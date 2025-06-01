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    Groundhog Day | Huawei Band 10 Akıllı Bileklik İnceleme

    Huawei Band 10, güçlü sensörleri ve gelişmiş yazılım özellikleriyle akıllı bileklik dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Hem spor meraklılarına hem de sağlık takibi yapmak isteyenlere hitap ediyor.

    Huawei Band 10, güçlü sensörleri ve gelişmiş yazılım özellikleriyle akıllı bileklik dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Hem spor meraklılarına hem de sağlık takibi yapmak isteyenlere hitap ediyor.

    Band 10 yeşil, pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Beyaz ve yeşil renklerde alüminyum alaşımlı kasa tercih edilirken, siyah ve pembe modeller polimer plastik malzemeden üretilmiş. Hafifliğiyle öne çıkan bileklik yaklaşık 15 gram ağırlığa sahip kordon ile birlikte toplam ağırlığı 30 gramı buluyor. Yan tuş ile kontrolü sağlayan Band 10, 5ATM su geçirmezlik derecesiyle 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı bir yapıyla geliyor.

    1,47 inç AMOLED ekranı, 194 × 368 piksel çözünürlüğü ve 282 PPI ile canlı ve net görüntüler sunuyor. Otomatik parlaklık ayarı sayesinde günün farklı saatlerinde göz konforunu koruyor. Ekran sürekli açık (AOD) modunu destekliyor ve özelleştirilebiliyor. Arayüzü tam anlamıyla 60Hz olarak nitelendirmek zor. Akıcılık iyi seviyede ancak mükemmel değil.

    Huawei Band 10, sağlık takibini ön planda tutuyor. Kalp atış hızı, SpO2, uyku, adet döngüsü, stres ve nefes ölçümleri yapabilen cihaz %95 doğruluk oranına sahip. 9 eksenli IMU sensörü beraberinde ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre ile hassas veriler sunuyor. Ayrıca Strava, Komoot ve Adidas Running gibi popüler spor uygulamalarına uyumluluk sağlayarak, 100 farklı egzersizi destekliyor.

    Band 10’un bildirim desteği emoji gösteremiyor, hızlı yanıtlar sunabiliyor ve bildirim uzunluğu yeterli seviyede. Titreşim konusunda da güçlü bir performans sergileyerek kullanıcıyı etkili bir şekilde uyarabiliyor, hatta uykudan bile kaldırabilecek seviyede titreşim sunuyor.

    Bluetooth 5.0 ve BLE altyapısı ile bağlanıyor. Veri senkronizasyonunda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Pil ömrü yaklaşık bir hafta sürerken, manyetik pinli şarj teknolojisi sayesinde bir saatte tam dolum gerçekleştiriliyor.

    Huawei Band 10, fener, deklanşör gibi ekstra özelliklerle donatılmış. Sonuç olarak Huawei Band 10 sağlık, spor ve bildirim takibini iyi bir seviyede bir sunan bir akıllı bileklik. Özellikleri göz önüne alındığında, fiyat-performans açısından oldukça iddialı bir model. Teknolojiye ve aktif yaşama önem verenler için güçlü bir seçenek.

    00:00 - Giriş
    00:13 - Tasarım
    02:43 - Ekran
    04:26 - Ölçüm
    06:56 - Bildirim
    07:36 - Etkileşim
    08:00 - Saat Yüzleri
    08:29 - Yazılım
    09:27 - Destekler
    09:54 - Bağlantı
    10:07 - Pil Ömrü
    10:58 - Ekstralar
    11:10 - Band 9 ile Kıyas
    12:10 - Fiyat ve Değerlendirme
    13:09 - Kapanış

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