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Android 4.0'lı ilk tablet Çinli üretici Rockchip'ten gelebilir

7 yıl
12,8b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinli işlemci üreticisi Rockchip, Ice Cream Sandwich kod adını taşıyan Android 4.0 işletim sistemli ilk tableti kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre RK2918 işlemcisini kullanan Android 4.0'lı ilk tablet, Aralık başında satışa sunulacak. Bu önemli bir adım zira Nvidia, Tegra 3 işlemcisini kullanan ve lansman esnasında Android 3.2 işletim sistemiyle tanıtılan Asus Transformer Prime için geçtiğimiz günlerde özel bir Android 4.0 videosu yayınlanmıştı. Aralık ayının ortalarına doğru satışa çıkması ve çıkar çıkmaz Ice Cream Sandwich güncellemesini alması beklenen Transformer Prime, eğer Rockchip firması belirttiği tarihte ürün sunabilersi, ilk olma iddiasını kaybetmiş olacak.

Rockchip'in çift çekirdekli RK2918 işlemcisinin Cortex-A8 mi yoksa Cortex-A9 tabanlı mı olduğu bilinmiyor ancak Cortex-A9 tabanlı olması muhtemel görünüyor. 1.2GHz'de çalışan işlemcinin performans anlamında Tegra 3 olmasa bile Cortex-A9 tabanlı diğer çözümlere yakın performans sunduğu, aynı zamanda daha düşük maliyetli olduğu ifade ediliyor. Henüz çok fazla detay olmasa da  Rockchip'in tek bir modele bağlı kalmayacağı ve kendi geliştirdiği işlemci üzerinde Android 4.0 işletim sistemini kullanan farklı modeller sunacağı ifade ediliyor. Fiyat odaklı rekabeti benimseyen firmanın sunacağı yeni tabletlerin, eğer herhangi bir erteleme yaşanmaz ise önümüzdeki hafta ile birlikte detaylanması bekleniyor.

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bkadem 7 yıl
burakesan
RK2918i biraz arastirdim. bu cinlilere kesinlikle guven olmaz. soyledikleri yazdiklari hic bir sey birbirini tutmuyor. sadece rockchip degil tum urunlerinde boyle (ornegin: 600mhz islemciyi bile cortex a9 diye yutturmaya calisanlar var ). RK2918de her yerde 1.2ghz yaziyor ama aslinda 1.2ghz degil. RK2918 cihazlarin hemen hepsi 1ghz. ama hiz 1.2ghz ye cikartilabildigi icin 1.2 yaziyorlar. Bazi urunlerin speclerine dikkatli bakinca 1.2max ifadesi goze carpiyor.RK2918 performansina gelirsek genel cpu olarak cok iyi degil diyorlar. gpu performansinda cok karisik degerler var. rockchip 60M tri/s gibi yuksek 3d performansi oldugunu iddia etmis ama benchmarklardaki sonuclar cok dengesiz. soylenen tek olumlu sey hd playpack performasinin iyi oldugu.
Katılıyorum.Ve Trident TPAD alıp bunu kanıtladım.Angry birds de bile acayip kasılıyor !!Angry Birdste kasan makinayı neocore testine bile sokmayı gerek görmedim.

Trident TPAD'in dandik bir işlemcisi var galiba. Bahsedilen RK2918 işlemcisi tablette sorunsuz full hd, angry birds, fps oynattığını videolardan izledim.
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bkadem 7 yıl
symbiat
bkademİyi oldu, bu hafta çinden bu işlemcili tablet siparişi verdmiştim. Gelecek ay android 4ü yükleriz artık.
hangi siteden ve nasıl bir ürün tercih ettiniz acaba, eğer mahsuru yoksa paylaşırmısınız ? bu ara bende bir tablet düşünüyorum da. pandawill den mi alsam yoksa dealxtreme den mi bilemedim.

