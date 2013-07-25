Android 4.3, Yeni Nexus, Chromecast, Yeni Droid serisi ve fazlası video

Genel Yayın Yönetmeni
Google'ın geçtiğimiz gün lansmanını yaptığı Android 4.3, yeni Nexus 7 ve Chromecast yanında Motorola'nın geri dönüş işaretleri Droid Ultra, Droid Maxx ve Droid Mini'i sizler için değerlendirdik.
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Yeni gelen cihaz ve teknolojilerin detaylarının yer aldığı bu videomuzun kafanızdaki soru işaretlerini gidereceğini umuyoruz.
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CK1991'in uzun yorumunu alıntılamak yerine, tek tek soru cevap şeklinde gitmeyi uygun gördüm.
1- 8GB Nexus 7, Ekim sonunda Play'den kaldırıldı, yani girişte dediğiniz aynı paraya daha fazla depolama olayı yanlış, 16GB modeli için 30 dolar fazla ödemek gerekiyor.
1. 8GB'lık modelin saçmalık olduğunu ve şu anda 16 ve 32GB'lık modellerin satışta olduğunu belirtiyoruz. İlk cihazın başlangıç fiyatı ile şimdikinin de fiyatı belirtiliyor. 8GB'lık modeli seviyor olabilirsiniz fakat bu o modelin saçma olduğu gerçeğini değiştirmez.
2- Neden her şeye oyuncu gözüyle bakıyorsunuz anlamıyorum. Klasik donanımhaber saçmalaması "1080p yetmiyor" bana yetiyor arkadaşım, sen 30FPS'i aşamıyorsun diye Real Racing'de ben senin yüzünden yazıları bulanık görmek zorunda mıyım?
2. Her şeye oyuncu gözü ile bakıyorsunuz demişsiniz, biz oyuncu gözü ile bakmasak da kullanıcıların tercihleri bu yönde. Marketten indirilen yazılımların oranına bakarsanız en çok indirilen ve para kazandıran uygulamalar Oyunlardır. İnsanların tablet ve cep telefonlarına yükledikleri uygulamalara bakarsanız yine oyunların daha fazla olduğunu görürsünüz.
Kısacası bu tableti alanlar oyun oynayacaklar ve oyun performansı büyük önem taşıyor. Apple için bir klasikti ama Google bile artık i/o lansmanlarında oyun firmalarını davet eder oyun gösterileri yapar oldu.
HD ekranda Real Racing'i bulanık görmek zorunda mıyım demişsiniz fakat HD ekranda hiç bir oyun bulanık görünmüyor. iPad Mini kullanıcılarında dahi böyle bir şikayet yok :)
3- Cihazı elinize almamışsınız, sayıp duyuyorsunuz, teknik özellikleri görüp herkes bir şeyler söyleyebilir cihaz hakkında. Bu yetmiyor, bir de iOS karşılaştırmaları giriyor araya.
3. Bu program bir inceleme değil, haber ve ne yeni anlatma programı. Ne yapmamızı bekliyorsunuz?
3- Android 4.3 yenilikleri de yine "oyuncu" gözüyle değerlendirilmiş, OpenGL ES 3.0 dışında GPU odaklı onlarca yenilik var developer.android.com/... Bir de açıklayın şu oyunculuk yönünüzü, günde kaç saat oyun oynayabiliyorsunuz çok merak ediyorum. HTC One ve Galaxy S4 ile toplam 3-3.5 saat oyun oynanıyor full şarjla ve donanımhaber dışında şu oyun olayına göre bir cihaza karar verme olayı hiçbir internet sitesinde görülmemiştir.
3. GPU'nın artık 2D uygulamalarda da daha fazla yardımcı olacağı ve arayüz hızlandırmada daha etkin rol alacağı videoda belirtiliyor. Rüzgar sesi nedeni ile duymamış olabilirsiniz. HTC One bırakın oyunu mesaj yazarken bile 3,5 saat ekran açık kalma süresi sunamaz ama insanlar oyun oynamak istiyorlar. Sırf siz oynamak istemiyorsunuz diye sektörün o yöne gitmesini beklemeyin.
4- Nexus 7'nin donanımı güncellenmiş, Adreno 320 Nexus 4'tekinden farklı olabilir. Benchmark testlerine bakarsanız, aynı donanımlı Nexus 4'ten bile üstün olduğunu görürsünüz, o yüzden diyorum ya önce bi aleti elinize alın, sonra konuşmaya başlayın.
4. Nexus 7'nin içindeki donanımın kabiliyetleri az çok belli. Snapdragon 600 değil sonuç olarak ve Benchmark yazılımlarına güvenilmeyeceğini uzun bir zamandır dile getiriyoruz. Tablet fiyatına göre iyi tabi fakat çok bir şey beklemek hata olacaktır.
5- "Droid" Verizon operatörünün markası, bir kere bile bu yayında adı geçmemiş. "Motorola" duyurusu diyorsunuz, cihazların tümü Verizon için üretilmiş CDMA bandına sahip, ve SIM kilitli, arkadaş bir de "Amerikaya gidenler mutlaka baksın" diyor. Şaka gibi, insan biraz araştırır yahu, ayıp, sadece şu anda kadar 3000 insanı yanlış bilgilendirmişsiniz. Bir de canlı yayınlarla habercilik dersi, editör nasıl olur dersi veriyorsunuz. Komedi.
5. Droid telefonların hepsinin avrupa versiyonları üretildi ve satıldı. İlk Droid, avrupada Milestone olarak isimlendirildi. Yani bunlar verizone ürünü veya tasarımı değiller Motorola yapımı telefonlar. Yayınları biraz daha dikkatli dinlerseniz Butterfly modelinin Amerika'daki operatör versiyonunun Droid DNA olduğunu, Japonya'daki operatör versiyonunun Butterfly J olduğunu ama avrupada da satıldığını görürdünüz.
Kaldı ki Verizone cihazlar Avrupa'da kullanılabiliyor. 2. el ilanlarını biraz gezerseniz kullanıcıların çok fazla olduğunu görürsünüz.
sahibinden.com/...
Eleştirilerinize açıkçası katılmıyorum. Tüm videoyu sinirli bir anınızda izlemiş gibi görünüyorsunuz zira anlatılanlarla sizin anladıklarınız arasında uçurum mevcut.