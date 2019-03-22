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Android Go'lu telefon alınır mı?

2 ay
6,5b
1
android
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Android Go nedir, tabiri caizse normal Android'e göre farkları neler ve en önemlisi de Android Go'lu bir telefon alınır mı, bu sorunun cevabını veriyoruz.

Örneklerle başlayalım istiyorum, GM 6 gibi telefonlarda, saf Android arayüzünü kullandığı için bu telefonu ele aldım ve günümüz akıllı telefonlarının çoğunda Android işletim sistemini görüyoruz. Android, mümkün mertebe kullanışlı olmaya, hızlı olmaya odaklanılmış, giriş seviyesi 500-1000TL arası telefonlardan tutun da 7-8 bin liralık amiral gemilerine kadar gördüğümüz bir işletim sistemi, buna normal Android diyelim.
Android GO ise Google’ın piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı, en düşük donanımsal özelliklere sahip telefonlarla bile çalışabilmesi için ilk olarak Android 8.1 Oreo’yu baz alarak geliştirdiği, Android’in hafif sürümü olarak tabir edebileceğimiz bir işletim sistemi.

Normal Android’den farklı ama özünü sürdürüyor Android GO, peki kıyaslarsak ne gibi farklılıkları var, Android GO’yu daha hafif yapan şeyler neler.
Android Go'lu telefon alınır mı?
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Arayüz. Kilit ekranı, bildirim çubuğu, uygulama çekmecesi, aslında görünürde büyük farklar yok, bir tek simge şekilleri kare, o da isterseniz farklı launcher’larla değiştirebileceğiniz bir şey. Widget’larda normal Android’e göre fazla seçenek yok, RAM ve enerji tasarrufu adına buradan kısıntıya gidilmiş.
Android Go'lu telefon alınır mı?
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Uygulamaları Android Go’ya özel Go veya Lite, yani sadeleştirilmiş diyebileceğimiz uygulamalar. Play Store’da Facebook, Twitter, YouTube bunlar gibi sosyal medya uygulamalarının Go sürümleri var. Go veyahut Lite sürümlerine de mecbur değilsiniz aslında, isterseniz tam versiyonunu da yükleyip kullanabilirsiniz ama bunlar düşük donanımlı telefonlarda daha hızlı çalışıyorlar ve daha az yer kaplıyorlar.
Misal veriyorum Facebook’u indirirken 50-60MB civarında indirme yapmanız gerek, Lite versiyonunda da ise 2MB civarı hem de Facebook Messenger da bunun içinde. Android Go’lu telefonların büyük bir kısmında da 16GB depolama olduğu düşünülürse, Go ve Lite versiyonlarını kullanmak daha mantıklı.
Android Go'lu telefon alınır mı?
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Peki fonksiyonellik anlamında bir şey kaybediyor musunuz? Açıkçası mesela Facebook’un Go sürümü biraz daha derli toplu görünüyor, simgeler biraz daha sadeleştirilmiş, genel olarak bir sadelik var ama kullanılabilirlik adına bir kayıp yok. Tam sürümüne göre veri tüketimi de düşük, düşük kotalı bir internet paketiniz varsa bu konuda da işe yarıyor, mesela ana sayfayı siz istemeden yenilemiyor, bildirimler geliyor tabii ama yüksek tüketim yapacak şeyleri siz istediğinizde yapıyorsunuz, dolayısıyla daha az veri indirdiği için de bataryaya da önemli bir artısı var.
Android Go'lu telefon alınır mı?
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Hız anlamında, evet Android Go telefonlar minimum donanım, minimum maliyet odak alındığı için genelde daha pahalı, daha iyi yongalara sahip normal Android telefonlara göre yavaşlar. Arayüzleri yavaş, bir sayfadan diğerine geçerken akıcı bir animasyon yok, uygulamalar öyle hemen açılmıyorlar, birden fazla uygulama açtığınızda uygulamalar arasındaki geçiş yavaş, geçtiğinde de öyle bol bol bellek olmadığı için uygulamayı tekrar başlatıyor gibi gibi, o sırada karşınızdaki, kullandığınız uygulamada ise sorun yok. Elimizdeki GM 8 Go’nun da incelemesini yapmıştık, bahsettiğimiz şeylere örnek bir telefon, merak ederseniz sitemizden veya kanalımızdan incelemesini izleyebilirsiniz.
Android Go'lu telefon alınır mı?
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Android Go, normal Android’in özeti gibi. Temel fonksiyonlara, yeteneklere sahip, uygulamaları daha az yer kaplıyor, daha az veri tüketiyor, en önemlisi de 1GB RAM’li, en düşük donanıma sahip, en uygun fiyatlı telefonlarda dahi Android deneyimi yaşanabiliyor. 

