Microsoft, USB-C portu karmaşasına son veriyor

Ayrıca yeni bir kural sayesinde, 40 Gbps hızındaki USB portlarının hem USB 4 hem de Thunderbolt 3 cihazlarla tam uyumlu olması sağlanacak. Microsoft’un blog yazısına göre, bu kurallar şimdiden Windows 11 24H2 yüklü gelen sertifikalı Windows 11 dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde geçerli durumda.
Microsoft'ta Kıdemli Ürün Müdürü olan Ugan S.'ye göre, asıl sorun USB-C portunun kendisinde değil, PC ekosisteminde USB-C portlarının yeteneklerinin tutarsız şekilde uygulanmasında yatıyor. Yani kısaca, tüm USB-C portları eşit değil.
Bütün portlar şarj, veri ve görüntü aktarımını destekleyecek
Bu sorunu çözmek için WHCP artık yeni Windows dizüstü ve tabletlerdeki her USB-C portunun veri, şarj ve ekran desteğini sunmasını şart koşuyor. Bu sayede kullanıcılar artık hangi port neyi destekliyor diye tahmin yürütmek zorunda kalmayacak. Örneğin bir dizüstü bilgisayarın her iki tarafındaki USB-C portlarına ister şarj cihazı ister ikinci bir ekran bağlayabilecekler.
Microsoft, PC’lerde yalnızca USB-IF sertifikalı çipler kullanılmasını da zorunlu kılıyor. Ayrıca, yeni bir Microsoft sürücü gerekliliği sayesinde, bilgisayarlar Microsoft’un yerleşik USB kontrolcü sürücüleriyle doğrulanacak. Bu, güvenlik ve özellik güncellemelerinin Windows Update üzerinden gelmesini sağlayacak. Microsoft, bu iyileştirmelerin Hardware Lab Kit (HLK) sayesinde mümkün olduğunu söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!