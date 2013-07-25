Android 4.3, Yeni Nexus, Chromecast, Yeni Droid serisi ve fazlası video

Yeni gelen cihaz ve teknolojilerin detaylarının yer aldığı bu videomuzun kafanızdaki soru işaretlerini gidereceğini umuyoruz.

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Google'ın geçtiğimiz gün lansmanını yaptığı Android 4.3, yeni Nexus 7 ve Chromecast yanında Motorola'nın geri dönüş işaretleri Droid Ultra, Droid Maxx ve Droid Mini'i sizler için değerlendirdik.