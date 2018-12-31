Aquaman gişedeki ikinci haftasında da rakip tanımadı

Haber Editörü
DC çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Aquaman, geçtiğimiz hafta ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Gişedeki ilk haftasında sinemaseverlerden büyük ilgi gören Aquaman, ABD'deki 5 günlük noel tatilinde 130 milyon dolar hasılat yaparak büyük bir başarıya imza attı.
Aquaman'in gişedeki başarısı ikinci haftaya da taşındı. Sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başaran film ABD'de gişedeki ikinci hafta sonunda 51.6 milyon dolar hasılat elde etti.
DC sinematik evreninin yeni filmi ABD dışında da büyük ilgi gördü. Bu hafta sonu ABD dışında 85.4 milyon dolar hasılat elde eden filmin ABD dışındaki toplam hasılatı 560 milyon dolara ulaştı. Böylece filmin dünya genelindeki hasılatı daha ikinci haftada 700 milyon dolar barajını aştı.
Şu ana kadar dünya genelinde 748.8 milyon dolar hasılat elde eden Aquaman, böylece daha şimdiden Justice League ve Suicide Squad'ı geride bıraktı. Aquaman filminin gişedeki yolculuğunu 900 milyon dolar barajının üstünde tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ayrıca filmin gişedeki bu başarılı performansını sürdürmesi halinde 1 milyar dolar barajını aşması da ihtimal dahilinde görülüyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Aquaman, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan ilk DC sinematik evreni filmi olacak.
https://deadline.com/2018/12/aquaman-bumblebee-spider-verse-china-global-international-box-office-1202526916/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere daha anladım ki,
eğer 3D film izleyeceksem, karanlık, kötü, 3D etkisi çok başarılı olmayan REAL 3D de değil, IMAX da izleyeceğim.
Filmin kendisi için 8 puan, IMAX başarısı için 10 puan veriyorum.
Bana göre en iyi filmlerden biri olmuş izlediklerim arasında ( Bu tarz filmler içinde tabi )
BvS, MoS, ve İw filmlerini sevmiştim gerçek anlamda buda bu filmlerin arasında yer aldı benim için.
Birde farklı tarzda filmleri karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil, Yıldızlararası gerçekten çok çok iyi bir film ama bu tarz filmler ile kıyaslamak veya örnek vermek yanlış sürekli o tarz veya aynı tarz filmler izleyemeyiz sonuçta.
Interstellar bu dönemin en iyi ve eşsiz bir filmi olarak saçma denilmesine şaşırmadım çünkü bu sinema filmi olduğu için ne kadar mantık arıyorsanız bence bu arayış ta çok saçma.
Sonuç olarak sinema'nın anlamı içerisinde bu tür şeyler hep olacaktır. Madem mantıksız ve saçma geliyor siz en iyisini yapın.
Aquaman'i izlemedim ama merak ediyorum .
Avatarla 2000 sonrası bilim kurgu sineması büyük bir devrim yaşadı ve Interstellar la bu gelişme devam etti ve hala devam edecek.
Beğenmeyenlere de zorla beğen diyecek halimiz de Yok , zevk meselesi.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7422 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
aquaman, aquaman gişe ve