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    Yüzde 10 ÖTV'li BYD SEAL Türkiye'de | Makyajlı Corolla Cross tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'ye özel olduğu belirtilen 160 kW tek motorlu BYD SEAL, makyajlı Toyota Corolla Cross, Tesla Model Y'nin envanterden satış süreci gibi konuları değerlendirdik

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'ye özel olduğu belirtilen 160 kW tek motorlu BYD SEAL, makyajlı Toyota Corolla Cross ve Tesla Model Y'nin envanterden satış süreci gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    03:07 - Eleştiriler geri adım mı attırdı?

    08:11 - %10 ÖTV'li BYD SEAL

    14:52 - Makyajlı Toyota Corolla Cross tanıtıldı

    23:08 - Hyundai'den yeni elektrikli SUV Elexio

    30:28 - Yeni Audi A6'nın PHEV versiyonları tanıtıldı

    36:19 - Tesla Türkiye'den yeni stok açıklamaları

    45:59 - Kapanış

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