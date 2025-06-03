iOS 26 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler, güncellemeyi alacak cihazlar

WWDC 2025’e az bir zaman kaldı; Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.00’de başlaması planlanıyor. Apple, yeni şık cam benzeri tasarıma sahip olduğu söylenen iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 ve visionOS 26 dahil en yeni yazılım güncellemelerini tanıtacak. Yeni Mac veya başka bir cihaz tanıtımı beklenmiyor.
Büyük tasarım değişikliği
iOS’teki tasarım değişikliklerinin iOS 7'den bu yana en büyük değişiklikler olacağı söyleniyor. Yeni tasarım, iPhone’un kullanımını kolaylaştıracak, daha hızlı gezinme sağlayacak ve öğrenmesi daha kolay olacak. Tasarım değişiklikleri, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 gibi diğer işletim sistemlerine de uzanacak.
iPhone’lar için Sahne Yöneticisi
Tüm iPhone 15 ve iPhone 16 modelleri USB-C portuna sahip. Hem Lightning hem de USB-C portu olan iPhone'lar zaten harici ekranlara bağlanabiliyor ancak yalnızca temel ekran yansıtma için.
Yapay zeka destekli pil modu
RCS için uçtan uca şifreleme
Yeni Erişilebilirlik özellikleri
App Store’daki uygulama ve oyunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler sağlayacak yeni etiket “Accessibility Nutrition Labels”
Görme engeli veya görme bozukluğu olan kullanıcılar için Mac için yeni Büyüteç uygulaması
Yeni Braille Access özelliğiyle not alma ve hesaplama yapma
Sistem genelinde çalışan yeni okuma modu Accessibility Reader
Canlı Dinleme, Arka Plan Sesleri, Kişisel Ses ve Taşıt Hareketi Belirtileri gibi özelliklerde güncellemeler
AirPods ile Canlı Çeviri
iOS 26 güncellemesi hangi modellere gelecek?
iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!