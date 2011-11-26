Android 4.0'lı ilk tablet Çinli üretici Rockchip'ten gelebilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çinli işlemci üreticisi Rockchip, Ice Cream Sandwich kod adını taşıyan Android 4.0 işletim sistemli ilk tableti kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre RK2918 işlemcisini kullanan Android 4.0'lı ilk tablet, Aralık başında satışa sunulacak. Bu önemli bir adım zira Nvidia, Tegra 3 işlemcisini kullanan ve lansman esnasında Android 3.2 işletim sistemiyle tanıtılan Asus Transformer Prime için geçtiğimiz günlerde özel bir Android 4.0 videosu yayınlanmıştı. Aralık ayının ortalarına doğru satışa çıkması ve çıkar çıkmaz Ice Cream Sandwich güncellemesini alması beklenen Transformer Prime, eğer Rockchip firması belirttiği tarihte ürün sunabilersi, ilk olma iddiasını kaybetmiş olacak.
Rockchip'in çift çekirdekli RK2918 işlemcisinin Cortex-A8 mi yoksa Cortex-A9 tabanlı mı olduğu bilinmiyor ancak Cortex-A9 tabanlı olması muhtemel görünüyor. 1.2GHz'de çalışan işlemcinin performans anlamında Tegra 3 olmasa bile Cortex-A9 tabanlı diğer çözümlere yakın performans sunduğu, aynı zamanda daha düşük maliyetli olduğu ifade ediliyor. Henüz çok fazla detay olmasa da Rockchip'in tek bir modele bağlı kalmayacağı ve kendi geliştirdiği işlemci üzerinde Android 4.0 işletim sistemini kullanan farklı modeller sunacağı ifade ediliyor. Fiyat odaklı rekabeti benimseyen firmanın sunacağı yeni tabletlerin, eğer herhangi bir erteleme yaşanmaz ise önümüzdeki hafta ile birlikte detaylanması bekleniyor.
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Trident TPAD'in dandik bir işlemcisi var galiba. Bahsedilen RK2918 işlemcisi tablette sorunsuz full hd, angry birds, fps oynattığını videolardan izledim.
Ürünü aliexpress'ten aldım. Aşağıdaki link'ten bakılabilir. Bana 260 TL'ye mal oldu. Türkiyede eşdeğer performansı veren 400 TL'lik qube pad. aliexpress.com/...
Bu işlemci ile ilgili bir çok yorumu, videoyu izledim.
İşlemcisi 1,2 ghz'de iken nexus one 2,2 ile baş başa gidiyor, 1 ghz'de iken iPhone 4 ile kafa kafaya. Yani 260 TL'ye iyi iş çıkartıyor.
Kaldı ki haberde konu edildiği gibi gelecek ay android 4'e kavuşacak. Bence iddialı bir firma olmasa bunu yapmazdı. Sonuçta andorid 4'e geçme ve arge'de bir maliyet.
Ayrıca bu tablet olayı fazla abartılıyor. Günde kaç saat kullanılacak ki 1,000 TL ve üzeri para harcanıyor. Haftada 2-3 saat kullanılacak diye o kadar para vermenin bir anlamı yok.
translate.googleusercontent.com/...
Katılıyorum.Ve Trident TPAD alıp bunu kanıtladım.Angry bird's de bile acayip kasılıyor !!Angry Birds'te kasan makinayı neocore testine bile sokmayı gerek görmedim.
hem sevaba girerim hem de habire alete kufur edip gunaha girmekten kurtulurum.
RK2918 performansina gelirsek genel cpu olarak cok iyi degil diyorlar. gpu performansinda cok karisik degerler var. rockchip 60M tri/s gibi yuksek 3d performansi oldugunu iddia etmis ama benchmarklardaki sonuclar cok dengesiz. soylenen tek olumlu sey hd playpack performasinin iyi oldugu.
hangi siteden ve nasıl bir ürün tercih ettiniz acaba, eğer mahsuru yoksa paylaşırmısınız ?
bu ara bende bir tablet düşünüyorum da. pandawill den mi alsam yoksa dealxtreme den mi bilemedim.
Youtube'da bir suru video var, ne tegra3'u, ne tegra2'si???
nasıl yorum ya bunlar.çinden ne beklyoruz ? kendi adına konuş önce arkadaşım.yaparsa çin yapara cevap bile vermem ben kraldan çok kralcısınız abi saçmalık