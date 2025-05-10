Yüzde 10 ÖTV'li BYD SEAL Türkiye'de | Makyajlı Corolla Cross tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'ye özel olduğu belirtilen 160 kW tek motorlu BYD SEAL, makyajlı Toyota Corolla Cross ve Tesla Model Y'nin envanterden satış süreci gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
03:07 - Eleştiriler geri adım mı attırdı?
08:11 - %10 ÖTV'li BYD SEAL
14:52 - Makyajlı Toyota Corolla Cross tanıtıldı
23:08 - Hyundai'den yeni elektrikli SUV Elexio
30:28 - Yeni Audi A6'nın PHEV versiyonları tanıtıldı
36:19 - Tesla Türkiye'den yeni stok açıklamaları
45:59 - Kapanış