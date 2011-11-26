Android 4.0'lı ilk tablet Çinli üretici Rockchip'ten gelebilir

Çinli işlemci üreticisi Rockchip, Ice Cream Sandwich kod adını taşıyan Android 4.0 işletim sistemli ilk tableti kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre RK2918 işlemcisini kullanan Android 4.0'lı ilk tablet, Aralık başında satışa sunulacak. Bu önemli bir adım zira Nvidia, Tegra 3 işlemcisini kullanan ve lansman esnasında Android 3.2 işletim sistemiyle tanıtılan Asus Transformer Prime için geçtiğimiz günlerde özel bir Android 4.0 videosu yayınlanmıştı. Aralık ayının ortalarına doğru satışa çıkması ve çıkar çıkmaz Ice Cream Sandwich güncellemesini alması beklenen Transformer Prime, eğer Rockchip firması belirttiği tarihte ürün sunabilersi, ilk olma iddiasını kaybetmiş olacak.





Rockchip'in çift çekirdekli RK2918 işlemcisinin Cortex-A8 mi yoksa Cortex-A9 tabanlı mı olduğu bilinmiyor ancak Cortex-A9 tabanlı olması muhtemel görünüyor. 1.2GHz'de çalışan işlemcinin performans anlamında Tegra 3 olmasa bile Cortex-A9 tabanlı diğer çözümlere yakın performans sunduğu, aynı zamanda daha düşük maliyetli olduğu ifade ediliyor. Henüz çok fazla detay olmasa da Rockchip'in tek bir modele bağlı kalmayacağı ve kendi geliştirdiği işlemci üzerinde Android 4.0 işletim sistemini kullanan farklı modeller sunacağı ifade ediliyor. Fiyat odaklı rekabeti benimseyen firmanın sunacağı yeni tabletlerin, eğer herhangi bir erteleme yaşanmaz ise önümüzdeki hafta ile birlikte detaylanması bekleniyor.