ezber bozan uçak tasarımı: Pencere yok, yüksek hız var

Uçak tasarımıyla ilgilenen mühendisler için pencereler sadece yapısal bir sorun değil; aynı zamanda ağırlık ve aerodinamik sürtünme kaynaklı yakıt verimliliği düşüşünün başlıca sorumlularından. Phantom 3500 ise bu sorunu kökten çözüyor. Penceresiz gövdesi, hava akışının gövde ve kanatlar boyunca paralel katmanlar halinde — yani "laminar" şekilde — akmasını sağlayarak sürtünmeyi minimuma indiriyor. Bu da daha az yakıt tüketimi, daha uzun menzil ve daha yüksek hız anlamına geliyor.
Otto Aviation, önceki Celera 500L prototipinden elde edilen uçuş verilerini Dassault Systemes’in 3DEXPERIENCE platformuyla birleştirerek Phantom 3500’ü geliştirdi. Hedeflenen ilk aşama verimlilik artışı ise yüzde 35. Gelecekte bu oran yüzde 50’ye kadar çıkabilir.
Pencereler yerine dev ekranlar
3.200 deniz mili (yaklaşık 5.926 km) menzile sahip olması hedefleniyor. Uçağın rakiplerine kıyasla işletme maliyetinin yüzde 50 daha düşük olması beklenirken, karbon emisyonlarının yüzde 80 oranında azalacağı öngörülüyor. Ayrıca kısa ve geniş kanat tasarımı sayesinde yalnızca 1.067 metre uzunluğundaki pistlerden kalkış ve iniş yapabilecek kapasiteye sahip olacak.
Otto Aviation, uçak geliştirme döngüsünde kritik bir dönüm noktası olan ön tasarım incelemesini Ekim ayına kadar tamamlamayı, ilk uçuş testlerinin ise 2027’de yapılmasını planlıyor. Firma, Phantom 3500’ü 2030 yılı itibarıyla ticari uçuşlara hazır hale getirmeyi hedefliyor.Kaynakça https://stupiddope.com/2025/05/otto-aviations-phantom-3500-jet-redefines-business-travel-with-efficiency-and-innovation/ https://ottoaviation.com/aircraft/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!