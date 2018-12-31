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Aquaman gişedeki ikinci haftasında da rakip tanımadı

Geçtiğimiz hafta gösterime giren Aquaman, gişedeki ikinci haftasında da rakip tanımadı. Aquaman, daha ikinci haftasında Justice League ve Suicide Squad'ı geride bırakmayı başardı.
4 ay
7,4b
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25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Aquaman, geçtiğimiz hafta ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Gişedeki ilk haftasında sinemaseverlerden büyük ilgi gören Aquaman, ABD'deki 5 günlük noel tatilinde 130 milyon dolar hasılat yaparak büyük bir başarıya imza attı.
Aquaman'in gişedeki başarısı ikinci haftaya da taşındı. Sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başaran film ABD'de gişedeki ikinci hafta sonunda 51.6 milyon dolar hasılat elde etti.
DC sinematik evreninin yeni filmi ABD dışında da büyük ilgi gördü. Bu hafta sonu ABD dışında 85.4 milyon dolar hasılat elde eden filmin ABD dışındaki toplam hasılatı 560 milyon dolara ulaştı. Böylece filmin dünya genelindeki hasılatı daha ikinci haftada 700 milyon dolar barajını aştı.
Şu ana kadar dünya genelinde 748.8 milyon dolar hasılat elde eden Aquaman, böylece daha şimdiden Justice League ve Suicide  Squad'ı geride bıraktı. Aquaman filminin gişedeki yolculuğunu 900 milyon dolar barajının üstünde tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ayrıca filmin gişedeki bu başarılı performansını sürdürmesi halinde 1 milyar dolar barajını aşması da ihtimal dahilinde görülüyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Aquaman, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan ilk DC sinematik evreni filmi olacak.

https://deadline.com/2018/12/aquaman-bumblebee-spider-verse-china-global-international-box-office-1202526916/ Yorum Yaz
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mokinto 4 ay en beğenilen
Herkese Marvelsiz, DC siz, bol interstellar li, yenilikçi bir sinema yılı dilerim.
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OverClocK1ng 4 ay
Avatar'dan sonra gördüğüm en iyi görsellik, en iyi 3D, en iyi öpüşme sahnesi, en iyi görsel sahneler bu filmdeydi. Sadece öpüşme sahnesi bile oskar alacak düzeydeydi. Hadi onu geçtim, izlerken öyle sahneler var ki hayran kalıyorsunuz. Estetik açıdan insanı mest ediyor...
Avatar'dan sonra gördüğüm en iyi görsellik, en iyi 3D, en iyi öpüşme sahnesi, en iyi görsel sahneler bu filmdeydi. Sadece öpüşme sahnesi bile oskar alacak düzey...
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TncyKrmn 4 ay
Film çok iyiydi. Bana göre son 10 yılda yapılmış en iyi görsellik bu filmdeydi. James wan gerçekten hakkını vermiş filmin. Umarım Russo kardeşlerin diğer MCUda ki diğer filmleri çektiği gibi. DC filmlerinide James Wan çeker. Bi Batman , bi JL filmi efsane olurdu.
Film çok iyiydi. Bana göre son 10 yılda yapılmış en iyi görsellik bu filmdeydi. James wan gerçekten hakkını vermiş filmin. Umarım Russo kardeşlerin diğer MCUda ...
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kayamtky 4 ay
İstanbul-İstinye park IMAX 3D salonun da izledim. Arkadaşlar film Avatar' la yarışabilecek tam bir görsel şölen. Yumuşak çekim tekniği, dibine kadar aksiyon. Imax, 3D etkisini en iyi hissettiren teknoloji, perde büyük, görüntü parlak ve çok net, alt yazılar net, adeta filmde ki nesneleri eliniz de tutacakmış gibi hissettiriyor, Real 3D de bu hissi alamıyorum. Belli ki bu filmin imax 3D etkisi için çok uğraşılmış. Bir an kendimi denizin altında efsane Atlantis de yüzüyormuş gibi hissettim.
