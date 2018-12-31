Aquaman gişedeki ikinci haftasında da rakip tanımadı

DC çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Aquaman, geçtiğimiz hafta ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Gişedeki ilk haftasında sinemaseverlerden büyük ilgi gören Aquaman, ABD'deki 5 günlük noel tatilinde 130 milyon dolar hasılat yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Aquaman'in gişedeki başarısı ikinci haftaya da taşındı. Sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başaran film ABD'de gişedeki ikinci hafta sonunda 51.6 milyon dolar hasılat elde etti.

DC sinematik evreninin yeni filmi ABD dışında da büyük ilgi gördü. Bu hafta sonu ABD dışında 85.4 milyon dolar hasılat elde eden filmin ABD dışındaki toplam hasılatı 560 milyon dolara ulaştı. Böylece filmin dünya genelindeki hasılatı daha ikinci haftada 700 milyon dolar barajını aştı.

Şu ana kadar dünya genelinde 748.8 milyon dolar hasılat elde eden Aquaman, böylece daha şimdiden Justice League ve Suicide Squad'ı geride bıraktı. Aquaman filminin gişedeki yolculuğunu 900 milyon dolar barajının üstünde tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca filmin gişedeki bu başarılı performansını sürdürmesi halinde 1 milyar dolar barajını aşması da ihtimal dahilinde görülüyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Aquaman, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan ilk DC sinematik evreni filmi olacak.

https://deadline.com/2018/12/aquaman-bumblebee-spider-verse-china-global-international-box-office-1202526916/