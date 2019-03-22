Android Go'lu telefon alınır mı?

Bu videoda Android Go nedir, tabiri caizse normal Android'e göre farkları neler ve en önemlisi de Android Go'lu bir telefon alınır mı, bu sorunun cevabını veriyoruz.

Örneklerle başlayalım istiyorum, GM 6 gibi telefonlarda, saf Android arayüzünü kullandığı için bu telefonu ele aldım ve günümüz akıllı telefonlarının çoğunda Android işletim sistemini görüyoruz. Android, mümkün mertebe kullanışlı olmaya, hızlı olmaya odaklanılmış, giriş seviyesi 500-1000TL arası telefonlardan tutun da 7-8 bin liralık amiral gemilerine kadar gördüğümüz bir işletim sistemi, buna normal Android diyelim.

Android GO ise Google’ın piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı, en düşük donanımsal özelliklere sahip telefonlarla bile çalışabilmesi için ilk olarak Android 8.1 Oreo’yu baz alarak geliştirdiği, Android’in hafif sürümü olarak tabir edebileceğimiz bir işletim sistemi.



Normal Android’den farklı ama özünü sürdürüyor Android GO, peki kıyaslarsak ne gibi farklılıkları var, Android GO’yu daha hafif yapan şeyler neler.

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Arayüz. Kilit ekranı, bildirim çubuğu, uygulama çekmecesi, aslında görünürde büyük farklar yok, bir tek simge şekilleri kare, o da isterseniz farklı launcher’larla değiştirebileceğiniz bir şey. Widget’larda normal Android’e göre fazla seçenek yok, RAM ve enerji tasarrufu adına buradan kısıntıya gidilmiş. Arayüz. Kilit ekranı, bildirim çubuğu, uygulama çekmecesi, aslında görünürde büyük farklar yok, bir tek simge şekilleri kare, o da isterseniz farklı launcher’larla değiştirebileceğiniz bir şey. Widget’larda normal Android’e göre fazla seçenek yok, RAM ve enerji tasarrufu adına buradan kısıntıya gidilmiş.

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Uygulamaları Android Go’ya özel Go veya Lite, yani sadeleştirilmiş diyebileceğimiz uygulamalar. Play Store’da Facebook, Twitter, YouTube bunlar gibi sosyal medya uygulamalarının Go sürümleri var. Go veyahut Lite sürümlerine de mecbur değilsiniz aslında, isterseniz tam versiyonunu da yükleyip kullanabilirsiniz ama bunlar düşük donanımlı telefonlarda daha hızlı çalışıyorlar ve daha az yer kaplıyorlar. Uygulamaları Android Go’ya özel Go veya Lite, yani sadeleştirilmiş diyebileceğimiz uygulamalar. Play Store’da Facebook, Twitter, YouTube bunlar gibi sosyal medya uygulamalarının Go sürümleri var. Go veyahut Lite sürümlerine de mecbur değilsiniz aslında, isterseniz tam versiyonunu da yükleyip kullanabilirsiniz ama bunlar düşük donanımlı telefonlarda daha hızlı çalışıyorlar ve daha az yer kaplıyorlar.

Misal veriyorum Facebook’u indirirken 50-60MB civarında indirme yapmanız gerek, Lite versiyonunda da ise 2MB civarı hem de Facebook Messenger da bunun içinde. Android Go’lu telefonların büyük bir kısmında da 16GB depolama olduğu düşünülürse, Go ve Lite versiyonlarını kullanmak daha mantıklı.

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Peki fonksiyonellik anlamında bir şey kaybediyor musunuz? Açıkçası mesela Facebook’un Go sürümü biraz daha derli toplu görünüyor, simgeler biraz daha sadeleştirilmiş, genel olarak bir sadelik var ama kullanılabilirlik adına bir kayıp yok. Tam sürümüne göre veri tüketimi de düşük, düşük kotalı bir internet paketiniz varsa bu konuda da işe yarıyor, mesela ana sayfayı siz istemeden yenilemiyor, bildirimler geliyor tabii ama yüksek tüketim yapacak şeyleri siz istediğinizde yapıyorsunuz, dolayısıyla daha az veri indirdiği için de bataryaya da önemli bir artısı var. Peki fonksiyonellik anlamında bir şey kaybediyor musunuz? Açıkçası mesela Facebook’un Go sürümü biraz daha derli toplu görünüyor, simgeler biraz daha sadeleştirilmiş, genel olarak bir sadelik var ama kullanılabilirlik adına bir kayıp yok. Tam sürümüne göre veri tüketimi de düşük, düşük kotalı bir internet paketiniz varsa bu konuda da işe yarıyor, mesela ana sayfayı siz istemeden yenilemiyor, bildirimler geliyor tabii ama yüksek tüketim yapacak şeyleri siz istediğinizde yapıyorsunuz, dolayısıyla daha az veri indirdiği için de bataryaya da önemli bir artısı var.

