Microsoft, USB-C portu karmaşasına son veriyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, güncellenmiş Windows 11 Windows Donanım Uyumluluk Programı (WHCP) girişimiyle USB-C portu karmaşasını sona erdirmeyi vadediyor. Yeni güncelleme, tüm USB-C portlarının şarj, veri ve görüntü aktarımı işlevlerini sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını garanti ediyor.

Ayrıca yeni bir kural sayesinde, 40 Gbps hızındaki USB portlarının hem USB 4 hem de Thunderbolt 3 cihazlarla tam uyumlu olması sağlanacak. Microsoft’un blog yazısına göre, bu kurallar şimdiden Windows 11 24H2 yüklü gelen sertifikalı Windows 11 dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde geçerli durumda.

Microsoft'ta Kıdemli Ürün Müdürü olan Ugan S.'ye göre, asıl sorun USB-C portunun kendisinde değil, PC ekosisteminde USB-C portlarının yeteneklerinin tutarsız şekilde uygulanmasında yatıyor. Yani kısaca, tüm USB-C portları eşit değil.

Bütün portlar şarj, veri ve görüntü aktarımını destekleyecek

Bu sorunu çözmek için WHCP artık yeni Windows dizüstü ve tabletlerdeki her USB-C portunun veri, şarj ve ekran desteğini sunmasını şart koşuyor. Bu sayede kullanıcılar artık hangi port neyi destekliyor diye tahmin yürütmek zorunda kalmayacak. Örneğin bir dizüstü bilgisayarın her iki tarafındaki USB-C portlarına ister şarj cihazı ister ikinci bir ekran bağlayabilecekler.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un hazırladığı tabloya göre, WHCP uyumlu laptoplar üç ana işlevi de desteklese de, destek seviyeleri yine değişiklik gösterecek. Örneğin, USB 3.X portları USB 4.0 kadar fazla aksesuar gücü sağlamayacak veya aynı sayıda ekranı desteklemeyecek. Tabloya göre, WHCP sertifikalı bir 40 Gbps USB sistemine sahip bir cihazda, herhangi bir USB4 ya da Thunderbolt 3 cihazını güvenle her porta takıp kullanabileceksiniz.

Windows 11 sistem gereksinimlerine yapay zeka güncellemesi 12 sa. önce eklendi

Microsoft, PC’lerde yalnızca USB-IF sertifikalı çipler kullanılmasını da zorunlu kılıyor. Ayrıca, yeni bir Microsoft sürücü gerekliliği sayesinde, bilgisayarlar Microsoft’un yerleşik USB kontrolcü sürücüleriyle doğrulanacak. Bu, güvenlik ve özellik güncellemelerinin Windows Update üzerinden gelmesini sağlayacak. Microsoft, bu iyileştirmelerin Hardware Lab Kit (HLK) sayesinde mümkün olduğunu söylüyor.

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Microsoft, USB-C portu karmaşasına son veriyor

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