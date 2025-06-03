iOS 26 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler, güncellemeyi alacak cihazlar

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WWDC 2025’e az bir zaman kaldı; Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.00’de başlaması planlanıyor. Apple, yeni şık cam benzeri tasarıma sahip olduğu söylenen iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 ve visionOS 26 dahil en yeni yazılım güncellemelerini tanıtacak. Yeni Mac veya başka bir cihaz tanıtımı beklenmiyor.

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Büyük tasarım değişikliği

Tam Boyutta Gör iOS 26'nın Apple Vision Pro başlığındaki visionOS işletim sistemine fazlasıyla benzeyen yeni bir tasarım sunması bekleniyor. iOS 26, menüler, düğmeler ve diğer öğeler için yarı saydam ile cam benzeri bir görünüme sahip olacak. Ayrıca Apple'ın yüklü gelen uygulamalarının bazılarının altında yeni bir kayan sekme çubuğu göstermesi bekleniyor.

iOS’teki tasarım değişikliklerinin iOS 7'den bu yana en büyük değişiklikler olacağı söyleniyor. Yeni tasarım, iPhone’un kullanımını kolaylaştıracak, daha hızlı gezinme sağlayacak ve öğrenmesi daha kolay olacak. Tasarım değişiklikleri, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 gibi diğer işletim sistemlerine de uzanacak.

iPhone’lar için Sahne Yöneticisi

Tam Boyutta Gör Raporlar, Apple’ın iOS 26 güncellemesi ile Sahne Yöneticisi’ni iPhone’lara getireceğini söylüyor. Kullanıcılar, USB-C portlu bir iPhone’u harici bir ekrana bağladığında, ekranda aynı anda birden fazla uygulama açıkken Sahne Yöneticisi benzeri bir arayüz çıkacak. Ancak, iPad'lerdeki Sahne Yöneticisi ile kıyaslandığında daha fazla sınırlama olabileceği söyleniyor.

Tüm iPhone 15 ve iPhone 16 modelleri USB-C portuna sahip. Hem Lightning hem de USB-C portu olan iPhone'lar zaten harici ekranlara bağlanabiliyor ancak yalnızca temel ekran yansıtma için.

Yapay zeka destekli pil modu

Tam Boyutta Gör iOS 26, uyumlu tüm iPhone modelleri için yeni yapay zeka destekli batarya yönetim modu sunacak. Pil modu, cihaz kullanımına bağlı olarak uygulamaların ve diğer sistem özelliklerinin güç tüketimini azaltabilecek ve kilit ekranında ‌iPhone‌ şarjının ne kadar süreceğini gösterecek. Bu özellik, Apple Intelligence destekli iPhone gerektirecek.

RCS için uçtan uca şifreleme

Tam Boyutta Gör Apple, Mart ayında gelecek iOS, iPadOS, macOS ve watchOS sürümlerinde Mesajlar uygulamasına uçtan uca şifrelenmiş RCS mesaj için destek eklemeyi planladığını söylemişti. Muhtemelen iOS 26, macOS 26 ve diğer ilgili güncellemelerle Apple, RCS Universal Profile 3.0 spesifikasyonunu benimseyecek. iOS 18, RCS Universal Profile 2.4'ü destekliyor. iOS 26, RCS mesajları için satır içi yanıt, düzenleme, geri alma, tapback gibi yeni özellikler ekleyecek.

Yeni Erişilebilirlik özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC25 etkinliği öncesinde iOS 26 ve diğer yazılım güncellemeleriyle gelecek erişilebilirlik özelliklerini tanıttı. Bu özellikler arasında;

App Store’daki uygulama ve oyunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler sağlayacak yeni etiket “Accessibility Nutrition Labels”

Görme engeli veya görme bozukluğu olan kullanıcılar için Mac için yeni Büyüteç uygulaması

Yeni Braille Access özelliğiyle not alma ve hesaplama yapma

Sistem genelinde çalışan yeni okuma modu Accessibility Reader

Canlı Dinleme, Arka Plan Sesleri, Kişisel Ses ve Taşıt Hareketi Belirtileri gibi özelliklerde güncellemeler

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AirPods ile Canlı Çeviri

Tam Boyutta Gör Bazı AirPods modellerinin iOS 26 ve beraberindeki bir güncellemeyle canlı çeviri özelliği kazanacağı söyleniyor. Bu özellik şu şekilde çalışacak; Sizinle aynı dili konuşmayan biriyle telefon görüşmesi yaptığınızda iPhone, konuşmayı tercüme edip AirPods’unuza sizin dilinizde iletecek. Ancak, bu özellik hangi dillerde desteklenecek henüz belli değil. iOS 26’nın Apple Çeviri uygulamasındaki iyileştirmelerle daha kaliteli çeviri yapacağı da söyleniyor.

iOS 26 güncellemesi hangi modellere gelecek?

Tam Boyutta Gör iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri, iOS 26 güncellemesini almayacak. Apple Intelligence yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor. iOS 26 güncellemesini alması beklenen iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

iOS 26 ne zaman gelecek?

Tam Boyutta Gör Apple'ın 9 Haziran'da WWDC25 etkinliği sonrası iOS 26 geliştirici betasını indirmeye açması bekleniyor. iOS 26 developer betanın ardından muhtemelen Temmuz ayında iOS 26 public beta (herkese açık beta sürümü) yayınlanacak. iOS 26 final sürümü de yeni iPhone 17 serisiyle birlikte sonbaharda tüm kullanıcılara açılacak.

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iOS 26 ile gelecek yenilikler ve güncelleme alacak telefonlar

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