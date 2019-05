Android Go'lu telefon alınır mı?

Bu videoda Android Go nedir, tabiri caizse normal Android'e göre farkları neler ve en önemlisi de Android Go'lu bir telefon alınır mı, bu sorunun cevabını veriyoruz.

Örneklerle başlayalım istiyorum, GM 6 gibi telefonlarda, saf Android arayüzünü kullandığı için bu telefonu ele aldım ve günümüz akıllı telefonlarının çoğunda Android işletim sistemini görüyoruz. Android, mümkün mertebe kullanışlı olmaya, hızlı olmaya odaklanılmış, giriş seviyesi 500-1000TL arası telefonlardan tutun da 7-8 bin liralık amiral gemilerine kadar gördüğümüz bir işletim sistemi, buna normal Android diyelim.

Android GO ise Google’ın piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı, en düşük donanımsal özelliklere sahip telefonlarla bile çalışabilmesi için ilk olarak Android 8.1 Oreo’yu baz alarak geliştirdiği, Android’in hafif sürümü olarak tabir edebileceğimiz bir işletim sistemi.



Normal Android’den farklı ama özünü sürdürüyor Android GO, peki kıyaslarsak ne gibi farklılıkları var, Android GO’yu daha hafif yapan şeyler neler.

Uygulamaları Android Go’ya özel Go veya Lite, yani sadeleştirilmiş diyebileceğimiz uygulamalar. Play Store’da Facebook, Twitter, YouTube bunlar gibi sosyal medya uygulamalarının Go sürümleri var. Go veyahut Lite sürümlerine de mecbur değilsiniz aslında, isterseniz tam versiyonunu da yükleyip kullanabilirsiniz ama bunlar düşük donanımlı telefonlarda daha hızlı çalışıyorlar ve daha az yer kaplıyorlar.