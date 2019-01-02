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Stranger Things'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı

Netflix, yılbaşı gecesi yayımladığı tuhaf tanıtım videosuyla Stranger Things'in ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Ayrıca dizinin üçüncü sezonu için yeni bir poster de yayımlandı.
4 ay
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en sevilen dizilerinden Stranger Things, bir yıllık aranın ardından bu yıl yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek. Merakla beklenen yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün yayımladığı tanıtım videosuyla dizinin ekranlara döneceği tarihi duyurdu.
80'li yıllardan kalma bir yılbaşı videosu şeklinde başlayan ve yeni sezonla ilgili küçük ipuçları barındıran videonun sonunda yer alan tarih, 3. sezonun 4 Temmuz 2019'da yayımlanacağını gösteriyor. 
Bozuk bir video kasetten alınan görüntüler şeklinde hazırlanan bu tanıtım videosu çeşitli soruları ve teorileri de beraberinde getirdi. Yayımlanan bu tanıtım videosunu en ince ayrıntısına kadar inceleyen Stranger Things hayranları, buldukları ipuçlarını ve teorilerini sosyal medyada paylaştı.
 
Netflix ayrıca sevilen dizisi için yeni bir poster de yayımladı. 3. sezon için yayımlanan bu yeni poster Stranger Things'in tuhaf arkadaş grubunu yeniden bir araya getiriyor.

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kruezberq 4 ay
Fena değil, sarıyor.
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Seyrim 4 ay
Az kaldı.. Bekliyoruz..
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Emin KOÇ 4 ay
Dizi başta güzel ama sonra o kadar zorlama senaryolarla karşımıza çıkıyorlar ve her şey anlamını yitiriyor. Bilim kurgu veya fantastik türlerinde kendi içerisinde bir mantık vardır ondan çıkılmaz çıkılınca da izlenmez benim yorumumda böyle. :D
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profecco 4 ay
Börü (Kurt) dizisiyle ilgili neden hiç makale yazılmadı hayret. Netflix'teki birkaç Türk dizisinden biri halbuki.
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sorceress 4 ay
İyi dizi gerçekten. Korku, gerilim ama Bana garip bir huzur hissi veriyor.
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selman1435 4 ay
Dustin :)
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