Ürünü aliexpress'ten aldım. Aşağıdaki link'ten bakılabilir. Bana 260 TL'ye mal oldu. Türkiyede eşdeğer performansı veren 400 TL'lik qube pad. aliexpress.com/...
Bu işlemci ile ilgili bir çok yorumu, videoyu izledim.
İşlemcisi 1,2 ghz'de iken nexus one 2,2 ile baş başa gidiyor, 1 ghz'de iken iPhone 4 ile kafa kafaya. Yani 260 TL'ye iyi iş çıkartıyor.
Kaldı ki haberde konu edildiği gibi gelecek ay android 4'e kavuşacak. Bence iddialı bir firma olmasa bunu yapmazdı. Sonuçta andorid 4'e geçme ve arge'de bir maliyet.
Ayrıca bu tablet olayı fazla abartılıyor. Günde kaç saat kullanılacak ki 1,000 TL ve üzeri para harcanıyor. Haftada 2-3 saat kullanılacak diye o kadar para vermenin bir anlamı yok.
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shaq t 7 yıl
Burada geniş videoları var arkadaşlar
translate.googleusercontent.com/...
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burakesan 7 yıl
RK2918i biraz arastirdim. bu cinlilere kesinlikle guven olmaz. soyledikleri yazdiklari hic bir sey birbirini tutmuyor. sadece rockchip degil tum urunlerinde boyle (ornegin: 600mhz islemciyi bile cortex a9 diye yutturmaya calisanlar var ). RK2918de her yerde 1.2ghz yaziyor ama aslinda 1.2ghz degil. RK2918 cihazlarin hemen hepsi 1ghz. ama hiz 1.2ghz ye cikartilabildigi icin 1.2 yaziyorlar. Bazi urunlerin speclerine dikkatli bakinca 1.2max ifadesi goze carpiyor.
RK2918 performansina gelirsek genel cpu olarak cok iyi degil diyorlar. gpu performansinda cok karisik degerler var. rockchip 60M tri/s gibi yuksek 3d performansi oldugunu iddia etmis ama benchmarklardaki sonuclar cok dengesiz. soylenen tek olumlu sey hd playpack performasinin iyi oldugu.

Katılıyorum.Ve Trident TPAD alıp bunu kanıtladım.Angry bird's de bile acayip kasılıyor !!Angry Birds'te kasan makinayı neocore testine bile sokmayı gerek görmedim.
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ZZ RAT 7 yıl
buna verecegim parayi fakir fukaraya dagitir, onlari sevindiririm.
hem sevaba girerim hem de habire alete kufur edip gunaha girmekten kurtulurum.
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Rainbow6 7 yıl
Yapsa nolcak yaa iphone5 ide ilk bunlar yapti :-) ekranlari falan hic iyi olmuyo vala bi cok seyde gereksiz pahali urunde almayin tavsiyesi yapan ben bu tablet olayinda 70-100 fazla verin marka alin derim ekran yazilim donanim cok fark ettiriyo zaten bazi cinli markalara bakiyorum 300 dolar falan istiyolar cildirmislar diyesim geliyo acer var 350 dolar asus var 380 dolar cam gibi goruntu tegra2 rahatligi 9 saat pil omru android 3.2 daha neolmsun
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darkaura 7 yıl
RK2918i biraz arastirdim. bu cinlilere kesinlikle guven olmaz. soyledikleri yazdiklari hic bir sey birbirini tutmuyor. sadece rockchip degil tum urunlerinde boyle (ornegin: 600mhz islemciyi bile cortex a9 diye yutturmaya calisanlar var
). RK2918de her yerde 1.2ghz yaziyor ama aslinda 1.2ghz degil. RK2918 cihazlarin hemen hepsi 1ghz. ama hiz 1.2ghz ye cikartilabildigi icin 1.2 yaziyorlar. Bazi urunlerin speclerine dikkatli bakinca 1.2max ifadesi goze carpiyor.

RK2918 performansina gelirsek genel cpu olarak cok iyi degil diyorlar. gpu performansinda cok karisik degerler var. rockchip 60M tri/s gibi yuksek 3d performansi oldugunu iddia etmis ama benchmarklardaki sonuclar cok dengesiz. soylenen tek olumlu sey hd playpack performasinin iyi oldugu.
Yanıtla +1
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symbiat 7 yıl
bkadem
İyi oldu, bu hafta çinden bu işlemcili tablet siparişi verdmiştim. Gelecek ay android 4ü yükleriz artık.

hangi siteden ve nasıl bir ürün tercih ettiniz acaba, eğer mahsuru yoksa paylaşırmısınız ?
bu ara bende bir tablet düşünüyorum da. pandawill den mi alsam yoksa dealxtreme den mi bilemedim.
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sertacarslan 7 yıl
Aman uzak durun :(
Youtube'da bir suru video var, ne tegra3'u, ne tegra2'si???
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yunus1476 7 yıl
haymatloshan
Çinden daha büyük adımlar bekliyoruz.Ucuzcu ve kalitesiz olarak zihinlere kazınan imajını değiştirir en kısa zamanda umarım.

alpa07
yaparsa çin yapar

nasıl yorum ya bunlar.çinden ne beklyoruz ? kendi adına konuş önce arkadaşım.yaparsa çin yapara cevap bile vermem ben kraldan çok kralcısınız abi saçmalık
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bkadem 7 yıl
İyi oldu, bu hafta çinden bu işlemcili tablet siparişi verdmiştim. Gelecek ay android 4'ü yükleriz artık.
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darkaura 7 yıl
rockchipin performansi nasildir acaba. 100-150$ a rockchiple calisan bir suru android tv box modeli var. 1080p full hd performansindan emin olsam hemen alacam. sadece media player olarak degil, download makinasi ve server olarakda iyi is gorur.
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