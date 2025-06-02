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    Microsoft, USB-C portu karmaşasına son veriyor

    Microsoft, güncellenmiş Windows Donanım Uyumluluk Programı'yla USB-C portu karmaşasını sona erdiriyor. Artık tüm USB-C portları veri aktarımı, şarj ve görüntü aktarımı işlevlerini destekleyecek.

    Microsoft, USB-C portu karmaşasına son veriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, güncellenmiş Windows 11 Windows Donanım Uyumluluk Programı (WHCP) girişimiyle USB-C portu karmaşasını sona erdirmeyi vadediyor. Yeni güncelleme, tüm USB-C portlarının şarj, veri ve görüntü aktarımı işlevlerini sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını garanti ediyor.

    Ayrıca yeni bir kural sayesinde, 40 Gbps hızındaki USB portlarının hem USB 4 hem de Thunderbolt 3 cihazlarla tam uyumlu olması sağlanacak. Microsoft’un blog yazısına göre, bu kurallar şimdiden Windows 11 24H2 yüklü gelen sertifikalı Windows 11 dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde geçerli durumda.

    Microsoft'ta Kıdemli Ürün Müdürü olan Ugan S.'ye göre, asıl sorun USB-C portunun kendisinde değil, PC ekosisteminde USB-C portlarının yeteneklerinin tutarsız şekilde uygulanmasında yatıyor. Yani kısaca, tüm USB-C portları eşit değil.

    Bütün portlar şarj, veri ve görüntü aktarımını destekleyecek

    Bu sorunu çözmek için WHCP artık yeni Windows dizüstü ve tabletlerdeki her USB-C portunun veri, şarj ve ekran desteğini sunmasını şart koşuyor. Bu sayede kullanıcılar artık hangi port neyi destekliyor diye tahmin yürütmek zorunda kalmayacak. Örneğin bir dizüstü bilgisayarın her iki tarafındaki USB-C portlarına ister şarj cihazı ister ikinci bir ekran bağlayabilecekler.

    Microsoft, USB-C portu karmaşasına son veriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un hazırladığı tabloya göre, WHCP uyumlu laptoplar üç ana işlevi de desteklese de, destek seviyeleri yine değişiklik gösterecek. Örneğin, USB 3.X portları USB 4.0 kadar fazla aksesuar gücü sağlamayacak veya aynı sayıda ekranı desteklemeyecek. Tabloya göre, WHCP sertifikalı bir 40 Gbps USB sistemine sahip bir cihazda, herhangi bir USB4 ya da Thunderbolt 3 cihazını güvenle her porta takıp kullanabileceksiniz.

    Microsoft, PC’lerde yalnızca USB-IF sertifikalı çipler kullanılmasını da zorunlu kılıyor. Ayrıca, yeni bir Microsoft sürücü gerekliliği sayesinde, bilgisayarlar Microsoft’un yerleşik USB kontrolcü sürücüleriyle doğrulanacak. Bu, güvenlik ve özellik güncellemelerinin Windows Update üzerinden gelmesini sağlayacak. Microsoft, bu iyileştirmelerin Hardware Lab Kit (HLK) sayesinde mümkün olduğunu söylüyor.

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    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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