Alibaba Kendi Netflix'ini Geliştiriyor

Dünyanın en büyük online içerik sağlayıcıları arasında yer alan Netflix'in son yıllarda yakaladığı büyük başarı, rakip firmaları harekete geçirmiş gibi görünüyor. Amazon ve Yahoo gibi rakip firmaların son dönemde online içerik alanına önemli yatırımlar yapmasının ardından şimdi de Çinli e-ticaret devi Alibaba Group bu alana yöneleceğini açıkladı.



Dünyanın en önemli pazarları arasında yer alan Çin'e girmeyi planladığını bir süre önce açıklayan Netflix'e rakip olmayı amaçlayan Alibaba, ilk önce kendi servisini kullanıcılara sunarak güçlü rakibine karşı avantaj elde etmek istiyor. Netflix'in yabancı firmalara karşı pek de sıcak davranmayan Çin'e girebilmek için çeşitli yasal sorunları halletmesi gerektiği göz önüne alındığında, Alibaba'nın bu amacına ulaşacağı tahmin ediliyor.



Netflix benzeri bir platform kurmayı planladıklarını açıkça dile getiren Alibaba Group yöneticisi Patick LiuLiu, online içerik alanını yeniden tanımlamak istediklerini ve Çin'in Netflix'i olmayı amaçladıklarını belirtti. Tmall Box Office veya kısaca TBO adını taşıyacak olan bu yeni servis, kullanıcılara hem Alibaba tarafından üretilecek orijinal içerikleri hem de üçüncü partilerden gelen dizi ve filmleri sunacak. Aylık veya içerik başı ödemelerle kullanıcılara sunulacak olan TBO servisinin, tüm kullanıcılara açık ücretsiz içerikler de barındıracağı söyleniyor.

2013 yılında yayınlanan House of Cards ile başlayarak kendi orijinal içeriklerini üretmeye başlayan Netflix, bu akıllıca kararı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı ve aralarında Amazon, Yahoo, Hulu ve PlayStation'ın da yer aldığı birçok rakibine örnek oldu. Aralarına Alibaba'nın da katıldığı bu rakiplerin sayısı her geçen gün artsa da, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerini cezbetmeyi başaran Netflix'in online içerik alanındaki üstünlüğü şimdilik güvende görünüyor.



http://www.slashgear.com/alibaba-to-launch-netflix-like-streaming-service-in-china-14388274/