Bir kere daha anladım ki,
eğer 3D film izleyeceksem, karanlık, kötü, 3D etkisi çok başarılı olmayan REAL 3D de değil, IMAX da izleyeceğim.
Filmin kendisi için 8 puan, IMAX başarısı için 10 puan veriyorum.
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MERNEPTAH 4 ay kayamtky
Yahu zaten 3D berbat ve çöp diyenler IMAX izliyemiyor tmm onlarda haklı leş gibi karanlık perde vs..ama evdeki 65 ınç 3D TV de 3D Bşuray ISO orjinal izleyince ne karanlık nede başka sıkıntı bayılıyorum 3d'ye
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Glorfindel1907 4 ay
Bende normal 3d olarak izledim, Eğer keyifli vakit geçirmek isteyen ve imkanı olanlar varsa gitsinler bence pişman olmazlar, Ama önerim ya normal perde'de izlenmesi yada Imax olur normal 3d ile pek keyif alamıyorsunuz, Hiç sıkılmadan izlediğim ender filmlerden biri oldu bu tarz filmler içinde hiç bir bölümünde tıkanmıyor akıp gidiyor gerçekten imkan bulursam bir kezde Imax olarak izleyebilirim...
Bana göre en iyi filmlerden biri olmuş izlediklerim arasında ( Bu tarz filmler içinde tabi )
BvS, MoS, ve İw filmlerini sevmiştim gerçek anlamda buda bu filmlerin arasında yer aldı benim için.
Birde farklı tarzda filmleri karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil, Yıldızlararası gerçekten çok çok iyi bir film ama bu tarz filmler ile kıyaslamak veya örnek vermek yanlış sürekli o tarz veya aynı tarz filmler izleyemeyiz sonuçta.
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Boldrex 4 ay
Süper kahraman filmlerinin konuları çok benziyor artık, kötü karakterin girişi, gelişmesi ve kaybetmesi ama aquayı bilmiyorum
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Seyrim 4 ay
Güzel filmdi.. Farklı bir konu..Marvel evreninden uzak olması belki ilgi çekici olmuş..
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de4ThAnqeL 4 ay
Film gayet güzeldi. Güzel ve keyifli vakit geçirmek istiyorsanız bu filme gidebilirsiniz.
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K_Spartakus 4 ay
Film saçma gelebilir ama neden tekrar izliyorsun !
Interstellar bu dönemin en iyi ve eşsiz bir filmi olarak saçma denilmesine şaşırmadım çünkü bu sinema filmi olduğu için ne kadar mantık arıyorsanız bence bu arayış ta çok saçma.
Sonuç olarak sinema'nın anlamı içerisinde bu tür şeyler hep olacaktır. Madem mantıksız ve saçma geliyor siz en iyisini yapın.
Aquaman'i izlemedim ama merak ediyorum .
Avatarla 2000 sonrası bilim kurgu sineması büyük bir devrim yaşadı ve Interstellar la bu gelişme devam etti ve hala devam edecek.
Beğenmeyenlere de zorla beğen diyecek halimiz de Yok , zevk meselesi.
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OverClocK1ng 4 ay
Avatar'dan sonra gördüğüm en iyi görsellik, en iyi 3D, en iyi öpüşme sahnesi, en iyi görsel sahneler bu filmdeydi. Sadece öpüşme sahnesi bile oskar alacak düzeydeydi. Hadi onu geçtim, izlerken öyle sahneler var ki hayran kalıyorsunuz. Estetik açıdan insanı mest ediyor...
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MERNEPTAH 4 ay OverClocK1ng
kardeşim 3d izledin, dışarı taşma efektleri pop-out ve 3d derinlik nasıldı sence ?
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Deswaaa 4 ay
Hak ettiler efsane film di
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dr20mouse 4 ay
Bu yapım ekibiyle bir Batman filmi isterim açıkcası.
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Fenomenon 4 ay
bana artık bu tür filmler çok sıkıcı geliyor. dibine kadar aksiyon, dibine kadar cgi. eeee tamam da bu mu yani. zaten hepsi birbirinin aynısı. en sevdiğim filmlerin hiç biri bu tür filmler değil.
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