Hatta kişi başına düşen gelirin çok düşük olduğu ülkelerde de insanlar akıllı telefon kullanabilsin, Android deneyimi yaşayabilsin amacıyla Android Go yoluna çıkılmıştı ama çoğu ülkede görür olduk.
Android Go'lu telefon alınır mı?
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Peki Android Go’lu bir telefon alınır mı? Arkadaşlar, baktığınız telefonlar listesinde eğer Android Go’lu ve normal Android’e sahip telefonlar varsa kullanılan yonga, CPU’su GPU’su, aldıkları skorlar, RAM kapasitesi ve bunlara oranla fiyatlarına bakın. Android Go’lu telefon normal Android’e sahip bir telefonla benzer fiyattaysa tercihiniz, marka model ayırt etmiyorum, normal Android’li telefon olsun, eğer Android Go’lu telefonun lehine arada ciddi fiyat farkı varsa o zaman Android Go o cihazda hem uygun fiyat amacına ulaşmıştır zaten, hem de tercih edilebilecek bir telefon halini almıştır, Android’le tanışmak, normal Android’in sahip olduğu özelliklere uygun fiyata erişmek için tercih edilebilir.




 

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ozgurrdunya 2 ay en beğenilen
Doğru soru GM telefonlar alınır mı?
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crazywinner3 2 ay
İzlemeden tahmin ediyorum: ALINMAZ
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nico1907 2 ay
Fiyatları yeteri kadar uygun değil 100-200 daha birakip normal sürüm alinabiliyor. Bu yüzden alinmaz.
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hamza5806 1 ay
Parasini cope atmak isteyen varsa 3gb ram alti android alabilir go mo hikaye bunlar ilk aldiginizda sorun olmasa 4 5 ay sonra yine deli gibi şişer telefon
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innformatics 1 ay
Normal android 8 li bir cihaz GO ya çevrilebiliyor diye hatirliyorum.
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_tayfun_ 1 ay
Yarım akıllıya para verilir mi ?
Bence verilmez.
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emre1393 1 ay
Amiral gemilerinden Hindistan, Pakistan, Malezya için üretilen 50-80 dolarlık çöp cihazlara muhtaç hale geldik.
Sorsan istikrar var,ehonomi coh eyi.
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fhrstw 1 ay emre1393
Çok haklısın valla tek maaşla en kral telefpnu alıyorduk şimdi ancak o uydu alıcısı ediyor aldığımız paraya.
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cem650 1 ay
alınmaz para tuzağı
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nico1907 2 ay
Fiyatları yeteri kadar uygun değil 100-200 daha birakip normal sürüm alinabiliyor. Bu yüzden alinmaz.
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crazywinner3 2 ay
İzlemeden tahmin ediyorum: ALINMAZ
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ozgurrdunya 2 ay en beğenilen
Doğru soru GM telefonlar alınır mı?
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smart1978 2 ay
OTV KDV TRT vs ve Dolar kuru da eklenince Android Go cihazlarini almak anlamsizdir. Illa alinacaksa da Android Go lu olup daha fazla RAM li yani Android GO lu markalar da var.
General Mobile TELPA in bedava telefon verse size cektirecegi hizmet ve eksik hizmet veya gec gelen hizmetler de hezimete donusecektir sahsi tecrubelerim yilladir boyle baskalarin ki benzer ...
Bu modeli Turkiye de uretmiyorlar sadece 1-2 ( belki de 1 ! ) modeli Turkiye de montajliyorlar ( Istanbul Basaksehir sanayi bolgesinde ... ) .
Rakipleri daha uyguna satiyorlar ustelik cok daha iyi donamli ( genel manada ) yerli de olmayan montaj olan bir General Mobile almak pratikte ulkeye bir hayri da yoktur aksine kaziklanmis oluyorsunuz. Yuksek karlilik ile kazanan sadece General Mobile TELPA olmaktadir. Baksaniza Turkiye icin gipta ile bakilacak kalite x performas/fiyat orani yuksek Cinli markalarin Turkiye fiyatlarini gordukce General Mobile den uzak durulmasi gerektigini de anliyorum.
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