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Hız anlamında, evet Android Go telefonlar minimum donanım, minimum maliyet odak alındığı için genelde daha pahalı, daha iyi yongalara sahip normal Android telefonlara göre yavaşlar. Arayüzleri yavaş, bir sayfadan diğerine geçerken akıcı bir animasyon yok, uygulamalar öyle hemen açılmıyorlar, birden fazla uygulama açtığınızda uygulamalar arasındaki geçiş yavaş, geçtiğinde de öyle bol bol bellek olmadığı için uygulamayı tekrar başlatıyor gibi gibi, o sırada karşınızdaki, kullandığınız uygulamada ise sorun yok. Elimizdeki GM 8 Go’nun da incelemesini yapmıştık, bahsettiğimiz şeylere örnek bir telefon, merak ederseniz sitemizden veya kanalımızdan incelemesini izleyebilirsiniz. Hız anlamında, evet Android Go telefonlar minimum donanım, minimum maliyet odak alındığı için genelde daha pahalı, daha iyi yongalara sahip normal Android telefonlara göre yavaşlar. Arayüzleri yavaş, bir sayfadan diğerine geçerken akıcı bir animasyon yok, uygulamalar öyle hemen açılmıyorlar, birden fazla uygulama açtığınızda uygulamalar arasındaki geçiş yavaş, geçtiğinde de öyle bol bol bellek olmadığı için uygulamayı tekrar başlatıyor gibi gibi, o sırada karşınızdaki, kullandığınız uygulamada ise sorun yok. Elimizdeki GM 8 Go’nun da incelemesini yapmıştık, bahsettiğimiz şeylere örnek bir telefon, merak ederseniz sitemizden veya kanalımızdan incelemesini izleyebilirsiniz.

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Android Go, normal Android’in özeti gibi. Temel fonksiyonlara, yeteneklere sahip, uygulamaları daha az yer kaplıyor, daha az veri tüketiyor, en önemlisi de 1GB RAM’li, en düşük donanıma sahip, en uygun fiyatlı telefonlarda dahi Android deneyimi yaşanabiliyor. Android Go, normal Android’in özeti gibi. Temel fonksiyonlara, yeteneklere sahip, uygulamaları daha az yer kaplıyor, daha az veri tüketiyor, en önemlisi de 1GB RAM’li, en düşük donanıma sahip, en uygun fiyatlı telefonlarda dahi Android deneyimi yaşanabiliyor.



Hatta kişi başına düşen gelirin çok düşük olduğu ülkelerde de insanlar akıllı telefon kullanabilsin, Android deneyimi yaşayabilsin amacıyla Android Go yoluna çıkılmıştı ama çoğu ülkede görür olduk.

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Peki Android Go’lu bir telefon alınır mı? Arkadaşlar, baktığınız telefonlar listesinde eğer Android Go’lu ve normal Android’e sahip telefonlar varsa kullanılan yonga, CPU’su GPU’su, aldıkları skorlar, RAM kapasitesi ve bunlara oranla fiyatlarına bakın. Android Go’lu telefon normal Android’e sahip bir telefonla benzer fiyattaysa tercihiniz, marka model ayırt etmiyorum, normal Android’li telefon olsun, eğer Android Go’lu telefonun lehine arada ciddi fiyat farkı varsa o zaman Android Go o cihazda hem uygun fiyat amacına ulaşmıştır zaten, hem de tercih edilebilecek bir telefon halini almıştır, Android’le tanışmak, normal Android’in sahip olduğu özelliklere uygun fiyata erişmek için tercih edilebilir.









Peki Android Go’lu bir telefon alınır mı? Arkadaşlar, baktığınız telefonlar listesinde eğer Android Go’lu ve normal Android’e sahip telefonlar varsa kullanılan yonga, CPU’su GPU’su, aldıkları skorlar, RAM kapasitesi ve bunlara oranla fiyatlarına bakın. Android Go’lu telefon normal Android’e sahip bir telefonla benzer fiyattaysa tercihiniz, marka model ayırt etmiyorum, normal Android’li telefon olsun, eğer Android Go’lu telefonun lehine arada ciddi fiyat farkı varsa o zaman Android Go o cihazda hem uygun fiyat amacına ulaşmıştır zaten, hem de tercih edilebilecek bir telefon halini almıştır, Android’le tanışmak, normal Android’in sahip olduğu özelliklere uygun fiyata erişmek için tercih edilebilir.